Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucu SCF156/01 Orta (21 mm) 2 adet hakkındaki Düşüncelerimi anlata anlata bitiremem. Her yeni anne gibi benimde korkulu rüyamdı göğüs uçlarımın yara olması, kanaması vs. Canım acıyacak mı, ya emziremezsem diye çok korkularım endişelerim vardı. Kremler de almıştım. Meğerse bunca parayı boşu boşuna vermişim. Philips Avent (biberon, emzik vs) konularında olduğu gibi bu ürünle de en büyük yardımcım ve destekçim oldu :) İyiki varsın Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucu ve tüm Philips Avent ürünleri !!