Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Yüz Tıraş Makineleri
Tüm seriler
Shaver series 3000 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000
Üretimden kaldırıldı
Destek
S3333/54
Mağazaya git
Oturum açın veya bir hesap oluşturun
Kılavuzlara, özel desteğe ve daha fazlasına anında erişebilirsiniz. Ayrıca hızlı ve kolaydır.
BK Uygunluk beyanı - English (US)
Kullanıcı kılavuzu
Tümü (10)
Philips Tıraş Makinemin pilini değiştirebilir miyim?
Philips S1000, S3000 veya X3000 tıraş makinemdeki ışıklar ne anlama geliyor?
Philips Tıraş Makinemdeki simgeler ne anlama geliyor?
Philips tıraş makinemle hangi köpük veya jeli kullanabilirim?
Tıraş makinemi her tıraştan sonra şarj edebilir miyim?
Philips Tıraş Makinem şarj olmuyor
Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın
Servis merkezi bul
Onarım, teşhis ve orijinal parçalar için yakınınızdaki servis merkezlerini bulun
Garanti
Ürün garanti politikalarımız
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız