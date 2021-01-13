Daha dün aldık 240 ml olanı bebeğim 3 aylık eşim corona oldu. Üzüntüden sütüm azaldı mecburen mama takviyesi yapmak zorunda kaldim. Lazım olmadığı için doğumdan önce başka bir marka almıştık kızım 60 ml zor içiyordu huzursuz ve ağlamalar eşliğinde dün aventle ilk verdiğim anda tuttu hiç zorlamadan ve 100 ml mama içti bebeğim gaz yüzünden icemiyor ve aç kalıyormuş daha önce bilip almadığıma çok üzüldüm umarım benim yaşadığımı kimse yaşamasın kalitesi tartışılmaz emzik konusunda ilk tecrübemiz avent airdi çok memnunum zaten hemen kabul etti. Çoğu kişi fiyatını yüksek buluyor ancak her kuruşunu hakeden bir ürün.