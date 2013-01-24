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Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla sağın. Kolay saklayın.
Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün
Daha fazla sağın. Kolay saklayın.
Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Daha fazla sağın. Kolay saklayın.
Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün
VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü doğrudan sağmak, saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanmanıza olanak verir.
Patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.
Saklaması ve taşıması güvenli
Sağmak ve aynı kap ile beslemek için adaptörü kullanın.
İkili elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır*
Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.
Paket içeriği
Menşei
Gelişim aşamaları
SCF157/02
SCF152/01
SCF937/01
SCF254/61
SCF254/24
CRP406/01