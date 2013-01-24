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    Philips Avent

    Niplette™

    SCF152/01
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
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      Philips Avent Niplette™

      SCF152/01
      Genel Derecelendirme / 5

      İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm

      Niplette™, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip annelerin emzirmesine yardımcı olur. Bu benzersiz ve çığır açan araç; kolay ve cerrahi olmayan uzun süreli bir çözüm sunar. Birkaç haftalık sürekli kullanım sonunda bile göğüs ucu dik durur. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 239,00 TL

      Philips Avent Niplette™

      İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm

      Niplette™, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip annelerin emzirmesine yardımcı olur. Bu benzersiz ve çığır açan araç; kolay ve cerrahi olmayan uzun süreli bir çözüm sunar. Birkaç haftalık sürekli kullanım sonunda bile göğüs ucu dik durur. Tüm faydaları görün

      İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm

      Niplette™, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip annelerin emzirmesine yardımcı olur. Bu benzersiz ve çığır açan araç; kolay ve cerrahi olmayan uzun süreli bir çözüm sunar. Birkaç haftalık sürekli kullanım sonunda bile göğüs ucu dik durur. Tüm faydaları görün

      Önerilen perakende satış fiyatı: 239,00 TL

      Philips Avent Niplette™

      İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm

      Niplette™, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip annelerin emzirmesine yardımcı olur. Bu benzersiz ve çığır açan araç; kolay ve cerrahi olmayan uzun süreli bir çözüm sunar. Birkaç haftalık sürekli kullanım sonunda bile göğüs ucu dik durur. Tüm faydaları görün

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        Niplette™

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        Toplam:

        İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm

        Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar*

        • Cerrahi olmayan çözüm
        • Düz veya içe dönük göğüs uçları için
        • 1 Niplette ve 2 Göğüs pedi
        Düz veya içe dönük göğüs uçlarına yönelik cihaz

        Düz veya içe dönük göğüs uçlarına yönelik cihaz

        İçe dönük veya dışa uzanmayan göğüs uçları, kadınların yaklaşık %10'unu etkileyerek psikolojik sıkıntılara neden olmakta ve hem anne hem bebek için emzirmeyi zorlaştırmaktadır. Bebeğin emme hareketinin göğüs ucunu dışa döndürmesi gerekir. Göğüs ucunun dışa dönmediği durumlarda basit ve rahat bir çözüm olan Niplette™ size yardımcı olabilir. Bu cihaz, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip kadınların invaziv cerrahi müdahaleye gerek kalmadan rahatça emzirmesini sağlar*. Cihazda valf ve şırınga yuvasına takılı, sızdırmaz kenarlıklı şeffaf göğüs ucu kalıbı bulunur.

        Kullanımı kolay

        Kullanımı kolay

        Uç kısmı bir elinizle göğüs ucu çevresinin üzerine getirdiğinizde hava 5 ml'lik şırınga yardımıyla dışarı atılır, böylece göğüs ucu uç kısmın içine çekilir. Kullanıcı emme hareketini kontrol edebilir ve göğüs ucunu rahat ettiği sıkılıkta yerleştirebilir. Göğüs ucu dışarı çıkarıldığında, kullanıcı şırıngayı dikkatli bir şekilde valften çıkararak günlük işlerine devam edebilir ve Niplette'i dikkat çekmeyecek şekilde sütyeninin içine giyebilir. İlk kullanım mümkün olduğunca tavsiye edilir*.

        Hamilelikten önce veya hamileliğin ilk 6 ayında kullanılması idealdir

        Niplette ideal olarak hamilelikten önce kullanılmalı ve gece veya gündüz olmak üzere günde 8 saat takılmalıdır*. Göğüsler çok hassas değilse kalıcı bir sonuca ulaşmak için hamileliğin ilk altı ayında veya doğumdan sonra bebeği emzirmeden birkaç dakika önce kullanılabilir. Niplette göğüs ucunu dışarı çıkararak bebeğin kolayca kavramasını ve doğumdan sonraki ilk birkaç günde emzirme hareketine alışmasını sağlar. Kalıcı kozmetik çözüm emzirme bittikten sonra etkisini gösterir. Kozmetik bir sonuç alınmak isteniyorsa Niplette muhtelif zamanlarda tekrar kullanılabilir.

        Klinik olarak kanıtlanmış sonuçlar

        Niplette'in ergenlikten önce başlayan veya göğüs küçültme operasyonlarından kaynaklanan düz veya içe dönük göğüs uçlarında sağladığı kalıcı çözümün başarısı klinik çalışmalar* tarafından kanıtlanmıştır. Göğüs operasyonu geçirmeyen ve emzirme konusunda endişeleri olan hamile kadınların başarılı bir emzirme dönemi geçirdiği gözlenmiştir. Normal durumlarda sürekli kullanılması halinde bir ile üç ay arasında kalıcı çözüme ulaşılır.

        Ek bilgiler

        Niplette, süt akışı çok fazla olduğunda çalışmaz. Ancak bu noktaya gelindiğinde bebek göğüs ucunu başarıyla kavramayı öğrenmiş olur.

        Teknik Özellikler

        • Paket içeriği

          Niplette
          1  adet
          Tek kullanımlık göğüs pedleri
          2  adet

        • Tasarım

          Rahat tasarım
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        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          • Hamilelikten Önce
          • 0 - 6 ay
          • Emzirmeye başlama dönemi

        • Kullanım kolaylığı

          Giysi altında kolay saklama
          Emişi azaltmak için şırıngayı itin

        • Temizlemesi kolaydır

          Sıcak sabunlu suda temizleyin
          Evet

        • Fonksiyonlar

          Düz göğüs uçları için çözüm
          Nazik emiş sağlar

        • Malzeme

          Niplette
          Polipropilen
          Göğüs pedleri
          Dermatolojik olarak test edilmiştir

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            • McGeorge, Mr. D, FRCS (Plastik Cerrah), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Sayı 47, Sayfa 46–49
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