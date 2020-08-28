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  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
  • Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*

Üretimden kaldırıldı

Philips AventGöğüs Ucu Koruyucusu

SCF153/03

2.5
| (2) İncelemeler
Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*
Göğüs ucu koruyucuları, göğsünüzün ucuyla veya bebeğinizin kavramasıyla ilgili sorun yaşadığınızda emzirebilmenize yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ultra ince kelebek şekilli göğüs ucu koruyucuları bebekle cilt teması sağlar ve emzirirken bebeğinizle aranızda bağ kurmaya devam edebilmenize yardımcı olur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Bebeğinizin kavraması kolaydır ve cildinize karşı hassastır*

Konforlu şekilde daha uzun süre emzirebilmenize yardımcı olur*

  • Bebekle cilt teması sağlayan şekil

  • Acıyan göğüs uçlarını korur

  • Orta (21 mm)

  • 2 adet

Bebekle cilt teması sağlayan şekil

Bebekle cilt teması sağlayan şekil

Ultra ince kelebek şekilli Göğüs Ucu Koruyucularımız, bebekle cilt teması sağlamak için tasarlanmıştır. Özel şekil burnun yanı sıra çenenin de göğüsle temas etmesini sağlayarak bebeğin annenin kokusunu almasına ve anneye dokunmasına olanak tanır. Bebeğinizin tüm göğüs ucu çevresini rahatça kavradığından emin olmak için koruyucuyu göğüs ucunuzun ortasına yerleştirin. Böylece göğüs uçlarınızı korurken bebeğinizi rahatlıkla emzirebilirsiniz.

Kavrama konusundaki zorluklara yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Kavrama konusundaki zorluklara yardımcı olmak için tasarlanmıştır

Göğüs Ucu Koruyucularımız, bebeklerin erken dönemlerdeki kavrama sorunlarına yardımcı olmak ve daha uzun süre emzirmenizi sağlamak için tasarlanmıştır. Göğüs Ucu Koruyucu, düz ve içe dönük göğüs uçlarına sahip anneler ve emiş tekniği zayıf olan veya oral bozukları bulunan bebekler için kavramayı kolaylaştıran bir göğüs ucu şekli sağlar, böylece emzirirken ara verdiğinizde bile göğüs ucunuz dışa dönük bir şekilde kalır.

Hassas, ağrıyan veya acıyan göğüs uçları için üretilmiştir

Hassas, ağrıyan veya acıyan göğüs uçları için üretilmiştir

Göğüs ucu koruyucuları ağrıyan, çatlamış veya acıyan göğüs uçlarına sahip anneler için rahat ve yumuşak bir emzirme deneyimi sunar. Emzirme sırasında göğüs uçlarının zorlanmasını ve esnemesini azaltır, böylece bebeğinizi rahatlıkla emzirebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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2.5

5 üzerinden

2

İncelemeler

5
3
2

28/08/2020

Türkiye

Türkiye

Kullanışlı bir ürün

Üründen çok memnun kaldım sadece biraz daha göğse yapışsa emzirme kolaylığısağlardı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF153/03 Göğüs Ucu Koruyucusu için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF153/03 Göğüs Ucu Koruyucusu için yapılmıştır

22/08/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Yorumsuz!!!!

[Employee of philipsglobal] Bebek aç kalıyor bu ürünler yüzünden memeyi tam kavrayamıyor ben cok pişmanım 40 gün kullandım bebeğim hiç kilo almadı doktor mama önerdi meğer bu ürün yüzündenmiş sütüm yok diye aşırı yedim hem kilo aldım hem bebeğim aç kaldı. Bu ürünü alana kadar süt pompasıyla sağıp biberonla verin daha iyi en azından mama vermek zorunda kalmazsınız. Yada memenizi tutturun bebege en guzel çekim kuvveti onun agzı.

Avantajlar

Yok

Dezavantajlar

Çok

Bu değerlendirme SCF153/03 Göğüs Ucu Koruyucusu için yapılmıştır

Bu değerlendirme SCF153/03 Göğüs Ucu Koruyucusu için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. düz veya içe dönük, ağrıyan, hassas, çatlamış, acıyan göğüs uçları ve kavrama konusunda zorlanan bebekler için

  2. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA

  3. Bu bölümde, ürünle ilgili tüketici görüşleri yer almaktadır. Philips, bu bölümde tüketiciler tarafından girilen içeriklerden sorumlu değildir. Dolayısıyla burada yer alan ürünün kullanımına ilişkin teknik bilgiler ve/veya öneriler, resmi Philips bilgileri olarak kabul edilmemelidir.