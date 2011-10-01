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Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Natural cam biberon
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.
Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.
Natural cam biberon ısıya ve termal şoka dayanıklıdır. Bu sayede buzdolabında güvenle saklanabilir, ısıtılabilir ve sterilizasyona uygundur.
Antikolik valf, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır.
Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.
Philips Avent Natural serisi, bebeğinizin her gelişim aşaması için farklı yumuşaklığa ve akış hızlarına sahip biberon emzikleri sunar.
Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun!
Philips Avent Natural biberon, BPA içermeyen* malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.
Kusursuz saflık için en yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla üstün kalite borosilikat cam.
Malzeme
Paket içeriği
Tasarım
Kullanım kolaylığı
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar