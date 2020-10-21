Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Philips Avent Yenidoğan Başlangıç Seti
Üretimden kaldırıldı
Destek
SCD290/01
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
Eco passport - English (US)
Kullanıcı El Kitabı - English (US)
Tümü (1)
Philips Avent ürünüm BPA ve BPS içermiyor mu?