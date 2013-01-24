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Şık ThermaTote; 2 Philips Avent biberon, 2 Magic Bardak veya 4 VIA Bardak taşır. Çift yalıtım katmanı, sütü veya suyu dört saate kadar soğuk veya sıcak tutar. Hafif ve kompakt tasarımıyla seyahatler için kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hareket halindeyken besleme
Şık ThermaTote; 2 Philips Avent biberon, 2 Magic Bardak veya 4 VIA Bardak taşır. Çift yalıtım katmanı, sütü veya suyu dört saate kadar soğuk veya sıcak tutar. Hafif ve kompakt tasarımıyla seyahatler için kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Hareket halindeyken besleme
Şık ThermaTote; 2 Philips Avent biberon, 2 Magic Bardak veya 4 VIA Bardak taşır. Çift yalıtım katmanı, sütü veya suyu dört saate kadar soğuk veya sıcak tutar. Hafif ve kompakt tasarımıyla seyahatler için kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hareket halindeyken besleme
Şık ThermaTote; 2 Philips Avent biberon, 2 Magic Bardak veya 4 VIA Bardak taşır. Çift yalıtım katmanı, sütü veya suyu dört saate kadar soğuk veya sıcak tutar. Hafif ve kompakt tasarımıyla seyahatler için kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Avent Neopren ThermaBag
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Soğuk anne sütü/bebek maması/önceden kaynatılmış sıcak suyu 4 saate kadar saklamak için.
Bebekle günlük geziler için veya dışarı çıktığınızda mükemmel.
Philips Avent Urban Çanta, optimum rahatlıkta taşıma için geniş ayarlanabilir omuz askısına sahiptir
Menşei
Paket içeriği
Kullanılabilirlik
Gelişim aşamaları
Tasarım
Malzeme
Maksimum konfor