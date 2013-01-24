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Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün
Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.
Ürünle birlikte verilen ayarlanabilir hassas tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta kısaltın. Kilitli 14 uzunluk ayarından birini seçin ve gün sonu sakalından yoğun kısaltmaya ve daha uzun sakal stillerine kadar istediğiniz her görünümü elde edin.
Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!
OneBlade, geleneksel jiletlere kıyasla tıraş işlemini daha uzaktan gerçekleştirerek daha rahat bir tıraş deneyimi sunar. Kurallara karşı gelen teknolojimiz sayesinde her uzunluktaki sakalı kolayca tıraş edin.
OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki her bölgeyi etkili ve konforlu bir şekilde düzeltmenizi ve tıraş etmenizi sağlar.
OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki tüm bölgeleri etkili ve konforlu bir şekilde tıraş etmenizi sağlar. Bıçağı dilediğiniz yönde hareket ettirerek kenarları şekillendirmek ve keskin çizgiler oluşturmak için çift taraflı bıçağı kullanın.
Çok yönlü hassas kısaltma tarağı, 0,4 mm ile 10 mm arasındaki farklı uzunluk ayarlarıyla sakalınızı istediğiniz uzunlukta kesmenizi sağlar.
Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.
Su geçirmeyen OneBlade'i temizlemek kolaydır: Musluk suyu altında durulayın. Dilediğiniz şekilde, köpüklü veya köpüksüz tıraş olabilirsiniz.
LED dijital ekranı kontrol ederek OneBlade'inizin her zaman kullanıma hazır olduğundan emin olabilirsiniz. Kullanım sırasında pil zayıfsa sizi uyarır ve prize takılıyken ürünün şarj olduğunu gösterir. OneBlade'i gittiğiniz her yere götürmek için seyahat kilidini etkinleştirin.
Şarj edilebilir Lityum iyon pil, 1 saatlik şarjdan sonra 90 dakika boyunca kesintisiz performans sunar.
Düzeltme ve tıraş performansı
Aksesuarlar
Kullanım kolaylığı
Tasarım
Güç
Servis
QP220/50
QP210/50
CRP136/01
CP0793/01