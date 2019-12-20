Merhaba, SCF152/01 ürünümüz ile ilgili yapmış olduğunuz geri bildirim için teşekkür ederiz. Konuyla ilgili yardımcı olmak isteriz. Niplette ideal olarak hamilelikten önce kullanılmalı ve gece veya gündüz olmak üzere günde 8 saat takılmalıdır. Göğüsler çok hassas değilse kalıcı bir sonuca ulaşmak için hamileliğin ilk altı ayında veya doğumdan sonra bebeği emzirmeden birkaç dakika önce kullanılabilir. Niplette göğüs ucunu dışarı çıkararak bebeğin kolayca kavramasını ve doğumdan sonraki ilk birkaç günde emzirme hareketine alışmasını sağlar. Kalıcı kozmetik çözüm emzirme bittikten sonra etkisini gösterir. Kozmetik bir sonuç alınmak isteniyorsa Niplette muhtelif zamanlarda tekrar kullanılabilir. Philips Avent ürünleri ile ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 772 76 68 numaralı WhatsApp hattımızdan iletişime geçebilirsiniz. Her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Dilerseniz bize sosyal medya kanallarımızdan da ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/Philips.AVENT.Turkiye https://twitter.com/PhilipsAventTR www.instagram.com/philipsaventtr