Merhaba, SCF284/02 ürünümüz ile ilgili yapmış olduğunuz geri bildirim için teşekkür ederiz. Konuyla ilgili yardımcı olabilmek için bizimle tüketici danışma hattımız ya da sosyal medya kanallarımızdan iletişime geçmenizi rica ederiz. Philips Avent ürünleri ile ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 772 76 68 numaralı WhatsApp hattımız ile her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Dilerseniz bize sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/Philips.AVENT.Turkiye https://twitter.com/PhilipsAventTR www.instagram.com/philipsaventtr