ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNatural biberon

SCF036/17

4.6
| (18) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin
Uyumlu ürünler
Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

SCF355/00R1

Doğal emme etkisi

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 1 Biberon

  • 330 ml/11 oz

  • Hızlı akışlı biberon emziği

  • 6 ay+

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Bebeğinizin değişen ihtiyaçlarına uygun, yumuşak ve pürüzsüz silikon

Bebeklerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, ısırmaya dayanıklı ve pürüzsüz biberon emziği.

Esnek, çökmeyi engelleyen oluklu biberon emziği tasarımı

Esnek, çökmeyi engelleyen oluklu biberon emziği tasarımı

Biberon emziğinin içinde yer alan yaprakçıklar ve oluklar emziğin çökmesini engelleyerek kesintisiz besleme olanağı sunar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.6

5 üzerinden

18

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

3

06/01/2021

Türkiye

Türkiye

Benzersiz tasarım

Benim bebeğim ileri prematüre doğdu ve 124 gün yeni Doğan yoğun bakımında kaldı,emme dışında günde 8 kere biberonla almadı gereken takviyeler olduğu için erken başladık biz,birgün başka biberonla denedim ama asla almadı çok seviyoruZ

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır

24/09/2020

Türkiye

Türkiye

Ürün çok kaliteli

Ürüne 5 puan verdim çünkü çok kaliteli ve kullanışlı . Çok memnun kaldım mutlaka herkesin ilk önce alması gerekir.

Avantajlar

Kullanışlı ve kaliteli

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır

07/07/2020

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Bu biberon sayesinde 16 ay emzirebildim!

[Employee of philipsglobal] Kızım doğduktan 3,5 ay sonra çalışmaya başladım. Hem sağdım hem de emzirdim. Bu biberon sayesinde meme reddi de olmadı, kızımı 16 ay boyunca anne sütüyle besleyebildim. İyi ki arkadaşlarımın tavsiyesini dinlemişim. Çok teşekkürler Avent!

Avantajlar

Anne göğsüne benzer yapı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA