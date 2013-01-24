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Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Ev içinde ve çevresinde güvenli bir alım olanağı sağlar ve başka cihazlardan gelen parazitler en alt düzeyde tutulur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Ev içinde ve çevresinde güvenli bir alım olanağı sağlar ve başka cihazlardan gelen parazitler en alt düzeyde tutulur.
Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Ev içinde ve çevresinde güvenli bir alım olanağı sağlar ve başka cihazlardan gelen parazitler en alt düzeyde tutulur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Ev içinde ve çevresinde güvenli bir alım olanağı sağlar ve başka cihazlardan gelen parazitler en alt düzeyde tutulur.
Analog telsiz
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ses düzeyleri ayarlanabilir olduğundan, her kıkırdamayı, bebeğe özgü sesleri ve hıçkırığı duyabilirsiniz
Kemer klipsi, ahizesiz pratikliği ve mobilite sağlar.
Görsel ve işitsel hat göstergeleri ile bebek ünitesi ve ana ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir
Şarj edilebilir ana ünite, 300 metreye (900 feet) kadar menzil içinde minimum 24 saatlik kablosuz izleme sağlar.
Diğer telsizlerden en az seviyede parazit alma.
Sesli ve görüntülü göstergelerle birlikte bebek ünitesi ve ana ünite arasında sürekli bağlantı.
Ses kapalı olduğunda bile bebeğin bir ses çıkarıp çıkarmadığını göstermek için ışık kullanır.
Aksesuarlar
Kullanılabilirlik
Gelişim aşamaları