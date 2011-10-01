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    Philips Avent

    Natural cam biberon

    SCF053/17
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
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      Philips Avent Natural cam biberon

      SCF053/17
      Genel Derecelendirme / 5

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,00 TL

      Philips Avent Natural cam biberon

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 99,00 TL

      Philips Avent Natural cam biberon

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Natural cam biberon

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

        Doğal emme etkisi

        • 1 Biberon
        • 240 ml/8 oz
        • Yavaş akış biberon emziği
        • 1 ay+
        Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

        Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

        Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

        Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

        Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

        Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.

        Isıya dayanıklı

        Isıya dayanıklı

        Natural cam biberon ısıya ve termal şoka dayanıklıdır. Bu sayede buzdolabında güvenle saklanabilir, ısıtılabilir ve sterilizasyona uygundur.

        Koliği ve rahatsızlığı azaltması için tasarlanmış antikolik valf

        Koliği ve rahatsızlığı azaltması için tasarlanmış antikolik valf

        Antikolik valf, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır.

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.

        Farklı akış hızlarına sahip biberon emzikleri mevcuttur

        Farklı akış hızlarına sahip biberon emzikleri mevcuttur

        Philips Avent Natural serisi, bebeğinizin her gelişim aşaması için farklı yumuşaklığa ve akış hızlarına sahip biberon emzikleri sunar.

        Philips Avent Natural serisi ile uyumludur

        Philips Avent Natural serisi ile uyumludur

        Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun!

        Bu biberon BPA içermez*

        Bu biberon BPA içermez*

        Philips Avent Natural biberon, BPA içermeyen* malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.

        Medikal sınıf cam

        Kusursuz saflık için en yüksek kaliteyi sağlamak amacıyla üstün kalite borosilikat cam.

        Teknik Özellikler

        • Malzeme

          Biberon
          • Cam
          • BPA içermez*
          Emzik
          • Silikon
          • BPA içermez*

        • Paket içeriği

          Biberon
          1  adet

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Ergonomik tasarım
          • Geniş ağızlı

        • Kullanım kolaylığı

          Biberon kullanımı
          • Birleştirmesi kolay
          • Temizlemesi kolaydır
          • Tutması kolay
          • Bulaşık makinesi ve mikrodalgaya uygun

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-12 ay

        • Fonksiyonlar

          Kavrama
          • Doğal emme etkisi
          • Meme ile biberon kolayca birleştirilebilir
          Emzik
          Ultra yumuşak ve esnek biberon emziği, Eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklar
          Antikolik valf
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