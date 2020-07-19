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  • Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur
  • Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur
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Üretimden kaldırıldı

Philips AventGöğüs Ucu Koruyucu

SCF156/00

4.9
| (27) İncelemeler | 96% bu ürünü tavsiye ediyor
Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur
Philips Avent SCF156/00 göğüs ucu koruyucu, emzirme sırasında acıyan veya çatlamış göğüs uçlarını koruyan ultra hassas, yumuşak, kokusuz, tatsız silikondan yapılmıştır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Göğüs bakımı, göğüs uçlarını korur

Daha uzun süre emzirmenize yardımcı olur

  • Küçük (15 mm)

  • 2 adet

Emzirme sırasında acıyan göğüs uçlarını korur

Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucular, yalnızca göğüs ucunda acı hissi veya çatlak bulunduğunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve bir sağlık uzmanının tavsiyesiyle kullanılmalıdır.

Bebeğiniz için kolay kavrama

Emzik koruması bebeğinizin biberonu kolayca kavramasına imkan tanır ve sızdırmazlık sağlar.

Kokusuz, tatsız, ultra ince silikondan üretilmiştir

Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucular, kokusuz, tatsız, ultra ince silikondan üretilmiştir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.9

5 üzerinden

27

İncelemeler

96%

bu ürünü tavsiye ediyor

2
1

19/07/2020

Türkiye

Türkiye

Kurtarıcımız oldu teşekkürler

Bebeğimiz diğer silikon uçları reddediyor ve anne memesi almıyordu. Avent alır almaz mucizevi şekilde meme emmeye başladı. Herkes okusun ve faydalandın diye ve aynı zamanda Philipse teşekkür ve tebrik etmek için yazıyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF156/00 Nipple Protector için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF156/00 Nipple Protector için yapılmıştır

14/04/2020

Türkiye

Türkiye

Mükemmelll teşekkürler !

Doğumdan sonra en memnun kaldığım ürün bir buçuk ay kadar kullandım kime önerdiysem memnun kaldı teşekkür etti.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF156/01 Nipple Protector için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF156/01 Nipple Protector için yapılmıştır

10/12/2019

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı bir ürün

Emzirme sırasında oldukça işe arayan bir ürün. İyi ki almışım dediğim bir ürün.

Avantajlar

Emzirmeyi kolaylaştırmak

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF156/01 Nipple Protector için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF156/01 Nipple Protector için yapılmıştır

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