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    Philips Avent

    Analog Bebek Monitörü 2 ebeveyn ünitesi

    SCD486/00
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı
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      Philips Avent Analog Bebek Monitörü 2 ebeveyn ünitesi

      SCD486/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı

      Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 424,90 TL
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      Philips Avent Analog Bebek Monitörü 2 ebeveyn ünitesi

      Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı

      Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı

      Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 424,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Analog Bebek Monitörü 2 ebeveyn ünitesi

      Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı

      Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün

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        Analog Bebek Monitörü 2 ebeveyn ünitesi

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı

        Ekstra hareket özgürlüğü için iki adet ebeveyn ünitesi

        • Ekstra bebek ünitesiyle
        Paraziti önlemek için ayarlanabilir kanal seçimi

        Paraziti önlemek için ayarlanabilir kanal seçimi

        40 MHz analog teknoloji ayarlanabilir kanallar sunar, paraziti azaltarak bebeğinizle daha net bir bağlantı kurmanızı sağlar

        Her kıkırdama ve mırıldanmanın duyulması için değişken ses seviyesi kontrolü

        Her kıkırdama ve mırıldanmanın duyulması için değişken ses seviyesi kontrolü

        Ebeveyn ünitesinin ses düzeyini ayarlayarak bebeğinizin tüm kıkırdamalarını, bebeğe özgü seslerini ve hıçkırığını duyabilirsiniz. Ayrıca sessiz fonksiyonunu kullanarak bebeğinizi sessiz şekilde kontrol edebilirsiniz. Sesle etkinleşen ışıklar bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar.

        150 metreye varan kapsama alanıyla şık, el tipi ebeveyn üniteleri

        150 metreye varan kapsama alanıyla şık, el tipi ebeveyn üniteleri

        150 metreye varan kapsama alanına sahip şık, elde tipi pille çalışan ebeveyn üniteleriyle bebeğinizin odasından çok uzakta olsanız bile bebeğinizle bağlantıda kalırsınız

        Ekstra hareket özgürlüğü için 2 adet ebeveyn ünitesi içerir

        Ekstra hareket özgürlüğü için 2 adet ebeveyn ünitesi içerir

        İki ebeveyn ünitesine sahip olduğunuzda bir üniteyi yatağınızın yakınına yerleştirerek diğer üniteyi gün boyunca yanınızda taşıyabilir veya eşinizle birlikte bebeğinizi aynı anda dinleyebilirsiniz.

        Bebeğinizin çıkardığı seslerden haberdar olmanız için sesle etkinleşen ışıklar

        Bebeğinizin çıkardığı seslerden haberdar olmanız için sesle etkinleşen ışıklar

        Bebeğiniz gürültü yaptığında etkinleştirilen ışıklar, ses düzeyi düşük olsa veya cihaz sessiz modda çalışıyor olsa bile, bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar

        Bağlantıda olduğunuzu bildiren sade ışıklar ve sesler

        Bağlantıda olduğunuzu bildiren sade ışıklar ve sesler

        İçinizin rahat etmesi için, ışıklı ve sesli göstergeler kapsama alanı içinde olup olmadığını bilmenizi olanak sağlar ve ebeveyn ünitesinin pili azaldığında sizi uyararak beklenmedik güç kayıplarının önüne geçer.

        Maksimum hareket özgürlüğü için kolay bağlanan ekstra ebeveyn üniteleri

        Maksimum hareket özgürlüğü için kolay bağlanan ekstra ebeveyn üniteleri

        Evinizin her köşesinde daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olmak için daha fazla ebeveyn ünitesini 2 basit adımda bağlayın. Ekstra ebeveyn üniteleri ayrı olarak satılır (SCD484)

        Teknik Özellikler

        • Güç

          Pilin çalıştırma süresi
          6  saat
          Güç kaynağı
          110 - 240  volt

        • Tuner/Alım/İletim

          Frekans bandı
          40Mhz Analog
          Kanal sayısı
          2

        • Aksesuarlar

          AC/DC adaptörü
          Evet
          DFU/ kullanım kılavuzu
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Düşük pil seviyesi göstergesi
          Evet
          Ses seviyesi kontrolü
          Evet
          Otomatik menzil dışında uyarısı
          Evet
          Ses seviye ışıkları
          Evet

        • Teknik spesifikasyonlar

          Çalışma sıcaklığı aralığı
          10 - 40  °C
          Saklama sıcaklık aralığı
          10 - 40  °C

        • Lojistik verileri

          F- kutusu boyutları (G x Y x D)
          250 x 100 x 300  mm

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

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