2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Tek parça silikon tasarımı
0-3 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Yeni doğan bebekleri sakinleştirme konusunda sağlık uzmanlarının güvendiği Soothie, ABD'de hastanelerde dağıtılmaktadır.*
Soothie Shapes, diğer emziklerimizden biraz farklıdır. Benzersiz şekli, parmağınızı emziğe yerleştirip emmesine yardımcı olarak bebeğinizle bağ kurabilmenizi sağlar.
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
4.3
5 üzerinden
85
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
Fersar
07/08/2019
Türkiye
Kızım avent bağımlısı
Kızım avent soothie emzikten başkasını istemiyor. Biberonuda avent anne göğüs ucuna benzediği icin bagımlısı oldu. Ama çok düşüyor kaybediyoruz bulamıyoruz, bu emzige uygun emzik tutacağı tasarlanmalı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF194/01 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF194/01 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır
Merve2352
17/05/2019
Türkiye
Kullanışlı
Ürünün büyüklügünden sebep yeni dogan çocuguma alıp almamak konusunda cok kararszdım. Ama ilk günden itibaren oğlum emzigı tuttu. Oglum icin en kalitelisi vede guwenilir emzik oldukçada gösterişli tavsiye edilir
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF194/01 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF194/01 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır
Hancım
15/05/2019
Türkiye
Emzik zinciri
4 aydir kullaniyoruz soothie ve simdi super soothie ancak artik oglum eline alip atmaya ya da dis kasiyici olarak kullanmaya basladi bazen dusurebiliyor yani bir emzik zincirine ihtiyacimiz var ama ben bu urune uygun bir emzik tutacagi ya da zinciri bulamadim bu acidan mutsuzuz
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF194/02 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF194/02 Soothie Shapes pacifier için yapılmıştır
Bu emzik ABD'deki modelle aynı emzik şekline sahiptir ve aynı malzemeden yapılmıştır ancak korumasının şekli farklıdır.
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler