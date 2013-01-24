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Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel meme pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla sağın. Hızla.
Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel meme pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim.
Daha fazla sağın. Hızla.
Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel meme pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim.
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla sağın. Hızla.
Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel meme pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim.
Patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek ve hızlı, doğal boşaltımı artırarak içe ve dışa doğru esner.
Sessiz ve taşınabilir.
Bebeğinizin meme emişini taklit etmek için, siz pompalama yapar ve vakumla uğraşırken, yumuşak beş yaprak masajcı nazikçe içe ve dışa doğru esner.
Nazik çekişli vakum, daha az pompalama gerektiren sürekli süt akışı sağlamak için bebeğin emiş hareketini taklit eder.
Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Süt sağma, siz orada olmasanız bile anne sütünün olmasını sağlar.
Menşei
Paket içeriği
SCF152/01
SCF254/61
SCF254/24
CRP406/01
SCF157/02