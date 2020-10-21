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Philips Avent Soothie Shapes emzik
Üretimden kaldırıldı
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SCF194/02
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Kullanıcı El Kitabı
Tümü (10)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Philips Avent emzikteki suyu nasıl çıkarırım?
Philips Avent Emziğimin güvenliğini nasıl kontrol edebilirim?
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?
Avent emzik ve ısırma halkaları neden kauçuk yerine silikondan üretilmiştir?