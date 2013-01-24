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    Philips Avent

    Tek kullanımlık göğüs pedleri

    SCF253/20
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Gece boyunca rahat Gece boyunca rahat Gece boyunca rahat
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      Philips Avent Tek kullanımlık göğüs pedleri

      SCF253/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Gece boyunca rahat

      Benzersiz Philips AVENT SCF253/20 göğüs pedleri uyurken kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 26,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Tek kullanımlık göğüs pedleri

      Gece boyunca rahat

      Benzersiz Philips AVENT SCF253/20 göğüs pedleri uyurken kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Gece boyunca rahat

      Benzersiz Philips AVENT SCF253/20 göğüs pedleri uyurken kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 26,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Tek kullanımlık göğüs pedleri

      Gece boyunca rahat

      Benzersiz Philips AVENT SCF253/20 göğüs pedleri uyurken kuru ve rahat kalabilmeniz için özel olarak tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün

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        Tek kullanımlık göğüs pedleri

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        Gece boyunca rahat

        Gece göğüs pedleri

        • 20 gece kullanım pedi
        Gece boyunca koruma

        Gece boyunca koruma

        Philips Avent göğüs pedleri, daha geniş şekli ve daha kalın gövdesi ile daha fazla emicilik sağlar. Pedin yerinden kaymasını önlemek için iki adet yapışkan bant bulunur.

        Tam koruma sağlayan sızdırma engelleyici

        Tam koruma sağlayan sızdırma engelleyici

        Uzanırken ekstra koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

        Ultra Kuru

        Ultra Kuru

        Philips Avent göğüs pedleri üstün emicilik için birden fazla katmana ve nemin pedin içinde hapsolması için tek yönlü üst yüzeye sahiptir.

        Yumuşak bir his

        Yumuşak bir his

        Yumuşak üst kısım ve nefes alabilen, doğal malzemeler. Dermatolojik olarak test edilmiştir.

        Emzirme uzmanlarıyla birlikte geliştirildi

        15 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan, ebelik ve aynı zamanda bebek danışmanlığı yapan Vicky Scott ile birlikte geliştirildi.

        Hijyenik

        Ekstra hijyen için özel ambalajında.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          Çin
          Evet

        • Malzeme

          Göğüs pedi
          • Dermatolojik olarak test edilmiştir
          • Doğal malzemeler

        • Paket içeriği

          Tek kullanımlık günlük kullanım göğüs pedleri
          2  adet
          Tek kullanımlık gece kullanım göğüs pedleri
          20  adet

        • Tasarım

          Rahat kıvrımlı biçim
          Evet

        • Fonksiyonlar

          Ultra kuru
          • Çok katmanlı
          • Tek yönlü üst kısım

        • Boyutlar ve ağırlık

          Boyutlar
          140 x 140 x 100  mm

        • Maksimum konfor

          Kaymaz
          Yapışkan bant

        • Yumuşak bir his

          Yumuşak üst kısım
          • Nefes alabilen ve doğal malzeme
          • Dermatolojik olarak test edilmiştir

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