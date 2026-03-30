Çeşitli biberonları, göğüs pompalarını ve aksesuarları sterilize eder

Sterilizatör, hem standart boyunlu hem de geniş boyunlu biberonlarla kullanıma uygundur. Ayrıca göğüs pompası ve aksesuarlar gibi diğer bebek ürünleriyle de kullanılabilir.