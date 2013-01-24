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Uyku zamanlarında rahatlık
Philips Avent Classic Gece emziği ile bebeğinizin uyku saatlerinde rahat etmesini sağlayın. Karanlıkta parlayan tutma yerimiz, emziği geceleri bulmanızı kolaylaştırır. Ortodontik ve esnek emziğimiz ise bebeğiniz uyurken doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Uyku zamanlarında rahatlık
Philips Avent Classic Gece emziği ile bebeğinizin uyku saatlerinde rahat etmesini sağlayın. Karanlıkta parlayan tutma yerimiz, emziği geceleri bulmanızı kolaylaştırır. Ortodontik ve esnek emziğimiz ise bebeğiniz uyurken doğal ağız gelişimine ayak uydurur. Tüm faydaları görün
Gece emziği
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bebeğinizin gece uykusuna devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Karanlıkta parlayan benzersiz tutma yeri, emziği ışıkları açmadan bulmanıza yardımcı olur.*
Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.
Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*
Güvenli tutma yeri sayesinde emziği dilediğiniz zaman bebeğinizin ağzından çıkarabilirsiniz. Küçük eller bile kolaylıkla kavrayabilir!
Kullanılmadığında, emziği saklamadan önce yalnızca kapağı takarak güvenli ve temiz bir şekilde kalmasını sağlayabilirsiniz.
Bebeğinizin emziklerini temiz tutmanız kolaydır: Sterilizatörün içine yerleştirin veya kaynar suya daldırın.
Paket içeriği
Güvenlik
Hijyen