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Philips Avent Freeflow emzik
Üretimden kaldırıldı
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SCF178/14
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Kullanıcı El Kitabı
Tümü (9)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Avent emzik ve ısırma halkaları neden kauçuk yerine silikondan üretilmiştir?
Philips Avent emzik kullanımı nasıl bırakılır
Philips Avent yaş kılavuzları önemli midir?
Philips Avent emziği ne kadar süre kullanabilirim?