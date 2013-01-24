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    AVENT ISIS Manuel göğüs pompası

    SCF290
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
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      AVENT ISIS Manuel göğüs pompası

      SCF290

      Daha fazla sağın. Hızla.

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel meme pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim.

      AVENT ISIS Manuel göğüs pompası

      Daha fazla sağın. Hızla.

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel meme pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim.

      Daha fazla sağın. Hızla.

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel meme pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim.

      AVENT ISIS Manuel göğüs pompası

      Daha fazla sağın. Hızla.

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel meme pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim.

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        ISIS

        ISIS

        Manuel göğüs pompası

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        Daha verimli bir manuel göğüs pompası

        • anne sütü kapları ile
        Yumuşak masaj yastıkları, bebek gibi doğal boşaltmayı tetikler.

        Yumuşak masaj yastıkları, bebek gibi doğal boşaltmayı tetikler.

        Patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek ve hızlı, doğal boşaltımı artırarak içe ve dışa doğru esner.

        Kurulumu ve kullanımı kolay

        Kurulumu ve kullanımı kolay

        Sessiz ve taşınabilir.

        Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı

        Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı

        Bebeğinizin meme emişini taklit etmek için, siz pompalama yapar ve vakumla uğraşırken, yumuşak beş yaprak masajcı nazikçe içe ve dışa doğru esner.

        Nazik vakum, devamlı süt akışı için bebeğin emiş hareketini taklit eder

        Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.

        Klinik olarak kanıtlanmış

        Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

        Doğal şekilde daha fazla süt.

        Süt sağma, siz orada olmasanız bile anne sütünün olmasını sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Paket içeriği

          ISIS Manuel Göğüs Pompası
          1  adet
          Emzik seyahat paketi
          1  adet
          Yedek parçalar
          1  adet
          Biberon standı/delik kapağı
          2  adet
          Anne sütü kabı (125ml/ 4oz)
          2  adet
          Ekstra yumuşak, Yenidoğan Akışlı Emzik
          2  adet

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