Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu

4 Natural biberon (2 x 125 ml ve 2 x 260 ml), biberon ve biberon emziği fırçası ve 0 - 6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı set. Biberonla beslemeyi çok daha doğal hale getiren yeni biberon sayesinde, emzirme ve biberonla besleme kolayca bir arada uygulanabilir. Tüm faydaları görün