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Üretimden kaldırıldı

Philips AventNeopren ThermaBag

SCD150/71

4.3
| (8) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor
Hareket halinde besleme
Şık ThermaTote, 2 Philips AVENT Biberon, 2 Magic Bardak veya 4 VIA Bardak taşır. 3M Thinsulate™ içeren çift yalıtım katmanı, dört saate kadar sütü soğuk veya suyu sıcak tutar. Hafif, kompakt ve seyahatler için kullanışlı.
Tüm avantajları görüntüleyin

Biberon, VIA ve Magic Bardak için tasarlanmıştır

Hareket halinde besleme

  • Lacivert

Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

Biberonların sıcak veya soğuk kalmasını sağlar

Soğuk anne sütü/bebek maması/önceden kaynatılmış sıcak suyu 4 saate kadar saklamak için.

Geniş ayarlanabilir omuz askısı

Philips Avent Urban Çanta, optimum rahatlıkta taşıma için geniş ayarlanabilir omuz askısına sahiptir

Avent Biberon, VIA ve Magic Bardak için tasarlanmıştır

Avent Biberon, VIA ve Magic Bardak için tasarlanmıştır

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.3

5 üzerinden

8

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2

22/01/2014

Türkiye

Türkiye

Pratik

Sütü ve mamayı saklamak için kullandım. Çok üzün süre sıcak tutmuyor ama kısa geziler için çok pratik.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD150/50 Avent Neoprene ThermaBag için yapılmıştır

09/12/2013

Türkiye

Türkiye

philips her şeyi düşünmüş

bu kadar en ince ayrıntının bir marka tarafından düşünülmesi takdire layık teşekkürler philips

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır

07/12/2013

Türkiye

Türkiye

memnunluk

Ben ürünlerinizden çok memnunum herkese tavsiye ederim ve çok dayanıklı ve çalışan kadrosu çok anlayışlı allah razı olsun

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme SCD138/60 Avent BackPack için yapılmıştır

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