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Philips Avent 4'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör
Üretimden kaldırıldı
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SCF286/02
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Kullanıcı El Kitabı
Important Information Manual
Tümü (2)
Philips Avent sterilizatörde ne kadar su kullanmalıyım?
İki buhar verme seansı arasında ne kadar zaman bırakmalıyım?
Philips Avent sterilizatör çalışırken kötü koku çıkıyor