2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Cerrahi olmayan çözüm
Düz veya içe dönük göğüs uçları için
1 Niplette ve 2 Göğüs pedi
İçe dönük veya dışa uzanmayan göğüs uçları, kadınların yaklaşık %10'unu etkileyerek psikolojik sıkıntılara neden olmakta ve hem anne hem bebek için emzirmeyi zorlaştırmaktadır. Bebeğin emme hareketinin göğüs ucunu dışa döndürmesi gerekir. Göğüs ucunun dışa dönmediği durumlarda basit ve rahat bir çözüm olan Niplette™ size yardımcı olabilir. Bu cihaz, düz veya içe dönük göğüs uçlarına sahip kadınların invaziv cerrahi müdahaleye gerek kalmadan rahatça emzirmesini sağlar*. Cihazda valf ve şırınga yuvasına takılı, sızdırmaz kenarlıklı şeffaf göğüs ucu kalıbı bulunur.
Niplette ideal olarak hamilelikten önce kullanılmalı ve gece veya gündüz olmak üzere günde 8 saat takılmalıdır*. Göğüsler çok hassas değilse kalıcı bir sonuca ulaşmak için hamileliğin ilk altı ayında veya doğumdan sonra bebeği emzirmeden birkaç dakika önce kullanılabilir. Niplette göğüs ucunu dışarı çıkararak bebeğin kolayca kavramasını ve doğumdan sonraki ilk birkaç günde emzirme hareketine alışmasını sağlar. Kalıcı kozmetik çözüm emzirme bittikten sonra etkisini gösterir. Kozmetik bir sonuç alınmak isteniyorsa Niplette muhtelif zamanlarda tekrar kullanılabilir.
Uç kısmı bir elinizle göğüs ucu çevresinin üzerine getirdiğinizde hava 5 ml'lik şırınga yardımıyla dışarı atılır, böylece göğüs ucu uç kısmın içine çekilir. Kullanıcı emme hareketini kontrol edebilir ve göğüs ucunu rahat ettiği sıkılıkta yerleştirebilir. Göğüs ucu dışarı çıkarıldığında, kullanıcı şırıngayı dikkatli bir şekilde valften çıkararak günlük işlerine devam edebilir ve Niplette'i dikkat çekmeyecek şekilde sütyeninin içine giyebilir. İlk kullanım mümkün olduğunca tavsiye edilir*.
4.3
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Erzincan24
20/12/2019
Türkiye
Düşük yaptırır mı
Bu ürünü sipariş verdim 2 gündür kullanıyorum ama endişem var düşük yaptırır mı doktorum yaptırmaz dedi ama lütfen yardım edin
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır
sebahat
08/05/2012
Türkiye
Hakkını veren bir ürün
Philips'ten herhangi bir ürünü alırken gözüm kapalı alıyorum. Bu ürünüde kafamda soru işareti olmadan aldım ve çok memnun kaldım. Teşekkürler Philips.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır
Beren
13/03/2013
Türkiye
.
Daha kullanmadıgım için degerlendiremicem ama sorum var. 1 kere kullanmam yeterli mi yoksa içe yine çökücek mi?
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF152/01 Niplette™ için yapılmıştır
McGeorge, Mr. D, FRCS (Plastik Cerrah), The Niplette: an instrument for the non-surgical correction of inverted nipples, British Journal of Plastic Surgery (1994) Sayı 47, Sayfa 46–49