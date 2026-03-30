2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF286/02
Zararlı mikropların %99,9'unu yok eder
6 dakika içinde sterilize eder
6 Philips Avent biberonu alır
Ayarlanabilir 4'ü 1 arada tasarım
Açık tasarımımız sayesinde ısıtma tabanını kolayca temiz tutabilir ve her seferinde temiz buharla sterilizasyon yapabilirsiniz.
Sterilizatör, hem standart boyunlu hem de geniş boyunlu biberonlarla kullanıma uygundur. Ayrıca göğüs pompası ve aksesuarlar gibi diğer bebek ürünleriyle de kullanılabilir.
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