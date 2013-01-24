Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    Shaver series 3000

    Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000

    S3333/54
    Genel Derecelendirme / 5
    • Temiz tıraş, Daha fazla konfor Temiz tıraş, Daha fazla konfor Temiz tıraş, Daha fazla konfor
      -{discount-value}

      Shaver series 3000 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000

      S3333/54
      Genel Derecelendirme / 5

      Temiz tıraş, Daha fazla konfor

      Philips Shaver Series 3000 kolay ve konforlu tıraş sunar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklar, PowerCut bıçak sistemi ve ıslak veya kuru tıraş işlevi, temiz ve rahat bir sonuç sağlar. Tüm faydaları görün

      Shaver series 3000 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000

      Temiz tıraş, Daha fazla konfor

      Philips Shaver Series 3000 kolay ve konforlu tıraş sunar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklar, PowerCut bıçak sistemi ve ıslak veya kuru tıraş işlevi, temiz ve rahat bir sonuç sağlar. Tüm faydaları görün

      Temiz tıraş, Daha fazla konfor

      Philips Shaver Series 3000 kolay ve konforlu tıraş sunar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklar, PowerCut bıçak sistemi ve ıslak veya kuru tıraş işlevi, temiz ve rahat bir sonuç sağlar. Tüm faydaları görün

      Shaver series 3000 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000

      Temiz tıraş, Daha fazla konfor

      Philips Shaver Series 3000 kolay ve konforlu tıraş sunar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklar, PowerCut bıçak sistemi ve ıslak veya kuru tıraş işlevi, temiz ve rahat bir sonuç sağlar. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör seri-tiras-makineleri

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün
        Shaver series 3000

        Shaver series 3000

        Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Temiz tıraş, Daha fazla konfor

        • 5D Dönen ve Esneyen Başlıklar
        • PowerCut Bıçaklar
        • Seyahat kesesi
        • Şarj standı
        5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, rahatça tıraş olmanız için yüz kıvrımlarına uyum sağlar

        5D Dönen ve Esneyen Başlıklar, rahatça tıraş olmanız için yüz kıvrımlarına uyum sağlar

        5 yönde dönen, esneyen ve hareket eden başlıklar yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlayarak sinekkaydı tıraş olmanıza yardımcı olur. Tıraş başlığı yüzünüze ideal açıda ulaşıp yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarına uyum sağlayarak cildinizle yumuşak temas sağlar.

        PowerCut Bıçaklar, her zaman sinekkaydı tıraş sunmak için geliştirilmiştir

        PowerCut Bıçaklar, her zaman sinekkaydı tıraş sunmak için geliştirilmiştir

        Her zaman sinekkaydı tıraş sunmak için özel olarak geliştirilen, kendiliğinden bilenen bıçaklarla tutarlı tıraş sonuçları elde edin.

        Islak veya kuru tıraş özelliği sayesinde kuru şekilde kolayca veya ıslak şekilde ferahlayarak tıraş olun

        Islak veya kuru tıraş özelliği sayesinde kuru şekilde kolayca veya ıslak şekilde ferahlayarak tıraş olun

        Kolayca kuru tıraş olun ya da duş altında bile jel veya köpükle ferahlatan ıslak tıraşı tercih edin.

        1 saatlik şarjla 60 dakika kablosuz tıraş

        1 saatlik şarjla 60 dakika kablosuz tıraş

        Tıraş makinesini 1 saat şarj ettiğinizde 60 dakikaya kadar tıraş süresi sunar. Tıraş makinesi şarj olurken çalışmaz.

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Kolayca temizlenmesi için tek dokunuşla açılır

        Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.

        Tıraş makinesinden en iyi verimi almanız için 3 seviyeli pil göstergesi

        Tıraş makinesinden en iyi verimi almanız için 3 seviyeli pil göstergesi

        Kalan şarjı 3 aşamada görmek için sezgisel göstergeyi kullanın. Ayrıca azalma, şarj etme ve hızlı şarj gibi pil durumlarını kolayca görebilirsiniz.

        5 dakikada hızlı şarj, 1 tam tıraş için yeterlidir

        5 dakikada hızlı şarj, 1 tam tıraş için yeterlidir

        Aceleniz mi var? 1 tam tıraş için tıraş makinenizi 5 dakika şarj etmeniz yeterlidir.

        Kendiliğinden bilenen 27 bıçakla her zaman sinekkaydı tıraş olun

        Kendiliğinden bilenen 27 bıçakla her zaman sinekkaydı tıraş olun

        Hassasiyetle tasarlanmış, kendiliğinden bilenen 27 bıçakla her zaman sinekkaydı tıraş olun.

        Bıyık ve favoriler için hassas düzeltici

        Bıyık ve favoriler için hassas düzeltici

        Dahili düzelticiyle imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.

        Rahat kullanım için kaymaz lastik tutma yeri

        Rahat kullanım için kaymaz lastik tutma yeri

        Tıraş makinenizi ıslakken bile sıkıca kavramanızı kolaylaştıran ergonomik, kaymaz lastik tutma yeri sayesinde tıraş makinenizi rahatça ve hassas bir şekilde kullanın.

        Evde veya taşıma sırasında kolay saklama için seyahat çantası

        Evde veya taşıma sırasında kolay saklama için seyahat çantası

        Kullanışlı seyahat çantası ile tıraş makinesini evde veya taşıma sırasında saklayın.

        Şarj standı tıraş makinesini saklar, şarj eder ve kullanıma hazır olmasını sağlar

        Şarj standı tıraş makinesini saklar, şarj eder ve kullanıma hazır olmasını sağlar

        Birlikte verilen şarj standı ile tıraş makinesini saklayın, şarj edin ve kullanıma hazır tutun.

        Teknik Özellikler

        • Tıraş Performansı

          Tıraş sistemi
          PowerCut bıçak sistemi
          Yüz hatlarına uyum
          5D Dönen ve Esneyen Başlıklar

        • Aksesuarlar

          Kese
          Seyahat kesesi
          Bakım
          Koruyucu kapak
          Stand
          Şarj standı

        • Kullanım kolaylığı

          Ekran
          3 seviyeli pil göstergesi
          Islak ve Kuru
          Islak veya kuru tıraş
          Temizleme
          • Tek dokunuşla açılır
          • Tamamen yıkanabilir
          Çalışma
          • Kullanmadan önce fişini çekin
          • Sadece kordonsuz kullanılır

        • Tasarım

          Renk
          Noir Gold
          Gövde
          • Ergonomik tutuş ve kavrama
          • Kaymaz kauçuk tutma yeri

        • Güç

          Pil Tipi
          Lityum-iyon
          Çalışma süresi
          60 dakika
          Şarj
          1 saat tam şarj
          Otomatik voltaj
          100-240 V

        • Servis

          Yedek başlık
          2 yılda bir SH30 ile değiştirin
          2 yıl garanti
          Evet

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              İadeler
              Sipariş Takibi