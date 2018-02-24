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  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
  • Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın

Üretimden kaldırıldı

Philips AventBiberondan Bardağa Eğitim Seti

SCF251/00

5
| (5) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın
Yeni Natural biberondan bardağa geçiş eğitim setimiz bebeğinizin biberondan bardağa kolaylıkla geçmesine yardımcı olur. Yumuşak tutma yerleri sayesinde bebeğiniz alışık olduğu biberon emziğinden içerken bardağı tek başına tutabilecek.
Tüm avantajları görüntüleyin

Bebeğinizin bardağa geçişini kolaylaştırın

  • Doğal

  • 150 ml / 5 oz

  • 4 ay+

  • 3 delikli Orta Akışlı

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

Tüm parçalar bulaşık makinesinde yıkanabilir

.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

5

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

24/02/2018

Türkiye

Türkiye

BU ÜRÜN ÇOK KULLANIŞLI

1 YILDAN FAZLADIR KULLANIYORUZ.EMZİĞİNİ DEĞİŞTİREREK KULLANIMI UZATTIK.PLASTİK OLUŞU DEFALARCA DÜŞMESİNE RAĞMEN KIRILMIYOR.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır

21/02/2018

Türkiye

Türkiye

Super urun

Bu urunun cam olanindan aldim cok memnunkaldim. Kalitesinden olsa gerek fiyati biraz yuksek. Keske biraz daha uygun olsa

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır

12/01/2018

Türkiye

Türkiye

cok guzel

bebegim icin güvendigim bir ürün. İç rahatlığı ile kullanıyorum. Cam olmasi tercih sebebimdi zaten. Kullanıslı ve güzel bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları