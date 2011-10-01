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    Philips Avent

    Natural biberon

    SCF036/17
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
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      Philips Avent Natural biberon

      SCF036/17
      Genel Derecelendirme / 5

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 74,90 TL

      Philips Avent Natural biberon

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Philips Online Mağaza fiyatı
      Önerilen perakende satış fiyatı: 74,90 TL

      Philips Avent Natural biberon

      Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

      Yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün

      Tüm siparişlerde kargo bedava!

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        Natural biberon

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

        Doğal emme etkisi

        • 1 Biberon
        • 330 ml/11 oz
        • Hızlı akışlı biberon emziği
        • 6 ay+
        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

        Esnek, çökmeyi engelleyen oluklu biberon emziği tasarımı

        Esnek, çökmeyi engelleyen oluklu biberon emziği tasarımı

        Biberon emziğinin içinde yer alan yaprakçıklar ve oluklar emziğin çökmesini engelleyerek kesintisiz besleme olanağı sunar.

        Koliği ve rahatsızlığı azaltması için tasarlanmış antikolik valf

        Koliği ve rahatsızlığı azaltması için tasarlanmış antikolik valf

        Antikolik valf, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır.

        Farklı akış hızlarına sahip biberon emzikleri mevcuttur

        Farklı akış hızlarına sahip biberon emzikleri mevcuttur

        Philips Avent Natural serisi, bebeğinizin her gelişim aşaması için farklı yumuşaklığa ve akış hızlarına sahip biberon emzikleri sunar.

        Maksimum konfor için ergonomik tasarım

        Maksimum konfor için ergonomik tasarım

        Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon, kolayca tutulabilir, her tarafından kavranabilir ve bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlar.

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.

        Philips Avent Natural serisi ile uyumludur

        Philips Avent Natural serisi ile uyumludur

        Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun!

        Bu biberon BPA içermez*

        Bu biberon BPA içermez*

        Philips Avent Natural biberon, BPA içermeyen* malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.

        Bebeğinizin değişen ihtiyaçlarına uygun, yumuşak ve pürüzsüz silikon

        Bebeklerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, ısırmaya dayanıklı ve pürüzsüz biberon emziği.

        Teknik Özellikler

        • Malzeme

          Biberon
          • Polipropilen
          • BPA içermez*
          Emzik
          • Silikon
          • BPA içermez*

        • Paket içeriği

          Biberon
          1  adet

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Ergonomik tasarım
          • Geniş ağızlı

        • Kullanım kolaylığı

          Biberon kullanımı
          • Tutması kolay
          • Birleştirmesi kolay
          • Temizlemesi kolaydır

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0-12 ay

        • Fonksiyonlar

          Kavrama
          • Doğal emme etkisi
          • Meme ile biberon kolayca birleştirilebilir
          Emzik
          Eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklar, Yumuşak ve esnek biberon emziği
          Antikolik valf
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