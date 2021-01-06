2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
1 Biberon
330 ml/11 oz
Hızlı akışlı biberon emziği
6 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Bebeklerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, ısırmaya dayanıklı ve pürüzsüz biberon emziği.
Biberon emziğinin içinde yer alan yaprakçıklar ve oluklar emziğin çökmesini engelleyerek kesintisiz besleme olanağı sunar.
4.6
5 üzerinden
18
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
Katrişko
06/01/2021
Türkiye
Benzersiz tasarım
Benim bebeğim ileri prematüre doğdu ve 124 gün yeni Doğan yoğun bakımında kaldı,emme dışında günde 8 kere biberonla almadı gereken takviyeler olduğu için erken başladık biz,birgün başka biberonla denedim ama asla almadı çok seviyoruZ
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır
Beyz
24/09/2020
Türkiye
Ürün çok kaliteli
Ürüne 5 puan verdim çünkü çok kaliteli ve kullanışlı . Çok memnun kaldım mutlaka herkesin ilk önce alması gerekir.
Avantajlar
Kullanışlı ve kaliteli
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır
Seljoee
07/07/2020
Türkiye
Philips Çalışanı
Bu biberon sayesinde 16 ay emzirebildim!
[Employee of philipsglobal] Kızım doğduktan 3,5 ay sonra çalışmaya başladım. Hem sağdım hem de emzirdim. Bu biberon sayesinde meme reddi de olmadı, kızımı 16 ay boyunca anne sütüyle besleyebildim. İyi ki arkadaşlarımın tavsiyesini dinlemişim. Çok teşekkürler Avent!
Avantajlar
Anne göğsüne benzer yapı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF036/17 Natural biberon için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA