2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCF053/17
1 Biberon
240 ml/8 oz
Yavaş akış biberon emziği
1 ay+
Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.
Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.
4.5
5 üzerinden
4
İncelemeler
Zehraa
13/01/2021
Türkiye
Mükemmel
Oğlum kolik bir bebeklik dönemi yaşadık sütüm az geliyodu bizde mama veriyoduk doktorumuzun tavsiyesiyle antikolik biberon aldık işe yaradığını soyleyebilirim şuan oğlum 15 aylık cam biberon kullanıyoruz hem mama kalıntısı 2 saat içinde kalsa bile bi koku sorunu kesinlikle yaşamadım şuanda keşke 240 cc nin üstünde cam biberon üretimi olsa hemen alıcam malum bebişler büyüdük sıra daha aktif oluyolar ve doymuyorlar camdan daha çok memnun kaldığım için sizden ricam cam biberonun 330 luk olarak üretmeniz
Dezavantajlar
Cam biberon da neden 240 üstü yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
Yenianne38
23/09/2020
Türkiye
Gaz sorununa çözümü harika
Daha dün aldık 240 ml olanı bebeğim 3 aylık eşim corona oldu. Üzüntüden sütüm azaldı mecburen mama takviyesi yapmak zorunda kaldim. Lazım olmadığı için doğumdan önce başka bir marka almıştık kızım 60 ml zor içiyordu huzursuz ve ağlamalar eşliğinde dün aventle ilk verdiğim anda tuttu hiç zorlamadan ve 100 ml mama içti bebeğim gaz yüzünden icemiyor ve aç kalıyormuş daha önce bilip almadığıma çok üzüldüm umarım benim yaşadığımı kimse yaşamasın kalitesi tartışılmaz emzik konusunda ilk tecrübemiz avent airdi çok memnunum zaten hemen kabul etti. Çoğu kişi fiyatını yüksek buluyor ancak her kuruşunu hakeden bir ürün.
Avantajlar
Bebek anne sütünden vazgeçmiyor başlığı sayesinde
Dezavantajlar
Şuana kadar bir dezavantaj görmedim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
Merve2259
23/09/2020
Türkiye
Philips avent kalitesi
Merhaba bebeğim 35 haftalık doğdu ilk doğduğunda emme refleksi tam olarak gelişmemişti avent natural biberon serisiyle tanışmamız büyük bir şans. Bebeğim zorlanmadan rahat bir şekilde sağdığımız sütü hazırladığımız mamayı içebildi, bir çok biberon için meme reddi yaşatıyor deniyor bu biberon anne memesi hissi veriyor asla öyle bir red yaşamadık, doğduğundan beri avent emzikleri de kullanıyoruz herkese tavsiyemdir bizim vazgeçilmez ürünlerimiz oldular. Her üründe olduğu gibi bebek ürünlerindede philips kalitesi fark yaratıyor teşekkürler philips avent ailesi
Avantajlar
Anne memesi hissi
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.