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  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
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  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol
  • Etkili sterilizasyon için en kolay yol

Üretimden kaldırıldı

Philips Avent3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör

SCF284/03

3.8
| (12) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor
Etkili sterilizasyon için en kolay yol
Ayarlanabilir boyu sayesinde Philips Avent 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör mutfakta çok az yer kaplar. Küçük aksesuarlardan ürünlerin tamamına; sterilize etmek istediğiniz her şey için yeterli alana sahiptir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ayarlanabilir boy

Etkili sterilizasyon için en kolay yol

  • Zararlı mikropların %99,9'unu yok eder

  • 6 dakika içinde sterilize eder

  • 6 Philips Avent biberonu alır

  • Ayarlanabilir 3'ü 1 arada tasarım

3'ü 1 arada modüler sterilizatör tasarımı

3'ü 1 arada modüler sterilizatör tasarımı

Sterilizatörün eşsiz modüler tasarımı sayesinde biberonları ve aksesuarları esnek bir şekilde yerleştirebilir ve kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Dolayısıyla, biberonları ve aksesuarları yerleştirme ve çıkarma işlemi oldukça pratiktir. Ayrıca cihaz, mutfakta çok az yer kaplar.

Doğal buharlı sterilizasyon, zararlı mikropların %99,9'unu yok eder

Doğal buharlı sterilizasyon, zararlı mikropların %99,9'unu yok eder

Biberonları ve diğer ürünleri sterilize etmek için doğal buhar kullanan sterilizatör, kimyasal madde kullanmadan zararlı mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm biberonlarınızın ve diğer ürünlerinizin steril olduğundan emin olabilirsiniz.

Kapak açılmazsa 24 saate kadar steril tutar

Kapak açılmazsa 24 saate kadar steril tutar

Kapak açılmazsa sterilizatör içindekileri (biberonlar, göğüs pompaları vs.) 24 saate kadar steril tutar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.8

5 üzerinden

12

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

05/06/2020

Türkiye

Türkiye

Super!

Bu urunu cok severek kullandim. Hem inanilmaz hizli hem de cok pratik. Ozellikle emzikler, ilk gunlerde gogus pompasi parcalari icin cok isimize yaradi. Cok sorun olmadi ama yine de kurutma ozelligi olsaydi gercekten iyi olurdu.

Avantajlar

Hizli, kullanisli

Dezavantajlar

Kurutma ozelligi yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır

22/04/2020

Türkiye

Türkiye

Modulerlik hersey!

Kesinlikle tavsiye ederim. Cok hızlı ve pratik. Ama bence en önemli ozelligi moduler olması. Cok fazla sey steril edecekseniz buyuk hazne, yok daha az sey sterilize ediyorsanız kucuk hazne. Ya da mutfagınızda tezgahınızda yer yoksa kucuk halini kullanmak da alan yaratıyor. Kucuk hazne sayesinde tatile giderken valize koymustum, otelde acayip ise yaradı! Temizlemesi de cok kolay, kullanımı da. Kesinlikle tavsiye ederim.

Avantajlar

Modüler olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır

16/04/2020

Türkiye

Türkiye

İnanılmaz kolaylıklar sağlıyor

Muadili ürünleri de denemiş biri olarak piyasadaki beni en tatmin eden ürün oldu Gönül rahatlığı ile biberon emzik saklama kapları vs her şeyi temizleyip çok iyi bir şekilde sterilize ettiğini görüceksiniz

Avantajlar

Performansı

Dezavantajlar

Fiyatı biraz daha uygun olabilirdi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır

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