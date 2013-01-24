Küçük eller için yumuşak dokunuşlu eğitici kulplar

Eğitici kulplar, bebeğinizin kendi başına bardağı tutmasına ve içmesine yardımcı olur. Bu kulplar, küçük ellerin kolayca tutabileceği bir şekle sahip olmanın yanı sıra, bebeğinizin elinden kaymaması için kauçuk ile kaplanmıştır.