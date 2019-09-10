ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık
  • Uyku zamanlarında rahatlık

Üretimden kaldırıldı

Philips AventGece emziği

SCF176/24

3.3
| (7) İncelemeler
Uyku zamanlarında rahatlık
Philips Avent Classic Gece emziği ile bebeğinizin uyku saatlerinde rahat etmesini sağlayın. Karanlıkta parlayan tutma yerimiz, emziği geceleri bulmanızı kolaylaştırır. Ortodontik ve esnek emziğimiz ise bebeğiniz uyurken doğal ağız gelişimine ayak uydurur.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyada Annelerin En Çok Önerdiği Marka1

Karanlıkta parlayan benzersiz tutma yeri

Uyku zamanlarında rahatlık

  • Karanlıkta parlayan tutma yerine sahip

  • 6-18 ay

  • Ortodontik ve BPA İçermeyen

  • 2'li paket

Karanlıkta parlayan tutma yeri karanlık ortamda daha kolay bir şekilde göze çarpar

Karanlıkta parlayan tutma yeri karanlık ortamda daha kolay bir şekilde göze çarpar

Bebeğinizin gece uykusuna devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Karanlıkta parlayan benzersiz tutma yeri, emziği ışıkları açmadan bulmanıza yardımcı olur.*

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Doğal ağız gelişimi için tasarlandı

Esnek silikon emziğimizin simetrik şekli, bebeğinizin büyüyen damağına, dişlerine ve diş etlerine uyum sağlar.

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir

Bebeğinizin konforunun güvenilir ellerde olduğundan emin olabilirsiniz. Bu emzik, İngiltere'deki ödüllü tesisimizde üretilmiştir.*

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

3.3

5 üzerinden

7

İncelemeler

3

10/09/2019

Türkiye

Türkiye

Harika emzik

Bu emziklen oğlum daha rahat uykuya dalıyor ve başka emzik tercih etmiyor özelikle karanlıkta yanan tutma yeriylen kaybolduğunda daha kolay bulabiliyorum Teşekürler philips.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF176/62 Night time pacifier için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF176/62 Night time pacifier için yapılmıştır

19/06/2016

Türkiye

Türkiye

Ürün cok iśime yaradi

Bu ürünü bebeğim daha bir aylikken aldim ucu düz almaz diye korktum bayildi.fakat bebegim suan 6 aylik yine almak icin baktigimda tek sorun alirken internet sitesinde ucunu görememek.yani emzik tanitimlari yapilirken uclari da görsel de yer alsa ayni ürünü hemen alabiliriz.benzer diye klasik olanindan aldim ucu farkli cikti biraz buyuk geldi agzina.hic almayadabilirdi agzina:(

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF176/24 Gece emziği için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF176/24 Gece emziği için yapılmıştır

19/02/2013

Türkiye

Türkiye

Mükemmel ürünler

Benim kızım hiç bir memeyi tutmuyordu ta ki 4 aylıkken avent'i keşfedene kadar bir tek avent'i tuttu ve çoook memnun kaldık :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF176/62 Night time pacifier için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF176/62 Night time pacifier için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. 2026 yılında, 11.673 Anne ve Bebek Bakımı ürünleri kullanıcısı ile küresel çapta online olarak gerçekleştirilen kullanım ve tutum araştırmasına dayanmaktadır. 

  1. Kullanımdan önce karanlıkta parlayan tutma yerini ortaya çıkarır.

  2. Dünyanın 1 numaralı emzik markası

  3. Hijyen nedeniyle emzikleri 4 haftalık kullanımdan sonra değiştirin

  4. Serimiz anneleri ve bebekleri her gelişim aşamasında destekler

  5. Yılın Üreticisi Ödülü, 2014