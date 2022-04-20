Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
İlk Siparişe %15 İndirim!
30-day return
Yüz Tıraş Makineleri
Tüm seriler
Shaver series 1000 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi
Üretimden kaldırıldı
Destek
S1121/41
Mağazaya git
Ürününüzü kaydettirin
Satın aldıktan sonra 90 gün içinde ürününüzü kaydedin ve uzatılmış garantinizi alın (koşullar geçerli olabilir).
Önemli bilgiler kılavuzu
BK Uygunluk beyanı - English (US)
Tümü (11)
Philips Tıraş Makinemin pilini değiştirebilir miyim?
Philips S1000, S3000 veya X3000 tıraş makinemdeki ışıklar ne anlama geliyor?
Philips Tıraş Makinemdeki simgeler ne anlama geliyor?
Philips tıraş makinemin pilini değiştirebilir miyim?
Philips tıraş makinemle hangi köpük veya jeli kullanabilirim?
Philips Tıraş Makinem şarj olmuyor
Garantinizin koşullarını kontrol edin ve bir ürün değişim veya onarım işlemi başlatın
Servis merkezi bul
Onarım, teşhis ve orijinal parçalar için yakınınızdaki servis merkezlerini bulun
Garanti
Ürün garanti politikalarımız
Philips ile iletişim
Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız