2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
1 Biberon
125 ml/4 oz
Yenidoğan akışlı biberon emziği
0 ay+
Anne göğsüne benzeyen geniş biberon emziği, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emzirmek için sızdırmaz disk yerine Avent emzik takın; sütü aktarmanız gerekmez. (Emzik ürünle birlikte verilmez.)
Biberon emziği, anne göğsü hissini taklit etmek için tasarlanmış ultra yumuşak dokuya sahiptir.
4.8
5 üzerinden
16
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
Selanika
20/12/2019
Türkiye
Bebegimin ilk kullandigi biberon
Bebeğimin ilk kullandığı biberon hem emzirdim hem süt sağdıktan sonra bu biberon yardımıyla bebeğimi besledik çok memnun kaldım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır
Kurşun
20/12/2019
Türkiye
Anne memesi gibi
Merhabalar,bebeğimi meme ucu olmayışından dolayı emziremiyordum bu dönemde sağıp biberonla besledim oncelikle akışının fazla olmayışı,akitmamasi ve anne memesine yakınlığı benim çok işime yaradi bebegim ve ben azmettik ve başardık destegimiz avent oldu teşekkürler:)
Avantajlar
Anne memesine benzerlik
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır
Meltemm
10/12/2019
Türkiye
Ürün çok güzel
Akışı çok güzel, anne göğsüne en yakın. Bebeğim kolayca içebiliyor
Avantajlar
Anne göğsüne en yakın uç
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCF030/17 Natural biberon için yapılmıştır
EU 10/2011 düzenlemesi gereğince %0 BPA
Kolik nedir ve bebekleri nasıl etkiler? Kolik, beslenme sırasında hava yutulmasıyla oluşur ve bebeğinizin sindirim sistemine rahatsızlık verir. Semptomlar arasında ağlama ve huzursuzluk görülür.