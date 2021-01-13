ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNatural cam biberon

SCF053/17

4.5
| (4) İncelemeler
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin
Uyumlu ürünler
Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

SCF355/00R1

Doğal emme etkisi

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 1 Biberon

  • 240 ml/8 oz

  • Yavaş akış biberon emziği

  • 1 ay+

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.5

5 üzerinden

4

İncelemeler

4
2
1

13/01/2021

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Oğlum kolik bir bebeklik dönemi yaşadık sütüm az geliyodu bizde mama veriyoduk doktorumuzun tavsiyesiyle antikolik biberon aldık işe yaradığını soyleyebilirim şuan oğlum 15 aylık cam biberon kullanıyoruz hem mama kalıntısı 2 saat içinde kalsa bile bi koku sorunu kesinlikle yaşamadım şuanda keşke 240 cc nin üstünde cam biberon üretimi olsa hemen alıcam malum bebişler büyüdük sıra daha aktif oluyolar ve doymuyorlar camdan daha çok memnun kaldığım için sizden ricam cam biberonun 330 luk olarak üretmeniz

Dezavantajlar

Cam biberon da neden 240 üstü yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

23/09/2020

Türkiye

Türkiye

Gaz sorununa çözümü harika

Daha dün aldık 240 ml olanı bebeğim 3 aylık eşim corona oldu. Üzüntüden sütüm azaldı mecburen mama takviyesi yapmak zorunda kaldim. Lazım olmadığı için doğumdan önce başka bir marka almıştık kızım 60 ml zor içiyordu huzursuz ve ağlamalar eşliğinde dün aventle ilk verdiğim anda tuttu hiç zorlamadan ve 100 ml mama içti bebeğim gaz yüzünden icemiyor ve aç kalıyormuş daha önce bilip almadığıma çok üzüldüm umarım benim yaşadığımı kimse yaşamasın kalitesi tartışılmaz emzik konusunda ilk tecrübemiz avent airdi çok memnunum zaten hemen kabul etti. Çoğu kişi fiyatını yüksek buluyor ancak her kuruşunu hakeden bir ürün.

Avantajlar

Bebek anne sütünden vazgeçmiyor başlığı sayesinde

Dezavantajlar

Şuana kadar bir dezavantaj görmedim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

23/09/2020

Türkiye

Türkiye

Philips avent kalitesi

Merhaba bebeğim 35 haftalık doğdu ilk doğduğunda emme refleksi tam olarak gelişmemişti avent natural biberon serisiyle tanışmamız büyük bir şans. Bebeğim zorlanmadan rahat bir şekilde sağdığımız sütü hazırladığımız mamayı içebildi, bir çok biberon için meme reddi yaşatıyor deniyor bu biberon anne memesi hissi veriyor asla öyle bir red yaşamadık, doğduğundan beri avent emzikleri de kullanıyoruz herkese tavsiyemdir bizim vazgeçilmez ürünlerimiz oldular. Her üründe olduğu gibi bebek ürünlerindede philips kalitesi fark yaratıyor teşekkürler philips avent ailesi

Avantajlar

Anne memesi hissi

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF053/17 Natural cam biberon için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA

  2. Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.