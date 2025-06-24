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Lumea Advanced IPL - Tüy alma cihazı
Üretimden kaldırıldı
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SC1999/00
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Tümü (18)
Philips Lumea'yı hamileyken veya emzirirken kullanabilir miyim?
Philips Lumea aparatları arasındaki farklar nelerdir?
Philips Lumea cihazımın camında neden hava kabarcığı var?
Philips Lumea aparatımda neden cam yok?
Bir Philips Lumea uygulamasından önce neden tüyleri almam gerekiyor?
Philips Lumea cihazı nedeniyle cildimde rahatsızlık hissi veya acı oluşuyor
Philips Lumea'm ışık atımı yapmıyor
Philips Lumea'mdan beklediğim sonuçları alamıyorum
Philips Lumea'mın pili çok çabuk tükeniyor
Philips Lumea uygulama sırasında yanık kokusu çıkarıyor
Philips Lumea'mdaki ışıklar yanıp sönüyor