Hareket halinde besleme

Şık Philips AVENT ThermaBag, 2 Philips AVENT Biberon, 2 Magic Kap veya 4 VIA Kap taşır. 3M Thinsulate™ içeren çift yalıtım katmanı, dört saate kadar sütü soğuk veya suyu sıcak tutar. Hafif, kompakt ve seyahatler için kullanışlı. Tüm faydaları görün