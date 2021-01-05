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Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör
Üretimden kaldırıldı
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SCF284/03
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Tümü (2)
Philips Avent sterilizatörde ne kadar su kullanmalıyım?
İki buhar verme seansı arasında ne kadar zaman bırakmalıyım?
Philips Avent sterilizatör çalışırken kötü koku çıkıyor