2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Hava akışı rahatlığı
6-18 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
Tekli paket
Bebeğinizin cildinin nefes alması oldukça önemlidir. Emziğin korumasında cilt tahrişini azaltmak üzere tasarlanmış ve ekstra hava akışı sağlayan 6 adet hava deliği bulunur.
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
4.6
5 üzerinden
10
İncelemeler
90%
bu ürünü tavsiye ediyor
Tuğba2017
19/11/2017
Türkiye
Free flow emzik
Bebeğim doğdu günden beri avent ürünlerini kullanıyor çokta memnunuz lakin çok kısa sürede emzikte bulanıklaşmaya başladı nedeni nedir acaba
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF178/13 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF178/13 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Mervehk
18/10/2017
Türkiye
Ergonomik ve kendinden olan kapağı çok işlevsel
Denediğim bütün emzikleri tutmayan bebeğim bu emziği tuttu. 6+ olanı da aldık, seriden devam ediyoruz. Ayrıca kendinden kapaklı olması çok iyi düşünülmüş hijyen ve kolaylık açısından. Teşekkürler
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF178/63 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF178/63 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
engin06
02/08/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
teşekkürler
o kadar emzik denememize rağmen bebeğim bir tek bu emziği kabul etti ve halen kullanmaktayız.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF178/64 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF178/64 Freeflow pacifiers için yapılmıştır
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
Yılın Üreticisi Ödülü, 2014