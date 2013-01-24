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Temiz tıraş, Daha fazla konfor
Philips Shaver Series 3000 kolay ve konforlu tıraş sunar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklar, PowerCut bıçak sistemi ve ıslak veya kuru tıraş işlevi, temiz ve rahat bir sonuç sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temiz tıraş, Daha fazla konfor
Philips Shaver Series 3000 kolay ve konforlu tıraş sunar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklar, PowerCut bıçak sistemi ve ıslak veya kuru tıraş işlevi, temiz ve rahat bir sonuç sağlar. Tüm faydaları görün
Temiz tıraş, Daha fazla konfor
Philips Shaver Series 3000 kolay ve konforlu tıraş sunar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklar, PowerCut bıçak sistemi ve ıslak veya kuru tıraş işlevi, temiz ve rahat bir sonuç sağlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Temiz tıraş, Daha fazla konfor
Philips Shaver Series 3000 kolay ve konforlu tıraş sunar. 5D Dönen ve Esneyen başlıklar, PowerCut bıçak sistemi ve ıslak veya kuru tıraş işlevi, temiz ve rahat bir sonuç sağlar. Tüm faydaları görün
Islak-Kuru elektrikli tıraş makinesi, Series 3000
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
5 yönde dönen, esneyen ve hareket eden başlıklar yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlayarak sinekkaydı tıraş olmanıza yardımcı olur. Tıraş başlığı yüzünüze ideal açıda ulaşıp yüzünüzün ve boynunuzun kıvrımlarına uyum sağlayarak cildinizle yumuşak temas sağlar.
Her zaman sinekkaydı tıraş sunmak için özel olarak geliştirilen, kendiliğinden bilenen bıçaklarla tutarlı tıraş sonuçları elde edin.
Kolayca kuru tıraş olun ya da duş altında bile jel veya köpükle ferahlatan ıslak tıraşı tercih edin.
Tıraş makinesini 1 saat şarj ettiğinizde 60 dakikaya kadar tıraş süresi sunar. Tıraş makinesi şarj olurken çalışmaz.
Tıraş makinesini kolayca temizleyin. Tek bir düğmeye dokunarak tıraş makinesi başlığını çıkarın ve suda durulayın.
Kalan şarjı 3 aşamada görmek için sezgisel göstergeyi kullanın. Ayrıca azalma, şarj etme ve hızlı şarj gibi pil durumlarını kolayca görebilirsiniz.
Aceleniz mi var? 1 tam tıraş için tıraş makinenizi 5 dakika şarj etmeniz yeterlidir.
Hassasiyetle tasarlanmış, kendiliğinden bilenen 27 bıçakla her zaman sinekkaydı tıraş olun.
Dahili düzelticiyle imajınızı tamamlayın. Bıyığı ve favorileri düzeltmek için idealdir.
Tıraş makinenizi ıslakken bile sıkıca kavramanızı kolaylaştıran ergonomik, kaymaz lastik tutma yeri sayesinde tıraş makinenizi rahatça ve hassas bir şekilde kullanın.
Kullanışlı seyahat çantası ile tıraş makinesini evde veya taşıma sırasında saklayın.
Birlikte verilen şarj standı ile tıraş makinesini saklayın, şarj edin ve kullanıma hazır tutun.
Tıraş Performansı
Aksesuarlar
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