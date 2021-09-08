Muharrem Bey merhaba, S6640/44 ürünümüz ile ilgili yorumunuz için teşekkür ederiz. Konuyla ilgili yetkili servisimize yönlendirme yapmak isteriz. https://www.philips.com.tr/c-w/support-home/service-centre-locator.html linkinden size en yakın yetkili servisimizden destek alabilirsiniz. Philips kişisel bakım ürünleri ile ilgili 0850 222 7 445 numaralı tüketici danışma merkezimiz ve 0549 833 36 76 numaralı WhatsApp hattımız ile her konuda size destek olmaktan mutluluk duyarız. Aşağıdaki sosyal medya kanallarımızdan da bize ulaşabilirsiniz. www.facebook.com/PhilipsTurkiye https://twitter.com/PhilipsTurkiye https://www.instagram.com/philipsturkiye