Temiz tıraş, Daha fazla konfor

Philips Shaver Series 3000 kolay ve konforlu tıraş sunar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklar, PowerCut bıçak sistemi ve ıslak veya kuru tıraş işlevi, temiz ve rahat bir sonuç sağlar. Tüm faydaları görün