2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Natural
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi, emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
5.0
5 üzerinden
3
İncelemeler
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
zryilmaz
26/02/2018
Türkiye
Vazgecilmezlerimiz
Bebeğim doğduğundan beri çok severek kullanıyoruz kalitesi tasarimi mükemmel
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD290/01 Newborn Starter Set için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD290/01 Newborn Starter Set için yapılmıştır
Çilek001
08/08/2017
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Harika
Çok kullanışlı bi ürün.kolik oluşumunu engelliyor sütümü sağıp verdiğimde emziğini kolayca kavrıyor ve bebeğim çekmedikçe akmıyor.simdi büyüdük emziğini değiştiriyoruz akış ayarlı emziği tercih ettik.butun ürünlerimiz avent fakat göğüs pedlerinden memnun kalmadım.farkli bir marka tercih etmek zorunda kaldım
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD290/01 Newborn Starter Set için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD290/01 Newborn Starter Set için yapılmıştır
ahulas6262
12/06/2014
Türkiye
Philips AVENT AVENT
ilk bebeğimize hep avent aldık çok memnun kaldık şimdi 2. bebeğimiz bekliyoruz kesinlikle güvendiğim tek marka avent
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD290/01 Newborn Starter Set için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme SCD290/01 Newborn Starter Set için yapılmıştır