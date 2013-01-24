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Gece boyunca rahat
Benzersiz Philips AVENT SCF253/20 göğüs pedleri uyurken kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gece boyunca rahat
Benzersiz Philips AVENT SCF253/20 göğüs pedleri uyurken kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Gece boyunca rahat
Benzersiz Philips AVENT SCF253/20 göğüs pedleri uyurken kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Gece boyunca rahat
Benzersiz Philips AVENT SCF253/20 göğüs pedleri uyurken kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Tek kullanımlık göğüs pedleri
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Philips Avent göğüs pedleri, daha geniş şekli ve daha kalın gövdesi ile daha fazla emicilik sağlar. Pedin yerinden kaymasını önlemek için iki adet yapışkan bant bulunur.
Uzanırken ekstra koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Philips Avent göğüs pedleri üstün emicilik için birden fazla katmana ve nemin pedin içinde hapsolması için tek yönlü üst yüzeye sahiptir.
Yumuşak üst kısım ve nefes alabilen, doğal malzemeler. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
15 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan, ebelik ve aynı zamanda bebek danışmanlığı yapan Vicky Scott ile birlikte geliştirildi.
Ekstra hijyen için özel ambalajında.
Menşei
Malzeme
Paket içeriği
Tasarım
Fonksiyonlar
Boyutlar ve ağırlık
Maksimum konfor
Yumuşak bir his