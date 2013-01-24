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Şık Philips AVENT ThermaBag, 2 Philips AVENT Biberon, 2 Magic Kap veya 4 VIA Kap taşır. 3M Thinsulate™ içeren çift yalıtım katmanı, dört saate kadar sütü soğuk veya suyu sıcak tutar. Hafif, kompakt ve seyahatler için kullanışlı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
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Şık Philips AVENT ThermaBag, 2 Philips AVENT Biberon, 2 Magic Kap veya 4 VIA Kap taşır. 3M Thinsulate™ içeren çift yalıtım katmanı, dört saate kadar sütü soğuk veya suyu sıcak tutar. Hafif, kompakt ve seyahatler için kullanışlı. Tüm faydaları görün
Hareket halinde besleme
Şık Philips AVENT ThermaBag, 2 Philips AVENT Biberon, 2 Magic Kap veya 4 VIA Kap taşır. 3M Thinsulate™ içeren çift yalıtım katmanı, dört saate kadar sütü soğuk veya suyu sıcak tutar. Hafif, kompakt ve seyahatler için kullanışlı. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hareket halinde besleme
Şık Philips AVENT ThermaBag, 2 Philips AVENT Biberon, 2 Magic Kap veya 4 VIA Kap taşır. 3M Thinsulate™ içeren çift yalıtım katmanı, dört saate kadar sütü soğuk veya suyu sıcak tutar. Hafif, kompakt ve seyahatler için kullanışlı. Tüm faydaları görün
Neopren ThermaBag
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Soğuk anne sütü/bebek maması/önceden kaynatılmış sıcak suyu 4 saate kadar saklamak için.
Bebekle günlük geziler için veya dışarı çıktığınızda mükemmel.
Optimum taşıma rahatlığı için geniş, ayarlanabilir omuz askısı
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