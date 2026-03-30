2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF253/20
20 gece kullanım pedi
Philips Avent göğüs pedleri, daha geniş şekli ve daha kalın gövdesi ile daha fazla emicilik sağlar. Pedin yerinden kaymasını önlemek için iki adet yapışkan bant bulunur.
Uzanırken ekstra koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Philips Avent göğüs pedleri üstün emicilik için birden fazla katmana ve nemin pedin içinde hapsolması için tek yönlü üst yüzeye sahiptir.
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