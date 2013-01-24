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Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün