2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
SCD505/00
DECT teknolojisi, diğer bebek monitörleri, kablosuz telefon ve cep telefonu gibi iletim yapan tüm diğer ürünlerle sıfır parazitlenmeyi garanti eder. Veri şifreleme güvenli ve özel bir bağlantı sağladığından, bebeğinizin sesini yalnızca sizin işitebileceğinizden emin olabilirsiniz.
Her küçük kıkırdamayı, bebeğe özgü sesleri ve hıçkırığı mükemmel netlikte işitin. DECT (Dijital Gelişmiş Kablosuz Telekomünikasyon) teknolojisi, bebeğinizin sesini her zaman işitebilmeniz için yüksek kaliteli, kristal netlikte ses sağlar.
Ebeveyn Ünitesi sessizdeyken bile, bebeğinizin odasındaki ses düzeyini göstermek için ışıklar yanar.
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