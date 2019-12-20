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  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
  • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNiplette™

SCF152/01

4.3
| (3) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
Niplette™, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip annelerin emzirmesine yardımcı olur. Bu benzersiz ve çığır açan araç; kolay ve cerrahi olmayan uzun süreli bir çözüm sunar. Birkaç haftalık sürekli kullanım sonunda bile göğüs ucu dik durur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar*

İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm

  • Cerrahi olmayan çözüm

  • Düz veya içe dönük göğüs uçları için

  • 1 Niplette ve 2 Göğüs pedi

Düz veya içe dönük göğüs uçlarına yönelik cihaz

Düz veya içe dönük göğüs uçlarına yönelik cihaz

İçe dönük veya dışa uzanmayan göğüs uçları, kadınların yaklaşık %10'unu etkileyerek psikolojik sıkıntılara neden olmakta ve hem anne hem bebek için emzirmeyi zorlaştırmaktadır. Bebeğin emme hareketinin göğüs ucunu dışa döndürmesi gerekir. Göğüs ucunun dışa dönmediği durumlarda basit ve rahat bir çözüm olan Niplette™ size yardımcı olabilir. Bu cihaz, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip kadınların invaziv cerrahi müdahaleye gerek kalmadan rahatça emzirmesini sağlar*. Cihazda valf ve şırınga yuvasına takılı, sızdırmaz kenarlıklı şeffaf göğüs ucu kalıbı bulunur.

Hamilelikten önce veya hamileliğin ilk 6 ayında kullanılması idealdir

Niplette ideal olarak hamilelikten önce kullanılmalı ve gece veya gündüz olmak üzere günde 8 saat takılmalıdır*. Göğüsler çok hassas değilse kalıcı bir sonuca ulaşmak için hamileliğin ilk altı ayında veya doğumdan sonra bebeği emzirmeden birkaç dakika önce kullanılabilir. Niplette göğüs ucunu dışarı çıkararak bebeğin kolayca kavramasını ve doğumdan sonraki ilk birkaç günde emzirme hareketine alışmasını sağlar. Kalıcı kozmetik çözüm emzirme bittikten sonra etkisini gösterir. Kozmetik bir sonuç alınmak isteniyorsa Niplette muhtelif zamanlarda tekrar kullanılabilir.

Kullanımı kolay

Kullanımı kolay

Uç kısmı bir elinizle göğüs ucu çevresinin üzerine getirdiğinizde hava 5 ml'lik şırınga yardımıyla dışarı atılır, böylece göğüs ucu uç kısmın içine çekilir. Kullanıcı emme hareketini kontrol edebilir ve göğüs ucunu rahat ettiği sıkılıkta yerleştirebilir. Göğüs ucu dışarı çıkarıldığında, kullanıcı şırıngayı dikkatli bir şekilde valften çıkararak günlük işlerine devam edebilir ve Niplette'i dikkat çekmeyecek şekilde sütyeninin içine giyebilir. İlk kullanım mümkün olduğunca tavsiye edilir*.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

3

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2
1

20/12/2019

Türkiye

Türkiye

Düşük yaptırır mı

Bu ürünü sipariş verdim 2 gündür kullanıyorum ama endişem var düşük yaptırır mı doktorum yaptırmaz dedi ama lütfen yardım edin

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır

08/05/2012

Türkiye

Türkiye

Hakkını veren bir ürün

Philips'ten herhangi bir ürünü alırken gözüm kapalı alıyorum. Bu ürünüde kafamda soru işareti olmadan aldım ve çok memnun kaldım. Teşekkürler Philips.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır

13/03/2013

Türkiye

Türkiye

.

Daha kullanmadıgım için degerlendiremicem ama sorum var. 1 kere kullanmam yeterli mi yoksa içe yine çökücek mi?

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. McGeorge, Mr. D, FRCS (Plastik Cerrah), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Sayı 47, Sayfa 46–49