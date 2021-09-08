2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
S6650/48
4.6
5 üzerinden
5
İncelemeler
bahar06
08/09/2021
Türkiye
önceki makinamda beğeniphilipsti
önceki makinamda philipsti ancak2010 model hep memnun kaldım ama türkçe yazılı kullanma klavuzu olsaydı daha iyi olurdu
Avantajlar
kullanışlı
Dezavantajlar
türkçe klavuz olsaydı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
mehmet80x
23/05/2021
Türkiye
süper
2 haftadır kullanıyorum , iyi ki almışım . 40 yaşındayım keşke 20 yaşlarımda bu makine benim olsaydı kesinlikle jilet kullanmazdım.
Avantajlar
1 dakikada odalar arasında dolaşarak tıraşımı oluyorum. Temizlemesi çok kolay . tahriş yapmıyor.
Dezavantajlar
yanında gelen aparatlar bence iyi değiller.
Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Cimy
24/01/2021
Türkiye
Kullanışlı
Ürün hafif olduğu için taşıması kolay. Traşı da çok rahat, teninizi yakmıyor, acıtmıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır