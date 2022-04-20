Biraderim de ürünü ilk gördüğümde koca uçlu güçlü daha rijit diye düşündüğümüz makinalar bile sıkıntılı iken bu neredeyse kıralacak gibi görününen incecik başlıklı Makina hayatta bizim sert sakalları kesemez diye düşünmüştüm. Ama onların makinası ile traş olduktan bir hafta sonra ben de aldım. Yani bana göre çok harika bir ürün. Ama sebebini bilmiyorum beyaz kıllarda diğer makinalarda olduğu gibi birkaç kez üzerinden geçince kesebiliyor. Şunuda belirtmek isterim sinek kaydı gibi olsun diye ileri geri yukarı aşağı yaparken bir kere derimde bir delinme oldu ama sebebini anlayamadım bir daha da olmadı.