DECT teknolojisi, sıfır parazitlenmeyi ve %100 gizliliği garanti eder

DECT teknolojisi, diğer bebek monitörleri, kablosuz telefon ve cep telefonu gibi iletim yapan tüm diğer ürünlerle sıfır parazitlenmeyi garanti eder. Veri şifreleme güvenli ve özel bir bağlantı sağladığından, bebeğinizin sesini yalnızca sizin işitebileceğinizden emin olabilirsiniz.