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Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla ve hızlı sağım
Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün
Daha fazla ve hızlı sağım
Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla ve hızlı sağım
Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün
Süt üretiminizi korumak ve bebeğinizden uzaktayken sütünüzü sağmak ve saklamak için ihtiyacınız olan her şey.
Sessiz ve taşınabilir.
Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.
Patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.
Paket içeriği
Menşei
Gelişim aşamaları
SCF152/01
SCF937/01
SCF254/61
SCF254/24
CRP406/01
SCF157/02