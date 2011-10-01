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Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Yumuşak ve çökmeyi engelleyen çıkıntılı biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, büyümekte olan bebekler için tasarlanmıştır. Konfor sağlayan yaprakçıklar ve doğal bir şekle sahip biberon emziği doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır. Tüm faydaları görün
Natural biberon
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Biberon emziğinin içinde yer alan yaprakçıklar ve oluklar emziğin çökmesini engelleyerek kesintisiz besleme olanağı sunar.
Antikolik valf, bebeğinizin midesine hava girmesini önleyerek koliği ve rahatsızlığı azaltmak için tasarlanmıştır.
Philips Avent Natural serisi, bebeğinizin her gelişim aşaması için farklı yumuşaklığa ve akış hızlarına sahip biberon emzikleri sunar.
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon, kolayca tutulabilir, her tarafından kavranabilir ve bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlar.
Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.
Göğüs pompalarımızı, biberonlarımızı ve bardaklarımızı birbiriyle eşleştirerek ihtiyacınız olduğunda yardımınıza koşacak ürünü oluşturun!
Philips Avent Natural biberon, BPA içermeyen* malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.
Bebeklerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, ısırmaya dayanıklı ve pürüzsüz biberon emziği.
Malzeme
Paket içeriği
Tasarım
Kullanım kolaylığı
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar