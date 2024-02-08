Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Emzikler
Tüm seriler
Philips Avent Gece emziği
Üretimden kaldırıldı
Destek
SCF176/24
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
Kullanıcı El Kitabı - English (US)
Tümü (9)
Rengi bozulmuş Philips Avent ürün parçalarını kullanmak güvenli midir?
Philips Avent emzik kullanımı nasıl bırakılır
Philips Avent yaş kılavuzları önemli midir?
Philips Avent emziği ne kadar süre kullanabilirim?
Philips Avent emzikteki suyu nasıl çıkarırım?
Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın
Servis merkezi bul
Onarım, teşhis ve orijinal parçalar için yakınınızdaki servis merkezlerini bulun
Garanti
Ürün garanti politikalarımız
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız