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Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Ev içinde ve çevresinde güvenli bir alım olanağı sağlar ve başka cihazlardan gelen parazitler en alt düzeyde tutulur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Ev içinde ve çevresinde güvenli bir alım olanağı sağlar ve başka cihazlardan gelen parazitler en alt düzeyde tutulur.
Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Ev içinde ve çevresinde güvenli bir alım olanağı sağlar ve başka cihazlardan gelen parazitler en alt düzeyde tutulur.
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Bebeğinizi kolaylıkla duyun
Ev içinde ve çevresinde güvenli bir alım olanağı sağlar ve başka cihazlardan gelen parazitler en alt düzeyde tutulur.
Analog telsiz
Philips Online Mağaza fiyatı
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Görsel ve işitsel hat göstergeleri ile bebek ünitesi ve ana ünite arasında kesintisiz bağlantı olduğunu gösterir
Diğer telsizlerden en az seviyede parazit alma.
Sesli ve görüntülü göstergelerle birlikte bebek ünitesi ve ana ünite arasında sürekli bağlantı.
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