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ULTRA emicilik, konfor ve kuruluk için dört katmanlı benzersiz yapıya sahip göğüs pedleri. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenli rahatlık
ULTRA emicilik, konfor ve kuruluk için dört katmanlı benzersiz yapıya sahip göğüs pedleri. Tüm faydaları görün
Güvenli rahatlık
ULTRA emicilik, konfor ve kuruluk için dört katmanlı benzersiz yapıya sahip göğüs pedleri. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Güvenli rahatlık
ULTRA emicilik, konfor ve kuruluk için dört katmanlı benzersiz yapıya sahip göğüs pedleri. Tüm faydaları görün
Ultra Konfor Göğüs Pedleri
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Yumuşak üst kısım ve nefes alabilen, doğal malzemeler. Dermatolojik olarak test edilmiştir.
Pedi yerinde tutmak için kullanılan yapışkan bantlar sayesinde yerinden kaymaz.
15 yıldır emzirme konusunda annelere yardımcı olan, ebelik ve aynı zamanda bebek danışmanlığı yapan Vicky Scott ile birlikte geliştirildi.
Ekstra hijyen için özel ambalajında.
Philips Avent göğüs pedleri, elbisenizin altına rahatça giyebilmenizi sağlayan kıvrımlı bir biçime sahiptir.
1. Ultra yumuşak üst katman göğüs ucu oyukludur ve göğsü her zaman kuru tutar. 2. ultra emici katman, ekstra rahatlık için dolgunlaştırılmıştır.3. ultra emici çekirdek katman, utandırıcı süt sızımı ve lekeleri engellemek için nemi çeker. 4. ultra hava geçirir dış katman, göğüs ucu yaralarını engellemeye yardım eder. Kaydırmayan yapışkan bantlar pedi yerinde tutar.
Menşei
Malzeme
Paket içeriği
Tasarım
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar
Maksimum konfor
Yumuşak bir his