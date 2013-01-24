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Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı
Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı
Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı
Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Evinizin her köşesinde kesintisiz bağlantı
Yeni AVENT Analogue bebek monitörü ürün serimiz, ses düzeyi kontrollü ultra net ses, sesle etkin hale gelen ışıklar ve düşük pil göstergeleri gibi özellikler sunarak bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar. Tüm faydaları görün
Analog Bebek Monitörü 2 ebeveyn ünitesi
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
40 MHz analog teknoloji ayarlanabilir kanallar sunar, paraziti azaltarak bebeğinizle daha net bir bağlantı kurmanızı sağlar
Ebeveyn ünitesinin ses düzeyini ayarlayarak bebeğinizin tüm kıkırdamalarını, bebeğe özgü seslerini ve hıçkırığını duyabilirsiniz. Ayrıca sessiz fonksiyonunu kullanarak bebeğinizi sessiz şekilde kontrol edebilirsiniz. Sesle etkinleşen ışıklar bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar.
150 metreye varan kapsama alanına sahip şık, elde tipi pille çalışan ebeveyn üniteleriyle bebeğinizin odasından çok uzakta olsanız bile bebeğinizle bağlantıda kalırsınız
İki ebeveyn ünitesine sahip olduğunuzda bir üniteyi yatağınızın yakınına yerleştirerek diğer üniteyi gün boyunca yanınızda taşıyabilir veya eşinizle birlikte bebeğinizi aynı anda dinleyebilirsiniz.
Bebeğiniz gürültü yaptığında etkinleştirilen ışıklar, ses düzeyi düşük olsa veya cihaz sessiz modda çalışıyor olsa bile, bebeğinizin size ihtiyacı olup olmadığını her zaman bilmenizi sağlar
İçinizin rahat etmesi için, ışıklı ve sesli göstergeler kapsama alanı içinde olup olmadığını bilmenizi olanak sağlar ve ebeveyn ünitesinin pili azaldığında sizi uyararak beklenmedik güç kayıplarının önüne geçer.
Evinizin her köşesinde daha fazla hareket özgürlüğüne sahip olmak için daha fazla ebeveyn ünitesini 2 basit adımda bağlayın. Ekstra ebeveyn üniteleri ayrı olarak satılır (SCD484)
Güç
Tuner/Alım/İletim
Aksesuarlar
Kullanılabilirlik
Teknik spesifikasyonlar
Lojistik verileri
Gelişim aşamaları