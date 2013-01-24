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Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
Yeni Natural biberondan bardağa geçiş eğitim setimiz bebeğinizin biberondan bardağa kolaylıkla geçmesine yardımcı olur. Yumuşak tutma yerleri sayesinde bebeğiniz alışık olduğu biberon emziğinden içerken bardağı tek başına tutabilecek. Tüm faydaları görün
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Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
Yeni Natural biberondan bardağa geçiş eğitim setimiz bebeğinizin biberondan bardağa kolaylıkla geçmesine yardımcı olur. Yumuşak tutma yerleri sayesinde bebeğiniz alışık olduğu biberon emziğinden içerken bardağı tek başına tutabilecek. Tüm faydaları görün
Biberondan Bardağa Eğitim Seti
Philips Online Mağaza fiyatı
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Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.
Cam biberonlar ve Alıştırma/My First Big Kid bardakları hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.
Eğitici kulplar, bebeğinizin kendi başına bardağı tutmasına ve içmesine yardımcı olur. Bu kulplar, küçük ellerin kolayca tutabileceği bir şekle sahip olmanın yanı sıra, bebeğinizin elinden kaymaması için kauçuk ile kaplanmıştır.
Cam biberonlar ve Alıştırma/My First Big Kid bardakları hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.
Paket içeriği
Gelişim aşamaları
Menşei
Malzeme
Ağırlık ve boyutlar