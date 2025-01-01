S591/05
Yakın tıraş
Kompakt tasarımıyla Philips 500 serisi, hareket halindeyken bile yakın bir tıraş için tasarlanmıştır. Taşınabilir tıraş makinemizle her zaman, her yerde en iyi şekilde görünecek ve hissedeceksiniz.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Islak ve Kuru Elektrikli Kompakt Tıraş Makinesi
toplam
recurring payment
Benzersiz Kaldır ve Kes tıraş sistemimiz, kılları nazikçe kökünden kaldırır, cildinize zarar vermeden kılları keserek sinekkaydı tıraş yapar.
360° dönen SteelPrecision bıçaklarımız, farklı yönlerde uzayan kılları yakalar. Dakikada 3.000.000 kesme hareketi ile her zaman, her yerde hızlı tıraş olanağı sağlar.
Cilt tahrişini olabildiğince azaltacak şekilde tasarlanan 3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları, ideal temas için üç yönde cildinizin yüzeyinde süzülerek konforlu bir tıraşı mümkün kılar.
Tıraş makinesinin kompakt boyutuna şık ve havalı görünümü de eklenince gittiğiniz her yerde şıklığınızla öne çıkarsınız.
Sert sakalları bile tıraş edebilen sağlam ve güçlü manyetik motor, seyahatteyken bile pürüzsüz ve sinekkaydı tıraş olmanızı mümkün kılar.
Tıraş makinemizin bıçakları aşınmaya dayanıklı, cilt dostu ve bıçakların saflığının bozulmasını önleyen Avrupa menşeli hipoalerjenik çelikten üretilmiştir.
Tercihinizin rahat bir kuru tıraş ya da jel veya köpükle ferahlatıcı bir ıslak tıraş olmasından bağımsız olarak tıraş makinemiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. IPX7 su geçirmezliği sayesinde akan suyun altında zahmetsizce temizlenebilir.
Sadece 1 saatlik şarjla 40 dakikaya kadar tıraş süresi sunan güçlü Lityum iyon pil ile kolaylığın keyfini çıkarın. Hızlıca tıraş mı olmanız gerekiyor? Yalnızca 5 dakika şarj ederek tam bir tıraşa yetecek güç kapasitesini elde edebilirsiniz.
Tıraş makineniz gittiğiniz her yerde güvende olsun. Tasarımıyla modaya ayak uyduran bu seyahat kabı, koruyucu bir eşyadan fazlasıdır.
Manyetik kapak tıraş başlığının temiz kalmasını sağlarken seyahat kilidi, tıraş makinesinin kazara çalışmaya başlamasını önleyerek seyahatinizin keyfini çıkarmanızı sağlar.
Hassasiyet ve dayanıklılık için tasarlanmış Philips tıraş makinelerimiz, uzun ömürlü performans sağlar. Tıraş makinelerimiz, tutarlı ve dayanıklı bir performans sağlayacaklarından emin olabilmemiz için zorlu testlerden geçerler. Zamana meydan okuyan bir tıraş makinesinin keyfini çıkarın.
Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz
Aksesuarlar
Güç
Tasarım
Servis
Tıraş Performansı
Kullanım kolaylığı
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.