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  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
  • Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

Üretimden kaldırıldı

Philips AventNatural biberon

SCF030/27

4.8
| (16) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir
Ultra yumuşak biberon emziğine sahip Natural biberonlarımız, göğüs yapısına daha çok benzer. Esnek spiral tasarımlı geniş, göğüs şeklindeki biberon emziği ve konfor sağlayan yaprakçıklar doğal kavrama etkisi sunarken, anne sütü ve biberonla beslemeyi birleştirme sürecini kolaylaştırır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Doğal emme etkisi

Emzirmeyle kolayca birleştirilebilir

  • 2 Biberon

  • 125 ml/4 oz

  • Yenidoğan akışlı biberon emziği

  • 0 ay+

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak biberon emziği

Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım ve konfor sağlayan yaprakçıklar

Esnek spiral tasarım, eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklarla birleşerek biberon emziğinin esnek yapıda olmasını sağlar ve emziğin çökmesini engelleyerek biberonla beslemeyi daha doğal hale getirir.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.8

5 üzerinden

16

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2

20/12/2019

Türkiye

Türkiye

Bebegimin ilk kullandigi biberon

Bebeğimin ilk kullandığı biberon hem emzirdim hem süt sağdıktan sonra bu biberon yardımıyla bebeğimi besledik çok memnun kaldım

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır

20/12/2019

Türkiye

Türkiye

Anne memesi gibi

Merhabalar,bebeğimi meme ucu olmayışından dolayı emziremiyordum bu dönemde sağıp biberonla besledim oncelikle akışının fazla olmayışı,akitmamasi ve anne memesine yakınlığı benim çok işime yaradi bebegim ve ben azmettik ve başardık destegimiz avent oldu teşekkürler:)

Avantajlar

Anne memesine benzerlik

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır

10/12/2019

Türkiye

Türkiye

Ürün çok güzel

Akışı çok güzel, anne göğsüne en yakın. Bebeğim kolayca içebiliyor

Avantajlar

Anne göğsüne en yakın uç

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA

  2. Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.