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    Philips Avent

    Göğüs Ucu Koruyucusu

    SCF153/03
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur* Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur* Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
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      Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucusu

      SCF153/03
      Genel Derecelendirme / 5

      Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*

      Göğüs ucu koruyucuları, göğsünüzün ucuyla veya bebeğinizin kavramasıyla ilgili sorun yaşadığınızda emzirebilmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ultra ince kelebek şekilli göğüs ucu koruyucuları bebekle cilt teması sağlar ve emzirirken bebeğinizle aranızda bağ kurmaya devam edebilmenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 64,90 TL

      Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucusu

      Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*

      Göğüs ucu koruyucuları, göğsünüzün ucuyla veya bebeğinizin kavramasıyla ilgili sorun yaşadığınızda emzirebilmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ultra ince kelebek şekilli göğüs ucu koruyucuları bebekle cilt teması sağlar ve emzirirken bebeğinizle aranızda bağ kurmaya devam edebilmenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*

      Göğüs ucu koruyucuları, göğsünüzün ucuyla veya bebeğinizin kavramasıyla ilgili sorun yaşadığınızda emzirebilmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ultra ince kelebek şekilli göğüs ucu koruyucuları bebekle cilt teması sağlar ve emzirirken bebeğinizle aranızda bağ kurmaya devam edebilmenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 64,90 TL

      Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucusu

      Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*

      Göğüs ucu koruyucuları, göğsünüzün ucuyla veya bebeğinizin kavramasıyla ilgili sorun yaşadığınızda emzirebilmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ultra ince kelebek şekilli göğüs ucu koruyucuları bebekle cilt teması sağlar ve emzirirken bebeğinizle aranızda bağ kurmaya devam edebilmenize yardımcı olur. Tüm faydaları görün

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        Göğüs Ucu Koruyucusu

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*

        Bebeğinizin kavraması kolaydır ve cildinize karşı hassastır*

        • Bebekle cilt teması sağlayan şekil
        • Acıyan göğüs uçlarını korur
        • Orta (21 mm)
        • 2 adet
        Bebekle cilt teması sağlayan şekil

        Bebekle cilt teması sağlayan şekil

        Ultra ince kelebek şekilli Göğüs Ucu Koruyucularımız, bebekle cilt teması sağlamak için tasarlanmıştır. Özel şekil burnun yanı sıra çenenin de göğüsle temas etmesini sağlayarak bebeğin annenin kokusunu almasına ve anneye dokunmasına olanak tanır. Bebeğinizin tüm göğüs ucu çevresini rahatça kavradığından emin olmak için koruyucuyu göğüs ucunuzun ortasına yerleştirin. Böylece göğüs uçlarınızı korurken bebeğinizi rahatlıkla emzirebilirsiniz.

        Kavrama konusundaki zorluklara yardımcı olmak için tasarlanmıştır

        Kavrama konusundaki zorluklara yardımcı olmak için tasarlanmıştır

        Göğüs Ucu Koruyucularımız, bebeklerin erken dönemlerdeki kavrama sorunlarına yardımcı olmak ve daha uzun süre emzirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Göğüs Ucu Koruyucu, düz ve içe dönük göğüs uçlarına sahip anneler ve emiş tekniği zayıf olan veya oral bozukları bulunan bebekler için kavramayı kolaylaştıran bir göğüs ucu şekli sağlar, böylece emzirirken ara verdiğinizde bile göğüs ucunuz dışa dönük bir şekilde kalır.

        Hassas, ağrıyan veya acıyan göğüs uçları için üretilmiştir

        Hassas, ağrıyan veya acıyan göğüs uçları için üretilmiştir

        Göğüs ucu koruyucuları ağrıyan, çatlamış veya acıyan göğüs uçlarına sahip anneler için rahat ve yumuşak bir emzirme deneyimi sunar. Emzirme sırasında göğüs uçlarının zorlanmasını ve esnemesini azaltır, böylece bebeğinizi rahatlıkla emzirebilirsiniz.

        Bebekler kendi hızlarına göre süt içer

        Bebekler kendi hızlarına göre süt içer

        Annenin süt akışının kontrol edilmesi gereken veya bebeğin yeterince güçlü olmadığı durumlarda göğüs ucu koruyucuları mükemmel destek sunar. Koruyucunun uç kısmındaki üç delik, sütün fazla gelmesi durumunda süt akışını kontrol etmeye yardımcı olur. Bu şekilde, annenin sütü çok gelse bile bebek kendi hızında içebilir.

        Uyum için tasarlandı

        Uyum için tasarlandı

        Göğüs ucu koruyucuları göğsünüze uyum sağlaması için iki boyut seçeneğine sahiptir. Küçük koruyucular, çapı 12 mm ile 21 mm arasında değişen göğüs uçlarına uygundur. Size uygun seçeneği bulmak için delikli halkalardan birini göğüs ucunuzun üzerine yerleştirin. Koruyucuyu saat yönünde döndürün ve göğüs ucunuzu tünel kısmının içine yerleştirin. Ardından koruyucunun alt kısmını göğüs ucu çevresinde esnetin. Göğüs ucu ve silikon arasında 2 mm'lik bir boşluk varsa koruyucu doğru şekilde yerleştirilmiştir. İpucu: Boyutlar, göğüs ucu çevresine göre değil, göğüs ucuna göre belirlenmiştir. Sorularınız mı var? Destek için Sağlık Uzmanınızla iletişime geçin.

        Hijyenik taşıma kutusunda kolayca temizlenir

        Hijyenik taşıma kutusunda kolayca temizlenir

        Göğüs ucu koruyucularını her kullanımdan önce temizlemeniz gerekir. Temizleme işlemi 10 dakikadan kısa sürer. Koruyucuları kaynar suda beş dakika bekletin ya da isteğe bağlı olarak Hijyenik kutuyu kullanın. İyice duruladığınız göğüs ucu koruyucularını kutuya yerleştirin ve 25 ml (0,9 oz.) su ekleyin. Daha sonra göğüs ucu koruyucularını 750-1000 W mikrodalga fırında üç dakika bekletin. Beş dakika soğumaya bırakın. Sonra suyu dökün; artık kullanıma hazırlardır. İşlevsel hijyenik taşıma kutusunu hareket halindeyken kullanabileceğiniz gibi göğüs ucu koruyucularını saklamak ve temiz tutmak için de kullanabilirsiniz.

        Emzirme ile biberonla beslemeyi birleştirme

        Philips Avent Göğüs Ucu Koruyucusunun ultra ince ve yumuşak silikon malzemesi, emzirme ve biberonla beslemeyi birleştirirken kusursuz geçiş yapmanıza yardımcı olması için bebek besleme çözümlerimize benzer yapıdadır.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Göğüs ucu koruyucuları 21 mm
          2  adet
          Hijyenik taşıma kutusu
          1  adet

        • Tasarım

          Kelebek şekilli tasarım
          Evet

        • Malzeme

          Göğüs ucu koruyucusu
          BPA İçermez*, Silikon

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            • düz veya içe dönük, ağrıyan, hassas, çatlamış, acıyan göğüs uçları ve kavrama konusunda zorlanan bebekler için
            • EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
            • Bu bölümde, ürünle ilgili tüketici görüşleri yer almaktadır. Philips, bu bölümde tüketiciler tarafından girilen içeriklerden sorumlu değildir. Dolayısıyla burada yer alan ürünün kullanımına ilişkin teknik bilgiler ve/veya öneriler, resmi Philips bilgileri olarak kabul edilmemelidir.
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