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Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu
4 Natural biberon (2 x 125 ml ve 2 x 260 ml), biberon ve biberon emziği fırçası ve 0 - 6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı set. Biberonla beslemeyi çok daha doğal hale getiren yeni biberon sayesinde, emzirme ve biberonla besleme kolayca bir arada uygulanabilir. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu
4 Natural biberon (2 x 125 ml ve 2 x 260 ml), biberon ve biberon emziği fırçası ve 0 - 6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı set. Biberonla beslemeyi çok daha doğal hale getiren yeni biberon sayesinde, emzirme ve biberonla besleme kolayca bir arada uygulanabilir. Tüm faydaları görün
Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu
4 Natural biberon (2 x 125 ml ve 2 x 260 ml), biberon ve biberon emziği fırçası ve 0 - 6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı set. Biberonla beslemeyi çok daha doğal hale getiren yeni biberon sayesinde, emzirme ve biberonla besleme kolayca bir arada uygulanabilir. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu
4 Natural biberon (2 x 125 ml ve 2 x 260 ml), biberon ve biberon emziği fırçası ve 0 - 6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı set. Biberonla beslemeyi çok daha doğal hale getiren yeni biberon sayesinde, emzirme ve biberonla besleme kolayca bir arada uygulanabilir. Tüm faydaları görün
Yenidoğan Başlangıç Seti
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.
Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.
Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.
Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.
Şeffaf emziğin ortodontik ve esnek yapısı, bebeğin damak, diş ve diş etinin doğal gelişimine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan yapılmıştır; tatsız ve kokusuzdur.
Yeni Philips Avent Natural biberon, Classic biberonlar ve bardak kulpları hariç Philips Avent serisi ile uyumludur. Natural biberonları sadece Natural emziklerle birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.
Özel kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucu, mükemmel temizlik için tüm geniş boyunlu biberon, emzik ve besleme ürünlerinin köşelerine ulaşır.
Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.
Yeni Philips Avent Natural biberonlar, BPA içermeyen* malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.
Menşei
Malzeme
Paket içeriği
Biberon
Tasarım
Kolay kullanım
Gelişim aşamaları
Fonksiyonlar
Özellikler