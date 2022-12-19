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  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor
  • Temiz tıraş, Daha fazla konfor

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 3000Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000

S3333/54

4.4
| (39) İncelemeler | 89% bu ürünü tavsiye ediyor
Temiz tıraş, Daha fazla konfor
Philips Shaver Series 3000 kolay ve konforlu tıraş sunar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklar, PowerCut bıçak sistemi ve ıslak veya kuru tıraş işlevi, temiz ve rahat bir sonuç sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Temiz tıraş, Daha fazla konfor

  • 5D Dönen ve Esneyen Başlıklar

  • PowerCut Bıçaklar

  • Seyahat kesesi

  • Şarj standı

Rahat bir tıraş deneyimi için yüzünüzün şekline uyum sağlar

Rahat bir tıraş deneyimi için yüzünüzün şekline uyum sağlar

Philips Shaver 3000 yüzünüzün ve boynunuzun her açısına ve kıvrımına uyum sağlamak için 5 yönde döner. Bu tıraş makinesi, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar.

Pürüzsüz ve eşit bir sonuç için cildinizin üzerinde kayar

Pürüzsüz ve eşit bir sonuç için cildinizin üzerinde kayar

Temiz ve rahat bir sonuç sunan Philips tıraş makinesinin 27 PowerCut bıçağı, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar. 

Kolay kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş arasında seçim yapın

Kolay kuru tıraş veya ferahlatıcı ıslak tıraş arasında seçim yapın

Islak ve kuru tıraş makinesi, tercihinize uyum sağlar. Rahat bir kuru tıraş deneyimi yaşayın ya da en sevdiğiniz köpük veya jelle birlikte ferahlatıcı ıslak tıraş olun.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.4

5 üzerinden

39

İncelemeler

89%

bu ürünü tavsiye ediyor

2

19/12/2022

Türkiye

Türkiye

Yüzünüzü Güldüren Philips Tıraşlar

Harika Philips gerçekten bu işin duayeni malzeme kaliteli sessiz çalışması, sinek kaydı tıraşı, elde tutuş rahatlığı daha ne olsun 10 numara bir tıraş makinesi... Hiç düşünmeden alabilirsiniz kesinlikle tavsiye ederim. Köpüklü tıraş bıçaklarıyla boşuna uğraşmayın bu Philips rahatlığı varken... Fotoğraf koymadım çünkü gerek yok görseldekinin aynısı ve özellikle renk tasarımı harika olmuş. Tıraş sonrası sinek kaydı ve pürüzsüz bir tıraş istiyorsanız Philips'le güldüren tıraşlar makinesini kullanın...

Avantajlar

En önemlisi cildinize verdiği rahatlık ve cebinize verdiği ekonomisi

Dezavantajlar

Özel kutusu olsaydı süperin süperi olurdu.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

27/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Çok pratik ve pil performansı çok iyi

Ürün pürüzsüz bir tıraş sağlıyor.Ben kuru tıraş oluyorum.Islak denemedim.Benim için en önemli özelliği yıkanabilir olması.Bu da tıraş sonrası çok kolay bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.1 saatlik şarj sonrası defalarca tıraş olabilirsiniz

Avantajlar

pil performansı ve yıkanabilir olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

15/10/2022

Türkiye

Türkiye

Gercekten alınması gereken rün

bu zamana kadar hiç tras makinesi ile tars olmadım hep mach3. oda 15-20 gün sonra köreliyor. cok arastırdım ve 3000 serisinde karar kıldım. ilk trastan sonra yorum yazmıyorum özellikle yorum yazmak için bekledim inanın 4 tras gecti. ilk trasda alısık olmadım icin biraz zorlandım sanırım memnun kalmayacagım dedim ama sonraki traslar beni sasırttı. köpüklüde tras oldum kuruda hiç farkı yok. 3-4 günlük trası rahat alıyor sakalım yogun. acıtma kızarıklık tahris hiçbir şey yapmadı. sinekkaydı derecesinde alıyor ki arkadaslarımda öyle dedi. tras maksimum 2-3 dak suruyorsadece bıcaklar yuvarlak oldu için faul egri oluyor düz alamıyosun onun için ya jilet yada faul için ayrı bi makine lazım. bunun dısında ründen cok memnunum bu zamana kadar almadıma cok pişmanım

Avantajlar

hızlı, acısız, sinekkaydı

Dezavantajlar

faul egri oluyor düzeltme aparatı işe yaramıyor

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3333/54 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3333/54 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır

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