2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF176/24
Karanlıkta parlayan tutma yerine sahip
6-18 ay
Ortodontik ve BPA İçermeyen
2'li paket
Bebeğinizin gece uykusuna devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Karanlıkta parlayan benzersiz tutma yeri, emziği ışıkları açmadan bulmanıza yardımcı olur.*
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
3.3
5 üzerinden
7
İncelemeler
Tuğbaa
10/09/2019
Türkiye
Harika emzik
Bu emziklen oğlum daha rahat uykuya dalıyor ve başka emzik tercih etmiyor özelikle karanlıkta yanan tutma yeriylen kaybolduğunda daha kolay bulabiliyorum Teşekürler philips.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF176/62 Night time pacifier için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF176/62 Night time pacifier için yapılmıştır
Deniz6
19/06/2016
Türkiye
Ürün cok iśime yaradi
Bu ürünü bebeğim daha bir aylikken aldim ucu düz almaz diye korktum bayildi.fakat bebegim suan 6 aylik yine almak icin baktigimda tek sorun alirken internet sitesinde ucunu görememek.yani emzik tanitimlari yapilirken uclari da görsel de yer alsa ayni ürünü hemen alabiliriz.benzer diye klasik olanindan aldim ucu farkli cikti biraz buyuk geldi agzina.hic almayadabilirdi agzina:(
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF176/24 Gece emziği için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF176/24 Gece emziği için yapılmıştır
Özgee
19/02/2013
Türkiye
Mükemmel ürünler
Benim kızım hiç bir memeyi tutmuyordu ta ki 4 aylıkken avent'i keşfedene kadar bir tek avent'i tuttu ve çoook memnun kaldık :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF176/62 Night time pacifier için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF176/62 Night time pacifier için yapılmıştır
2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır.
Kullanımdan önce karanlıkta parlayan tutma yerini ortaya çıkarır.
Dünyanın 1 numaralı emzik markası
Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin
Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler
Yılın Üreticisi Ödülü, 2014