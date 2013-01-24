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İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
Niplette™, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip annelerin emzirmesine yardımcı olur. Bu benzersiz ve çığır açan araç; kolay ve cerrahi olmayan uzun süreli bir çözüm sunar. Birkaç haftalık sürekli kullanım sonunda bile göğüs ucu dik durur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
Niplette™, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip annelerin emzirmesine yardımcı olur. Bu benzersiz ve çığır açan araç; kolay ve cerrahi olmayan uzun süreli bir çözüm sunar. Birkaç haftalık sürekli kullanım sonunda bile göğüs ucu dik durur. Tüm faydaları görün
İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
Niplette™, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip annelerin emzirmesine yardımcı olur. Bu benzersiz ve çığır açan araç; kolay ve cerrahi olmayan uzun süreli bir çözüm sunar. Birkaç haftalık sürekli kullanım sonunda bile göğüs ucu dik durur. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
İçe dönük göğüs uçları için basit ve etkili çözüm
Niplette™, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip annelerin emzirmesine yardımcı olur. Bu benzersiz ve çığır açan araç; kolay ve cerrahi olmayan uzun süreli bir çözüm sunar. Birkaç haftalık sürekli kullanım sonunda bile göğüs ucu dik durur. Tüm faydaları görün
Niplette™
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
İçe dönük veya dışa uzanmayan göğüs uçları, kadınların yaklaşık %10'unu etkileyerek psikolojik sıkıntılara neden olmakta ve hem anne hem bebek için emzirmeyi zorlaştırmaktadır. Bebeğin emme hareketinin göğüs ucunu dışa döndürmesi gerekir. Göğüs ucunun dışa dönmediği durumlarda basit ve rahat bir çözüm olan Niplette™ size yardımcı olabilir. Bu cihaz, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip kadınların invaziv cerrahi müdahaleye gerek kalmadan rahatça emzirmesini sağlar*. Cihazda valf ve şırınga yuvasına takılı, sızdırmaz kenarlıklı şeffaf göğüs ucu kalıbı bulunur.
Uç kısmı bir elinizle göğüs ucu çevresinin üzerine getirdiğinizde hava 5 ml'lik şırınga yardımıyla dışarı atılır, böylece göğüs ucu uç kısmın içine çekilir. Kullanıcı emme hareketini kontrol edebilir ve göğüs ucunu rahat ettiği sıkılıkta yerleştirebilir. Göğüs ucu dışarı çıkarıldığında, kullanıcı şırıngayı dikkatli bir şekilde valften çıkararak günlük işlerine devam edebilir ve Niplette'i dikkat çekmeyecek şekilde sütyeninin içine giyebilir. İlk kullanım mümkün olduğunca tavsiye edilir*.
Niplette ideal olarak hamilelikten önce kullanılmalı ve gece veya gündüz olmak üzere günde 8 saat takılmalıdır*. Göğüsler çok hassas değilse kalıcı bir sonuca ulaşmak için hamileliğin ilk altı ayında veya doğumdan sonra bebeği emzirmeden birkaç dakika önce kullanılabilir. Niplette göğüs ucunu dışarı çıkararak bebeğin kolayca kavramasını ve doğumdan sonraki ilk birkaç günde emzirme hareketine alışmasını sağlar. Kalıcı kozmetik çözüm emzirme bittikten sonra etkisini gösterir. Kozmetik bir sonuç alınmak isteniyorsa Niplette muhtelif zamanlarda tekrar kullanılabilir.
Niplette'in ergenlikten önce başlayan veya göğüs küçültme operasyonlarından kaynaklanan düz veya içe dönük göğüs uçlarında sağladığı kalıcı çözümün başarısı klinik çalışmalar* tarafından kanıtlanmıştır. Göğüs operasyonu geçirmeyen ve emzirme konusunda endişeleri olan hamile kadınların başarılı bir emzirme dönemi geçirdiği gözlenmiştir. Normal durumlarda sürekli kullanılması halinde bir ile üç ay arasında kalıcı çözüme ulaşılır.
Niplette, süt akışı çok fazla olduğunda çalışmaz. Ancak bu noktaya gelindiğinde bebek göğüs ucunu başarıyla kavramayı öğrenmiş olur.
Paket içeriği
Tasarım
Gelişim aşamaları
Kullanım kolaylığı
Temizlemesi kolaydır
Fonksiyonlar
Malzeme