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Üretimden kaldırıldı

Philips AventTek kullanımlık göğüs pedleri

SCF253/20

Gece boyunca rahat
Benzersiz Philips Avent SCF253/20 göğüs pedleri uyurken kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır.
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Gece göğüs pedleri

Gece boyunca rahat

  • 20 gece kullanım pedi

Gece boyunca koruma

Gece boyunca koruma

Philips Avent göğüs pedleri, daha geniş şekli ve daha kalın gövdesi ile daha fazla emicilik sağlar. Pedin yerinden kaymasını önlemek için iki adet yapışkan bant bulunur.

Tam koruma sağlayan sızdırma engelleyici

Tam koruma sağlayan sızdırma engelleyici

Uzanırken ekstra koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Ultra Kuru

Ultra Kuru

Philips Avent göğüs pedleri üstün emicilik için birden fazla katmana ve nemin pedin içinde hapsolması için tek yönlü üst yüzeye sahiptir.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları