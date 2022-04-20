2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Düzeltin, şekillendirin, tıraş edin
Tüm sakal uzunlukları için
14 uzunluk ayarlı hassas tarak
Şarj edilebilir, ıslak ve kuru kullanım
Yüz şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanan Philips OneBlade, her uzunluktaki saçı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Kaygan kaplama ve yuvarlak uçlar sayesinde kolay ve rahat bir tıraş sağlar. Saniyede 200 kat daha fazla hareket eden bir kesici sayesinde uzun tüylerde bile etkilidir.
Ürünle birlikte verilen ayarlanabilir hassas tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta kısaltın. Kilitli 14 uzunluk ayarından birini seçin ve gün sonu sakalından yoğun kısaltmaya ve daha uzun sakal stillerine kadar istediğiniz her görünümü elde edin.
Kestiğiniz tüm kılları görmenizi sağlayan çift taraflı bıçakla saniyeler içinde kusursuz hatlar elde edin.
4.5
5 üzerinden
176
İncelemeler
90%
bu ürünü tavsiye ediyor
saruce
20/04/2022
Türkiye
çok iyi
kullanıyorum çok memnunum.parasını hakeden bir cihaz tavsiye ederim
Avantajlar
hafif olması şarjlı olması
Dezavantajlar
başlıkların pahalı olması
Bu değerlendirme QP6505/20 OneBlade Pro için yapılmıştır
Bu değerlendirme QP6505/20 OneBlade Pro için yapılmıştır
CptFex
29/12/2021
Türkiye
Kolay Biçimde Sıfıra Yakın Tıraş Performansı
Sakal tıraşı konusunda beceriksiz olan ben dahil fena olmayan kesimler yapıyorum.
Avantajlar
Kolay kullanım, güvenirlilik, uzun düre dayanan bıçaklar
Dezavantajlar
Yedek bıçak fiyatları
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP6505/20 OneBlade Pro için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP6505/20 OneBlade Pro için yapılmıştır
27/12/2021
Türkiye
Acısız tıraş keyfini bununla buldum.
Önceden Philips’in 3 adet yuvarlak döner bıçaklı tıraş makinesini kullanıyordum çok da hoşuma gitmemişti. Fakat bu cihaz çok güzel işimi görüyor. Kısa uzun sakal farketmeksizin efsane iş çıkarıyor. Sinek kaydıya yakın derecede tıraş edebiliyor. Pratik ve ergonomik kullanımı var. Tavsiye ederim.
Avantajlar
Acısız kesiyor, şarjı çok iyi dayanıyor.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP6505/20 OneBlade Pro için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP6505/20 OneBlade Pro için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.
Her bir bıçağın kullanım ömrü en iyi tıraş performansı için 4 aydır. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
Tüm OneBlade tıraş bıçaklarıyla uyumludur: QP4xx hariçtir