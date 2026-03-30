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Üretimden kaldırıldı

Philips AventAudio Monitors SCD505/00 DECT Baby Monitor

SCD505/00

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DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder

DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder

DECT teknolojisi, diğer bebek monitörleri, kablosuz telefon ve cep telefonu gibi iletim yapan tüm diğer ürünlerle sıfır parazitlenmeyi garanti eder. Veri şifreleme güvenli ve özel bir bağlantı sağladığından, bebeğinizin sesini yalnızca sizin işitebileceğinizden emin olabilirsiniz.

DECT Teknolojisi sayesinde mükemmel berrak ses

DECT Teknolojisi sayesinde mükemmel berrak ses

Her küçük kıkırdamayı, bebeğe özgü sesleri ve hıçkırığı mükemmel netlikte işitin. DECT (Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon) teknolojisi, bebeğinizin sesini her zaman işitebilmeniz için yüksek kaliteli, kristal netlikte ses sağlar.

Bebeğin ses çıkarması durumunda ses seviye ışıkları uyarı verir

Bebeğin ses çıkarması durumunda ses seviye ışıkları uyarı verir

Ebeveyn Ünitesi sessizdeyken bile, bebeğinizin odasındaki ses düzeyini göstermek için ışıklar yanar.

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