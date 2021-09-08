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Üretimden kaldırıldı

Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver

S6650/48

4.6
| (5) İncelemeler
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4.6

5 üzerinden

5

İncelemeler

3
2
1

08/09/2021

Türkiye

Türkiye

önceki makinamda beğeniphilipsti

önceki makinamda philipsti ancak2010 model hep memnun kaldım ama türkçe yazılı kullanma klavuzu olsaydı daha iyi olurdu

Avantajlar

kullanışlı

Dezavantajlar

türkçe klavuz olsaydı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

23/05/2021

Türkiye

Türkiye

süper

2 haftadır kullanıyorum , iyi ki almışım . 40 yaşındayım keşke 20 yaşlarımda bu makine benim olsaydı kesinlikle jilet kullanmazdım.

Avantajlar

1 dakikada odalar arasında dolaşarak tıraşımı oluyorum. Temizlemesi çok kolay . tahriş yapmıyor.

Dezavantajlar

yanında gelen aparatlar bence iyi değiller.

Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

24/01/2021

Türkiye

Türkiye

Kullanışlı

Ürün hafif olduğu için taşıması kolay. Traşı da çok rahat, teninizi yakmıyor, acıtmıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 6000 S6650/48 Wet and dry electric shaver için yapılmıştır

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