    Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın

      Philips Avent Biberon Sterilizatörü

      SCF291/00

      Genel Derecelendirme / 5
      Yorum

      Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın

      10 dakikadan kısa sürede altı biberonu ve aksesuarlarını sterilize edin. İnce ancak geniş olan Gelişmiş Biberon Sterilizatörü hızlı ve verimlidir.

      Philips Avent Biberon Sterilizatörü

      Bu ürün
      Biberon Sterilizatörü
      Biberon Sterilizatörü

      Dakikalar içinde sterilize edin ve kolayca saklayın

      Sadece 10 dakikada sterilize edin

      • Biberon Sterilizatörü
      • Gelişmiş
      Sterilizasyon süresi yalnızca 10 dakika sürer

      10 dakika süren sterilizasyon sonrasında cihaz kendisini otomatik olarak kapatır

      Kötü kokuları engellemek için tasarlanmıştır

      Damlama tepsisi ısıtma plakasını süt damlalarından koruyarak kötü koku oluşmasını engeller.

      Sterilizatörümüz, yerden tasarruf sağlayan esneklik için tasarlanmıştır

      Gelişmiş sterilizatörümüz uyarlanabilir boyutu ile emzik gibi daha küçük eşyalar için küçültülebilir. Ayrıca kullanılmadığında tezgah üstünde daha az yer kaplamasına olanak sağlar.

      Geniş iç hacim, kullanışlı boyut

      Sterilizatörümüz çok yer kaplamamasına rağmen altı adede kadar Philips Avent biberon alabilir. Ayrıca emziklerden manuel göğüs pompasına kadar diğer tüm temel ürünlere de uygundur.

      Avent sterilizatörü temizlemesi oldukça kolaydır

      Sterilizatörün tüm paraçlarını temizlemek oldukça kolay ve zahmetsizdir. Kısa sürede cihazın temizliğini tamamlayıp bebeğinize daha çok vakit ayırabilirsiniz.

      Teknik Özellikler

      • Teknik özellikler

        Güç tüketimi
        650  W
        Gerilim
        220-240 V~ 50-60 Hz, 220 V~ 60 Hz (Kore), 120-127 V~ 60 Hz (NAM), 110 V~ 60 Hz (Tayvan)
        Güç tüketimi (kapalı mod)
        0,3 W (süre otomatik olarak kapalı moda erişir: 1 dk)

      • Ağırlık ve boyutlar

        Boyutlar
        304 x 183 x 359  mm
        Ağırlık
        1,78  kg

      • Menşei

        Üretildiği ülke:
        Çin

      • Paket içeriği

        Maşa
        1  adet
        Elektrikli buharlı sterilizör
        1 adet

      • Ambalaj özellikleri

        Kağıt bazlı ambalaj**
        Evet

      • * Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Cronobacter sakazakii, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes. Test sonuçları, bağımsız bir test laboratuvarı tarafından sağlanmaktadır.
      • *Geçiş döneminde eski ya da yeni kağıt bazlı ambalaj alınabilir
