Hamilelikten önce veya hamileliğin ilk 6 ayında kullanılması idealdir

Niplette ideal olarak hamilelikten önce kullanılmalı ve gece veya gündüz olmak üzere günde 8 saat takılmalıdır*. Göğüsler çok hassas değilse kalıcı bir sonuca ulaşmak için hamileliğin ilk altı ayında veya doğumdan sonra bebeği emzirmeden birkaç dakika önce kullanılabilir. Niplette göğüs ucunu dışarı çıkararak bebeğin kolayca kavramasını ve doğumdan sonraki ilk birkaç günde emzirme hareketine alışmasını sağlar. Kalıcı kozmetik çözüm emzirme bittikten sonra etkisini gösterir. Kozmetik bir sonuç alınmak isteniyorsa Niplette muhtelif zamanlarda tekrar kullanılabilir.