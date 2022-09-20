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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNatural biberon

SCF033/27

4.8
| (19) İncelemeler | 94% bu ürünü tavsiye ediyor
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır.
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Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

Yenilenmiş hızlı biberon ısıtıcı

SCF355/00R1

Doğal emme etkisi

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 2 Biberon

  • 260 ml/9 oz

  • Yavaş akış biberon emziği

  • 1 ay+

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.8

5 üzerinden

19

İncelemeler

94%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

20/09/2022

Türkiye

Türkiye

Harika

2 aylık bebeğim için aldım . Akışı çok iyi . Sızıntı dökülme olmadı. Hem indirimdeyken aldım hem de yanında hediye çanta yollamışsınız . Çok teşekkürler

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF033/27 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF033/27 Natural biberon için yapılmıştır

24/07/2020

Türkiye

Türkiye

Tek kurtarıcım canım Avent :)

2 yaşında oğlumun doğumundan itibaren emziğiyle biberonuyla suluğuyla yanımda olduğun için teşekkür ederim Avent. En zor uykusuz geceleri seninle atlattım. Emzik yumuşaklığı biberonu kavrama ve oğlumun pipete alışmasında rol alan ürünler harika. Sizi seviyoruz :))

Avantajlar

Her zaman her yerde anne memesine en yakın ikinci annemiz :))

Dezavantajlar

Bence yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF033/17 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF033/17 Natural biberon için yapılmıştır

28/05/2020

Türkiye

Türkiye

Tek kelimeyle fevkalade

Marka zaten tartışmasız en iyisi Gönül rahatlığıyla hiç tereddütsüz kullandığım ve herkesede tavsiye ettiğim şahane bir ürün Akış hızı,anne göğsüne benzer yapısı,bebeğim için tutuş kolaylığı her özelliğiyle en iyisi teşekkür Philips

Avantajlar

Her kullanımda yeni gibi

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF033/17 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF033/17 Natural biberon için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA

  2. Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.