bu zamana kadar hiç tras makinesi ile tars olmadım hep mach3. oda 15-20 gün sonra köreliyor. cok arastırdım ve 3000 serisinde karar kıldım. ilk trastan sonra yorum yazmıyorum özellikle yorum yazmak için bekledim inanın 4 tras gecti. ilk trasda alısık olmadım icin biraz zorlandım sanırım memnun kalmayacagım dedim ama sonraki traslar beni sasırttı. köpüklüde tras oldum kuruda hiç farkı yok. 3-4 günlük trası rahat alıyor sakalım yogun. acıtma kızarıklık tahris hiçbir şey yapmadı. sinekkaydı derecesinde alıyor ki arkadaslarımda öyle dedi. tras maksimum 2-3 dak suruyorsadece bıcaklar yuvarlak oldu için faul egri oluyor düz alamıyosun onun için ya jilet yada faul için ayrı bi makine lazım. bunun dısında ründen cok memnunum bu zamana kadar almadıma cok pişmanım