2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Doğal
150 ml / 5 oz
4 ay+
3 delikli Orta Akışlı
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
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5.0
5 üzerinden
5
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
CARDEX
24/02/2018
Türkiye
BU ÜRÜN ÇOK KULLANIŞLI
1 YILDAN FAZLADIR KULLANIYORUZ.EMZİĞİNİ DEĞİŞTİREREK KULLANIMI UZATTIK.PLASTİK OLUŞU DEFALARCA DÜŞMESİNE RAĞMEN KIRILMIYOR.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır
nuriaykut
21/02/2018
Türkiye
Super urun
Bu urunun cam olanindan aldim cok memnunkaldim. Kalitesinden olsa gerek fiyati biraz yuksek. Keske biraz daha uygun olsa
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır
merkür
12/01/2018
Türkiye
cok guzel
bebegim icin güvendigim bir ürün. İç rahatlığı ile kullanıyorum. Cam olmasi tercih sebebimdi zaten. Kullanıslı ve güzel bir ürün.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF251/00 Bottle to Cup Trainer Kit için yapılmıştır