Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Biberondan Bardağa Eğitim Seti

    SCF251/00
    Avent
    Bu ürün için destek alın
    Genel Derecelendirme / 5
    1 Ödüller
    Avent
    • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
      -{discount-value}

      Philips Avent Biberondan Bardağa Eğitim Seti

      SCF251/00
      Bu ürün için destek alın

      Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın

      Yeni Natural biberondan bardağa geçiş eğitim setimiz bebeğinizin biberondan bardağa kolaylıkla geçmesine yardımcı olur. Yumuşak tutma yerleri sayesinde bebeğiniz alışık olduğu biberon emziğinden içerken bardağı tek başına tutabilecek. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 59,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Biberondan Bardağa Eğitim Seti

      Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın

      Yeni Natural biberondan bardağa geçiş eğitim setimiz bebeğinizin biberondan bardağa kolaylıkla geçmesine yardımcı olur. Yumuşak tutma yerleri sayesinde bebeğiniz alışık olduğu biberon emziğinden içerken bardağı tek başına tutabilecek. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör egitici-bardaklar

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Biberondan Bardağa Eğitim Seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın

        • Doğal
        • 150 ml / 5 oz
        • 4 ay+
        • 3 delikli Orta Akışlı
        Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

        Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

        Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

        Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

        Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

        Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

        Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

        Bu bardak BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir

        Bu Philips Avent bardak, BPA içermeyen malzemelerden üretilmiştir.

        Philips Avent biberonlar ve bardaklarla uyumludur

        Philips Avent biberonlar ve bardaklarla uyumludur

        Cam biberonlar ve Alıştırma/My First Big Kid bardakları hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.

        Küçük eller için yumuşak dokunuşlu eğitici kulplar

        Küçük eller için yumuşak dokunuşlu eğitici kulplar

        Eğitici kulplar, bebeğinizin kendi başına bardağı tutmasına ve içmesine yardımcı olur. Bu kulplar, küçük ellerin kolayca tutabileceği bir şekle sahip olmanın yanı sıra, bebeğinizin elinden kaymaması için kauçuk ile kaplanmıştır.

        Philips Avent biberonlar ve bardaklarla uyumludur

        Philips Avent biberonlar ve bardaklarla uyumludur

        Cam biberonlar ve Alıştırma/My First Big Kid bardakları hariç tüm Philips Avent biberonlar ve bardaklar uyumludur. Böylece bebeğinizin özel gelişim ihtiyaçlarına uygun olan ideal bardağı oluşturmak için ürünleri birbiriyle eşleştirebilirsiniz.

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Eğitici biberon seti
          1  adet
          Kolay kapanır hijyenik kapak
          1  adet
          Yumuşak, Orta Akışlı Emzik
          1  adet
          Boyut
          150 ml / 5 oz

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          4 ay+

        • Menşei

          Endonezya
          Evet

        • Malzeme

          Biberon
          • BPA içermez*
          • Polipropilen
          Emzik
          • BPA içermez*
          • Silikon

        • Ağırlık ve boyutlar

          A-box içinde F-box sayısı
          6  adet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Ödüller

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            İadeler
            Sipariş Takibi