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    Philips AVENT

    Manuel göğüs pompası

    SCF290/12
    AVENT
    Genel Derecelendirme / 5
    AVENT
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      Philips AVENT Manuel göğüs pompası

      SCF290/12
      Genel Derecelendirme / 5

      Daha fazla sağın. Kolay saklayın.

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Philips AVENT Manuel göğüs pompası

      Daha fazla sağın. Kolay saklayın.

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün

      Daha fazla sağın. Kolay saklayın.

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Philips AVENT Manuel göğüs pompası

      Daha fazla sağın. Kolay saklayın.

      Emiş düzeyi ve pompa ritmi için size tam kontrol veren manuel göğüs pompası. Elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmış benzersiz Philips AVENT Manuel Göğüs Pompası sayesinde daha fazla verim. Tüm faydaları görün

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        Manuel göğüs pompası

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        • VIA Saklama Sistemi ile
        Bir adımda sağın ve saklayın

        Bir adımda sağın ve saklayın

        VIA, bebeğinizle birlikte büyüyecek şekilde tasarlanmış, çok yönlü ve yerden tasarruf sağlayan bir saklama sistemidir. Sütünüzü doğrudan sağmak, saklamak ve bebeğinizi anne sütüyle beslemek için aynı kabı kullanmanıza olanak verir.

        Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

        Yumuşak masaj yastıkları sayesinde emzirir gibi doğal sağım.

        Patentli masaj yastıkları, bebeğinizin emme hareketini taklit ederek içe ve dışa doğru esner. Bu sayede hızlı ve doğal boşaltıma yardımcı olur.

        Akıtmaz, çevirmeli kapak

        Akıtmaz, çevirmeli kapak

        Saklaması ve taşıması güvenli

        Sağma ve besleme için adaptör kullanın

        Sağma ve besleme için adaptör kullanın

        Sağmak ve aynı kap ile beslemek için adaptörü kullanın.

        Klinik olarak kanıtlanmış

        Klinik olarak kanıtlanmış

        İkili elektrikli hastane pompalarından daha fazla süt sağdığı klinik olarak kanıtlanmıştır*

        Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı

        Patentli Rahatlatıcı Masaj Yastığı

        Bebeğinizin emme hareketini taklit etmek için, siz pompalama ve vakum yaparken, beş yumuşak masaj yastığı nazikçe içe ve dışa doğru esner.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Manuel göğüs pompası
          1  adet
          Önceden sterilize edilmiş VIA Kap (180 ml)
          5  adet
          Kapak
          5  adet
          VIA Adaptör
          2  adet
          Ekstra yumuşak, Yenidoğan Akışlı Emzik
          2  adet
          Emzik seyahat paketi
          2  adet
          Yedek parçalar
          1  adet

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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