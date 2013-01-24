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    Philips AVENT

    Manuel göğüs pompası

    SCF290/13
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
    • Daha fazla ve hızlı sağım Daha fazla ve hızlı sağım Daha fazla ve hızlı sağım
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      Philips AVENT Manuel göğüs pompası

      SCF290/13
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha fazla ve hızlı sağım

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT Manuel göğüs pompası

      Daha fazla ve hızlı sağım

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün

      Daha fazla ve hızlı sağım

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Manuel göğüs pompası

      Daha fazla ve hızlı sağım

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün

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        Manuel göğüs pompası

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Daha verimli bir manuel göğüs pompası

        • Çantalı set
        Yalıtımlı çanta ve soğutma paketleri

        Yalıtımlı çanta ve soğutma paketleri

        Süt üretiminizi korumak ve bebeğinizden uzaktayken sütünüzü sağmak ve saklamak için ihtiyacınız olan her şey.

        Kurulumu ve kullanımı kolay

        Kurulumu ve kullanımı kolay

        Sessiz ve taşınabilir.

        Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı

        Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı

        Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.

        Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

        Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

        Patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Manuel göğüs pompası
          1  adet
          Anne sütü kabı (125ml)
          2  adet
          Anne sütü kabı (260ml)
          2  adet
          Ekstra yumuşak, Yenidoğan Akışlı Emzik
          2  adet
          Soğutma paketi
          2  adet
          Biberon standı/pompa kapağı
          2  adet
          Mikrofiber yalıtımlı seyahat çantası
          1  adet
          Yedek parçalar
          1  adet

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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