Hassas ciltler için hava kadar narin bakım

Philips Avent Freeflow emzik ile bebeğinizin cildinin nefes almasını sağlayın. Emziğin kavisli korumasındaki ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği, ciltteki tahrişi azaltmaya yardımcı olur. Ortodontik ve esnek emziğimiz, bebeğinizin doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün