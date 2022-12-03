ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
  • Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 1000Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi

S1121/41

4
| (42) İncelemeler
Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm
Philips AquaTouch 1000 tıraş makinesi, kendiliğinden bilenen ComfortCut bıçaklarıyla size ıslak ya da kuru şekilde uygun maliyetli, pürüzsüz ve ferahlatıcı tıraş deneyimi sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Ferahlatıcı tıraş, Pürüzsüz görünüm

  • ComfortCut bıçakları

  • 3 Yönde Esneyen Başlıklar

  • Tek dokunuşla açılır

Pürüzsüz ve eşit bir tıraş için cildinizin üzerinde kayar

Pürüzsüz ve eşit bir tıraş için cildinizin üzerinde kayar

Bu Philips tıraş makinesiyle temiz ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayın. Bu elektrikli tıraş makinesinin 27 ComfortCut bıçakları, tüm kılları cilt seviyesinin hemen üzerinde keserek pürüzsüz ve eşit bir tıraş sağlar.

3D Hareketli Tıraş Başlıkları, kolay bir sinekkaydı tıraş için hareket eder

3D Hareketli Tıraş Başlıkları, kolay bir sinekkaydı tıraş için hareket eder

3 yönde hareketli tıraş başlıkları ile kolayca sinekkaydı tıraş olun. Yüzünüzün kıvrımlarına uyum sağlamak için hareket eden tıraş başlıkları, basınç yaratmadan cildinizle yumuşak temas sağlar.

Aquatec ile ferahlık veren ıslak ve kolay kuru tıraş

Aquatec ile ferahlık veren ıslak ve kolay kuru tıraş

Kolayca kuru tıraş olun ya da duş altında bile jel veya köpükle daha rahat ıslak tıraşı tercih edin.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

42

İncelemeler

03/12/2022

Türkiye

Türkiye

Öneririm

Ürunu bir hafta önce mediamarkt tan indirimdeyken aldım.Bir haftadır kullanıyorum.Çok pratik ve kullanışlı Tavsiye ederim.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

13/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Başarılı

Bugüne kadar jilete boşa para harcamışım, sinek kaydı traşı severim, uzun süre Braun kullandım, bence Braundan daha iyi tıraş yapıyor, ancak hani jiletle tam sıfır sinek kaydı yaparsinizda yüzünüz kaymak gibi tertemiz olur ya, bu makinada bunu yapamadım, traşı olduktan sonra elimi yüzüme sürdüğüm zaman halen sakal geliyor ancak makine bunları alamıyor, ki zaten bir iki gun sonra sakallarin uzamasindan da anliyorsunuz. Çünkü orantısız uzunlukta çıkıyor sakallar. Islak tras kisminda ise gerçekten mükemmel bir özellik, yazin malum sıcaktan terliyorsunuz ancak ne kapma ne ısırma, sanki kuru cildi tras ediyor, temizliğide efsane, suyun altina tutun yikayin bitti gitti. Bir full sarj ile 2 defa kesin , 3.üde de zorlanarak yine yapıyor, her aksam keyifle traşımi oluyorum

Avantajlar

Rahatlik

Dezavantajlar

Herhangi bir dez avantajini gormedim

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

21/01/2022

Türkiye

Türkiye

Ürün oldukça başarılı.

Çok memnun kaldım, üstelik fiyatıda oldukça uygun. Kaliteli ve işini gayet iyi yapıyor.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Shaver series 1000 S1223/41 Islak veya Kuru tıraş için elektrikli tıraş makinesi için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları