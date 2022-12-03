Bugüne kadar jilete boşa para harcamışım, sinek kaydı traşı severim, uzun süre Braun kullandım, bence Braundan daha iyi tıraş yapıyor, ancak hani jiletle tam sıfır sinek kaydı yaparsinizda yüzünüz kaymak gibi tertemiz olur ya, bu makinada bunu yapamadım, traşı olduktan sonra elimi yüzüme sürdüğüm zaman halen sakal geliyor ancak makine bunları alamıyor, ki zaten bir iki gun sonra sakallarin uzamasindan da anliyorsunuz. Çünkü orantısız uzunlukta çıkıyor sakallar. Islak tras kisminda ise gerçekten mükemmel bir özellik, yazin malum sıcaktan terliyorsunuz ancak ne kapma ne ısırma, sanki kuru cildi tras ediyor, temizliğide efsane, suyun altina tutun yikayin bitti gitti. Bir full sarj ile 2 defa kesin , 3.üde de zorlanarak yine yapıyor, her aksam keyifle traşımi oluyorum