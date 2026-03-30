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  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol

Üretimden kaldırıldı

Philips Avent4'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör

SCF286/02

Etkili sterilizasyon için en kolay yol
Ayarlanabilir boyu sayesinde 4'ü 1 arada sterilizatör mutfakta çok az yer kaplar. Birlikte verilen bulaşık makinesi sepeti küçük aksesuarların bulaşık makinesinde bir arada kalmasını ve hepsini tek seferde sterilizatöre taşımanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ayarlanabilir boy, bulaşık makinesi sepeti

Etkili sterilizasyon için en kolay yol

  • Zararlı mikropların %99,9'unu yok eder

  • 6 dakika içinde sterilize eder

  • 6 Philips Avent biberonu alır

  • Ayarlanabilir 4'ü 1 arada tasarım

Temizlemesi kolay ve güvenli sterilizasyon

Temizlemesi kolay ve güvenli sterilizasyon

Açık tasarımımız sayesinde ısıtma tabanını kolayca temiz tutabilir ve her seferinde temiz buharla sterilizasyon yapabilirsiniz.

Çeşitli biberonları, göğüs pompalarını ve aksesuarları sterilize eder

Sterilizatör, hem standart boyunlu hem de geniş boyunlu biberonlarla kullanıma uygundur. Ayrıca göğüs pompası ve aksesuarlar gibi diğer bebek ürünleriyle de kullanılabilir.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları