    Yakın tıraş

      Philips Shaver 500 Series Islak ve Kuru Elektrikli Kompakt Tıraş Makinesi

      S591/05

      Genel Derecelendirme / 5
      Yorum

      Yakın tıraş

      Kompakt tasarımıyla Philips 500 serisi, hareket halindeyken bile yakın bir tıraş için tasarlanmıştır. Taşınabilir tıraş makinemizle her zaman, her yerde en iyi şekilde görünecek ve hissedeceksiniz.

      Philips Shaver 500 Series Islak ve Kuru Elektrikli Kompakt Tıraş Makinesi

      Bu ürün
      Philips Shaver 500 Series
      Philips Shaver 500 Series

      Islak ve Kuru Elektrikli Kompakt Tıraş Makinesi

      Yakın tıraş

      hareket halindeyken bile

      • SteelPrecision Bıçaklar
      • Kaldır ve Kes Teknolojisi
      • 3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları
      • Kompakt tasarım
      Seyahatteyken bile sinekkaydı tıraş

      Seyahatteyken bile sinekkaydı tıraş

      Benzersiz Kaldır ve Kes tıraş sistemimiz, kılları nazikçe kökünden kaldırır, cildinize zarar vermeden kılları keserek sinekkaydı tıraş yapar.

      Her yönde verimlilik

      Her yönde verimlilik

      360° dönen SteelPrecision bıçaklarımız, farklı yönlerde uzayan kılları yakalar. Dakikada 3.000.000 kesme hareketi ile her zaman, her yerde hızlı tıraş olanağı sağlar.

      Rahat bir tıraş için yüzünüzün kıvrımlarını takip eder

      Rahat bir tıraş için yüzünüzün kıvrımlarını takip eder

      Cilt tahrişini olabildiğince azaltacak şekilde tasarlanan 3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları, ideal temas için üç yönde cildinizin yüzeyinde süzülerek konforlu bir tıraşı mümkün kılar.

      Kompakt tasarım

      Kompakt tasarım

      Tıraş makinesinin kompakt boyutuna şık ve havalı görünümü de eklenince gittiğiniz her yerde şıklığınızla öne çıkarsınız.

      Güçlü ama sessiz

      Güçlü ama sessiz

      Sert sakalları bile tıraş edebilen sağlam ve güçlü manyetik motor, seyahatteyken bile pürüzsüz ve sinekkaydı tıraş olmanızı mümkün kılar.

      Paslanmaz çelik, cildinize özen gösterir

      Paslanmaz çelik, cildinize özen gösterir

      Tıraş makinemizin bıçakları aşınmaya dayanıklı, cilt dostu ve bıçakların saflığının bozulmasını önleyen Avrupa menşeli hipoalerjenik çelikten üretilmiştir.

      Kolay bir kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

      Kolay bir kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş

      Tercihinizin rahat bir kuru tıraş ya da jel veya köpükle ferahlatıcı bir ıslak tıraş olmasından bağımsız olarak tıraş makinemiz ihtiyaçlarınıza uyum sağlar. IPX7 su geçirmezliği sayesinde akan suyun altında zahmetsizce temizlenebilir.

      Güçlü Lityum iyon pil

      Güçlü Lityum iyon pil

      Sadece 1 saatlik şarjla 40 dakikaya kadar tıraş süresi sunan güçlü Lityum iyon pil ile kolaylığın keyfini çıkarın. Hızlıca tıraş mı olmanız gerekiyor? Yalnızca 5 dakika şarj ederek tam bir tıraşa yetecek güç kapasitesini elde edebilirsiniz.

      Tıraş makinenizi saklamak ve korumak için seyahat kabı

      Tıraş makinenizi saklamak ve korumak için seyahat kabı

      Tıraş makineniz gittiğiniz her yerde güvende olsun. Tasarımıyla modaya ayak uyduran bu seyahat kabı, koruyucu bir eşyadan fazlasıdır.

      Seyahat ederken içiniz rahat olsun

      Seyahat ederken içiniz rahat olsun

      Manyetik kapak tıraş başlığının temiz kalmasını sağlarken seyahat kilidi, tıraş makinesinin kazara çalışmaya başlamasını önleyerek seyahatinizin keyfini çıkarmanızı sağlar.

      Uzun ömürlü

      Uzun ömürlü

      Hassasiyet ve dayanıklılık için tasarlanmış Philips tıraş makinelerimiz, uzun ömürlü performans sağlar. Tıraş makinelerimiz, tutarlı ve dayanıklı bir performans sağlayacaklarından emin olabilmemiz için zorlu testlerden geçerler. Zamana meydan okuyan bir tıraş makinesinin keyfini çıkarın.

      Kullanışlı şarj

      Kullanışlı şarj

      Philips olarak üretimin her aşamasında sürdürülebilirliği destekliyoruz. Atıkları azaltmayı ve piyasaya sürdüğümüz USB adaptörlerin sayısını en aza indirmeyi hedefliyoruz. Adaptöre ihtiyacınız varsa www.philips.com/support adresinden uygun bir güç kaynağı ünitesi bulabilirsiniz

      Teknik Özellikler

      • Aksesuarlar

        Seyahat ve saklama
        Seyahat Çantası

      • Güç

        Çalışma süresi
        40 dakika
        Pil tipi
        Lityum iyon
        Otomatik voltaj
        5 V
        Şarj
        • 1 saatte tam şarj
        • 5 dakikada hızlı şarj

      • Tasarım

        Renk
        Metalik Siyah
        Gövde
        Ergonomik tutuş ve kavrama

      • Servis

        Garanti
        2 yıl
        Yedek başlık
        2 yılda bir SH71 ile değiştirin

      • Tıraş Performansı

        Yüz hatlarına uyum
        3 Yönde Hareket Eden Tıraş Başlıkları
        Tıraş sistemi
        • Hassas çelik bıçaklar
        • Kaldır ve Kes teknolojisi

      • Kullanım kolaylığı

        Ekran
        Şarj seviye göstergesi
        Islak ve Kuru
        Islak ve kuru kullanım
        Temizleme
        Tamamen yıkanabilir

      Yorumlar

