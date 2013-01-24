Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın
Anasayfa
$

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    Philips Avent

    Yenidoğan Başlangıç Seti

    SCD290/01
    Avent
    Genel Derecelendirme / 5
    Avent
    • Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu
      -{discount-value}

      Philips Avent Yenidoğan Başlangıç Seti

      SCD290/01
      Genel Derecelendirme / 5

      Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu

      4 Natural biberon (2 x 125 ml ve 2 x 260 ml), biberon ve biberon emziği fırçası ve 0 - 6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı set. Biberonla beslemeyi çok daha doğal hale getiren yeni biberon sayesinde, emzirme ve biberonla besleme kolayca bir arada uygulanabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 239,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Yenidoğan Başlangıç Seti

      Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu

      4 Natural biberon (2 x 125 ml ve 2 x 260 ml), biberon ve biberon emziği fırçası ve 0 - 6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı set. Biberonla beslemeyi çok daha doğal hale getiren yeni biberon sayesinde, emzirme ve biberonla besleme kolayca bir arada uygulanabilir. Tüm faydaları görün

      Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu

      4 Natural biberon (2 x 125 ml ve 2 x 260 ml), biberon ve biberon emziği fırçası ve 0 - 6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı set. Biberonla beslemeyi çok daha doğal hale getiren yeni biberon sayesinde, emzirme ve biberonla besleme kolayca bir arada uygulanabilir. Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Önerilen perakende satış fiyatı: 239,90 TL
      Benzer ürünler bul

      Philips Avent Yenidoğan Başlangıç Seti

      Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu

      4 Natural biberon (2 x 125 ml ve 2 x 260 ml), biberon ve biberon emziği fırçası ve 0 - 6 aylık bebekler için uygun beyaz şeffaf emzikten oluşan kullanışlı set. Biberonla beslemeyi çok daha doğal hale getiren yeni biberon sayesinde, emzirme ve biberonla besleme kolayca bir arada uygulanabilir. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör biberonla-besleme-setleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Yenidoğan Başlangıç Seti

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Biberonla beslemeye başlamanın doğal yolu

        Biberon, biberon emziği ve emzik seti

        • Natural
        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik sayesinde doğal emme hissi

        Anne göğsüne benzeyen geniş emzik, doğal emzirmedeki gibi bir kavrama etkisi yaratır ve biberonla beslemeyi emzirmeyle birleştirmenize destek olur.

        Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

        Çökmeyen yumuşak, esnek emzik için benzersiz yaprakçıklar

        Emziğin içindeki yaprakçıklar, içeriye çökmesine yol açmadan emziğin yumuşaklığını ve esnekliğini artırır. Böylece bebeğiniz çok daha rahat ve keyifli bir biçimde beslenir.

        Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

        Yenilikçi ikili valf tasarımına sahip gelişmiş antikolik sistemi

        Yenilikçi ikili valf, havanın bebeğinizin midesine değil biberona girmesini sağlayarak kolik oluşumunu ve rahatsızlık hissini azaltmak üzere tasarlandı.

        Maksimum konfor için ergonomik tasarım

        Maksimum konfor için ergonomik tasarım

        Benzersiz bir şekle sahip olan bu biberon bebeğinizin küçük elleri için bile maksimum konfor sağlayacak şekilde kolayca tutulabilir ve kavranabilir.

        Ortodontik emzik

        Ortodontik emzik

        Şeffaf emziğin ortodontik ve esnek yapısı, bebeğin damak, diş ve diş etinin doğal gelişimine uygun şekilde tasarlanmıştır. Tüm emziklerimiz silikondan yapılmıştır; tatsız ve kokusuzdur.

        Philips Avent Natural serisi ile uyumludur

        Philips Avent Natural serisi ile uyumludur

        Yeni Philips Avent Natural biberon, Classic biberonlar ve bardak kulpları hariç Philips Avent serisi ile uyumludur. Natural biberonları sadece Natural emziklerle birlikte kullanmanızı tavsiye ederiz.

        Kolay temizleme için kıvrımlı fırça başlığı

        Kolay temizleme için kıvrımlı fırça başlığı

        Özel kıvrımlı fırça başlığı ve kalıplı sap ucu, mükemmel temizlik için tüm geniş boyunlu biberon, emzik ve besleme ürünlerinin köşelerine ulaşır.

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Kolay kullanım ve temizlik, hızlı ve kolay birleştirme

        Geniş boynu sayesinde biberon kolayca doldurulup temizlenebilir. Sadece birkaç parçadan oluştuğu için söküp takması da gayet basittir.

        Bu biberonlar BPA içermez*

        Bu biberonlar BPA içermez*

        Yeni Philips Avent Natural biberonlar, BPA içermeyen* malzemeden (polipropilen) üretilmiştir.

        Teknik Özellikler

        • Menşei

          İngiltere
          Evet

        • Malzeme

          Biberon
          • BPA içermez*
          • Polipropilen
          Emzik
          • BPA içermez*
          • Silikon

        • Paket içeriği

          Biberon
          4  adet
          Biberon ve emzik fırçası
          1  adet
          Şeffaf emzik
          1  adet

        • Biberon

          Malzeme
          BPA içermez*

        • Tasarım

          Biberon tasarımı
          • Ergonomik tasarım
          • Geniş boyunlu

        • Kolay kullanım

          Biberon kullanımı
          • Tutması kolay
          • Birleştirmesi kolay
          • Kolay temizlenir

        • Gelişim aşamaları

          Aşamalar
          0 - 6 ay

        • Fonksiyonlar

          Kavrama
          • Meme ile biberon kolayca birleştirilebilir
          • Doğal emme etkisi
          Emzik
          • Ekstra yumuşak ve esnek emzik
          • Eşsiz konfor sağlayan yaprakçıklar
          Antikolik valf
          Gelişmiş antikolik sistem

        • Özellikler

          Sterilize edilebilir
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Önerilen ürünler

          En son görüntülenen ürünler

            Yorumlar

            Bunu değerlendiren ilk kişi ol

            Kaydet

            Philips ailesine siz de katılın

            Bültenimize abone olun

            Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

            Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
            İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

            Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

            Keşfet 
            MyPhilips

            Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

            Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

            Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

            Şimdi üye ol

            Ödeme Seçenekleri

            Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
            Visa - payment method
            MasterCard - payment method

            Destek

            Sıkça Sorulan Sorular
            Şartlar ve koşullar
            Sipariş Takibi