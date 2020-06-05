2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Zararlı mikropların %99,9'unu yok eder
6 dakika içinde sterilize eder
6 Philips Avent biberonu alır
Ayarlanabilir 3'ü 1 arada tasarım
Sterilizatörün eşsiz modüler tasarımı sayesinde biberonları ve aksesuarları esnek bir şekilde yerleştirebilir ve kolaylıkla düzenleyebilirsiniz. Dolayısıyla, biberonları ve aksesuarları yerleştirme ve çıkarma işlemi oldukça pratiktir. Ayrıca cihaz, mutfakta çok az yer kaplar.
Biberonları ve diğer ürünleri sterilize etmek için doğal buhar kullanan sterilizatör, kimyasal madde kullanmadan zararlı mikropların %99,9'unu yok eder. Tüm biberonlarınızın ve diğer ürünlerinizin steril olduğundan emin olabilirsiniz.
Kapak açılmazsa sterilizatör içindekileri (biberonlar, göğüs pompaları vs.) 24 saate kadar steril tutar.
3.8
5 üzerinden
12
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
Celine12
05/06/2020
Türkiye
Super!
Bu urunu cok severek kullandim. Hem inanilmaz hizli hem de cok pratik. Ozellikle emzikler, ilk gunlerde gogus pompasi parcalari icin cok isimize yaradi. Cok sorun olmadi ama yine de kurutma ozelligi olsaydi gercekten iyi olurdu.
Avantajlar
Hizli, kullanisli
Dezavantajlar
Kurutma ozelligi yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır
DK40
22/04/2020
Türkiye
Modulerlik hersey!
Kesinlikle tavsiye ederim. Cok hızlı ve pratik. Ama bence en önemli ozelligi moduler olması. Cok fazla sey steril edecekseniz buyuk hazne, yok daha az sey sterilize ediyorsanız kucuk hazne. Ya da mutfagınızda tezgahınızda yer yoksa kucuk halini kullanmak da alan yaratıyor. Kucuk hazne sayesinde tatile giderken valize koymustum, otelde acayip ise yaradı! Temizlemesi de cok kolay, kullanımı da. Kesinlikle tavsiye ederim.
Avantajlar
Modüler olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır
Can89
16/04/2020
Türkiye
İnanılmaz kolaylıklar sağlıyor
Muadili ürünleri de denemiş biri olarak piyasadaki beni en tatmin eden ürün oldu Gönül rahatlığı ile biberon emzik saklama kapları vs her şeyi temizleyip çok iyi bir şekilde sterilize ettiğini görüceksiniz
Avantajlar
Performansı
Dezavantajlar
Fiyatı biraz daha uygun olabilirdi
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF284/02 3'ü 1 arada elektrikli buharlı sterilizatör için yapılmıştır