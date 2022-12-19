2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
5D Dönen ve Esneyen Başlıklar
PowerCut Bıçaklar
Seyahat kesesi
Şarj standı
Philips Shaver 3000 yüzünüzün ve boynunuzun her açısına ve kıvrımına uyum sağlamak için 5 yönde döner. Bu tıraş makinesi, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar.
Temiz ve rahat bir sonuç sunan Philips tıraş makinesinin 27 PowerCut bıçağı, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş deneyimi sunar.
Islak ve kuru tıraş makinesi, tercihinize uyum sağlar. Rahat bir kuru tıraş deneyimi yaşayın ya da en sevdiğiniz köpük veya jelle birlikte ferahlatıcı ıslak tıraş olun.
4.4
5 üzerinden
39
İncelemeler
89%
bu ürünü tavsiye ediyor
Erhan 77
19/12/2022
Türkiye
Yüzünüzü Güldüren Philips Tıraşlar
Harika Philips gerçekten bu işin duayeni malzeme kaliteli sessiz çalışması, sinek kaydı tıraşı, elde tutuş rahatlığı daha ne olsun 10 numara bir tıraş makinesi... Hiç düşünmeden alabilirsiniz kesinlikle tavsiye ederim. Köpüklü tıraş bıçaklarıyla boşuna uğraşmayın bu Philips rahatlığı varken... Fotoğraf koymadım çünkü gerek yok görseldekinin aynısı ve özellikle renk tasarımı harika olmuş. Tıraş sonrası sinek kaydı ve pürüzsüz bir tıraş istiyorsanız Philips'le güldüren tıraşlar makinesini kullanın...
Avantajlar
En önemlisi cildinize verdiği rahatlık ve cebinize verdiği ekonomisi
Dezavantajlar
Özel kutusu olsaydı süperin süperi olurdu.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır
Erhancptn
27/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Çok pratik ve pil performansı çok iyi
Ürün pürüzsüz bir tıraş sağlıyor.Ben kuru tıraş oluyorum.Islak denemedim.Benim için en önemli özelliği yıkanabilir olması.Bu da tıraş sonrası çok kolay bir şekilde temizlenmesini sağlıyor.1 saatlik şarj sonrası defalarca tıraş olabilirsiniz
Avantajlar
pil performansı ve yıkanabilir olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3133/51 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır
Samsunsaglıkcı
15/10/2022
Türkiye
Gercekten alınması gereken rün
bu zamana kadar hiç tras makinesi ile tars olmadım hep mach3. oda 15-20 gün sonra köreliyor. cok arastırdım ve 3000 serisinde karar kıldım. ilk trastan sonra yorum yazmıyorum özellikle yorum yazmak için bekledim inanın 4 tras gecti. ilk trasda alısık olmadım icin biraz zorlandım sanırım memnun kalmayacagım dedim ama sonraki traslar beni sasırttı. köpüklüde tras oldum kuruda hiç farkı yok. 3-4 günlük trası rahat alıyor sakalım yogun. acıtma kızarıklık tahris hiçbir şey yapmadı. sinekkaydı derecesinde alıyor ki arkadaslarımda öyle dedi. tras maksimum 2-3 dak suruyorsadece bıcaklar yuvarlak oldu için faul egri oluyor düz alamıyosun onun için ya jilet yada faul için ayrı bi makine lazım. bunun dısında ründen cok memnunum bu zamana kadar almadıma cok pişmanım
Avantajlar
hızlı, acısız, sinekkaydı
Dezavantajlar
faul egri oluyor düzeltme aparatı işe yaramıyor
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3333/54 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 3000 S3333/54 Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000 için yapılmıştır