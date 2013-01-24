Anasayfa
Philips - Ana sayfaya gitmek için buraya tıklayın

Terimleri ara

1
0

Sepetim

Alışveriş sepetinizde ürün bulunmuyor.

    • Peşin fiyatına 12 taksit

    • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    • 2 yıl garanti

    OneBlade Pro

    QP6520/20
    Genel Derecelendirme / 5
    4 Ödüller
    • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
      -{discount-value}

      OneBlade Pro

      QP6520/20
      Genel Derecelendirme / 5
      4 Ödüller

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      OneBlade Pro

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      OneBlade Pro

      Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

      Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz. Tüm faydaları görün

      Benzer ürünler

      Tümünü gör oneblade

        Toplu satın alın ve tasarruf edin Toplu satın alın ve 1 ürüne ücretsiz sahip olun

        Tüm ihtiyaçlarınız tek bir satın alımla karşılanıyor

        Toplu satın alım fiyatı

        Skip this

        Aşağıdakilerden birini seçin: Aşağıdaki ürünlerden birini seçin:

        Aksesuar ekle

        Tüm aksesuarları görün

        OneBlade Pro

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

        Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

        • Düzeltin, şekillendirin, tıraş edin
        • Tüm sakal uzunlukları için
        • 14 uzunluk ayarlı hassas tarak
        • Şarj edilebilir, ıslak ve kuru kullanım
        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Benzersiz OneBlade teknolojisi

        Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.

        Düzeltin

        Düzeltin

        Ürünle birlikte verilen ayarlanabilir hassas tarak ile sakalınızı eşit uzunlukta kısaltın. Kilitli 14 uzunluk ayarından birini seçin ve gün sonu sakalından yoğun kısaltmaya ve daha uzun sakal stillerine kadar istediğiniz her görünümü elde edin.

        Şekillendirin

        Şekillendirin

        Çift taraflı bıçak sayesinde hassas şekillendirme çok kolay. Daha iyi bir görüş açısı elde edebilmek için her iki yönden de tıraş olabilir ve tıraş ettiğiniz her bir sakalı görebilirsiniz. Yeni stiliniz saniyeler içinde hazır!

        Tıraş edin

        Tıraş edin

        OneBlade, geleneksel jiletlere kıyasla tıraş işlemini daha uzaktan gerçekleştirerek daha rahat bir tıraş deneyimi sunar. Kurallara karşı gelen teknolojimiz sayesinde her uzunluktaki sakalı kolayca tıraş edin.

        Yüz hatlarına uyum

        Yüz hatlarına uyum

        OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki her bölgeyi etkili ve konforlu bir şekilde düzeltmenizi ve tıraş etmenizi sağlar.

        Çift taraflı bıçak ile şekilli kenarlar ve keskin çizgiler oluşturun

        Çift taraflı bıçak ile şekilli kenarlar ve keskin çizgiler oluşturun

        OneBlade, yüz hatlarınıza uyum sağlayarak yüzünüzdeki tüm bölgeleri etkili ve konforlu bir şekilde tıraş etmenizi sağlar. Bıçağı dilediğiniz yönde hareket ettirerek kenarları şekillendirmek ve keskin çizgiler oluşturmak için çift taraflı bıçağı kullanın.

        Hassas kısaltma tarağında 14 uzunluk ayarı (0,4 - 10 mm) bulunur

        Hassas kısaltma tarağında 14 uzunluk ayarı (0,4 - 10 mm) bulunur

        Çok yönlü hassas kısaltma tarağı, 0,4 mm ile 10 mm arasındaki farklı uzunluk ayarlarıyla sakalınızı istediğiniz uzunlukta kesmenizi sağlar.

        Dayanıklı OneBlade

        Dayanıklı OneBlade

        Bıçaklar, uzun süreli performans için tasarlanmıştır. Optimum performans için her bir bıçağı yalnızca 4 ayda bir değiştirmeniz gerekir*. Bıçak değişimi, kolay ve zahmetsizdir.

        Islak ve kuru

        Islak ve kuru

        Su geçirmeyen OneBlade'i temizlemek kolaydır: Musluk suyu altında durulayın. Dilediğiniz şekilde, köpüklü veya köpüksüz tıraş olabilirsiniz.

        LED dijital ekran, pil durumunu ve seyahat kilidini gösterir

        LED dijital ekran, pil durumunu ve seyahat kilidini gösterir

        LED dijital ekranı kontrol ederek OneBlade'inizin her zaman kullanıma hazır olduğundan emin olabilirsiniz. Kullanım sırasında pil zayıfsa sizi uyarır ve prize takılıyken ürünün şarj olduğunu gösterir. OneBlade'i gittiğiniz her yere götürmek için seyahat kilidini etkinleştirin.

        90 dk Lityum iyon pil

        90 dk Lityum iyon pil

        Şarj edilebilir Lityum iyon pil, 1 saatlik şarjdan sonra 90 dakika boyunca kesintisiz performans sunar.

        Teknik Özellikler

        • Düzeltme ve tıraş performansı

          Tıraş sistemi
          • Yüz hatlarına uyumlu teknoloji
          • Çift koruma sistemi
          Düzeltme sistemi
          Yüz hatlarına uyumlu teknoloji

        • Aksesuarlar

          Tarak
          14 farklı uzunluk ayarına (0,4 - 10 mm) sahip tarak
          Stand
          Şarj standı
          Kese
          Seyahat kesesi

        • Kullanım kolaylığı

          Şarj
          Şarj edilebilir
          Ekran
          • full LED dijital ekran
          • Seyahat kilidi göstergesi
          Islak ve kuru kullanım
          Evet

        • Tasarım

          Renk
          Siyah ve metalik gümüş
          Gövde
          Ergonomik tutuş ve kavrama

        • Güç

          Çalışma süresi
          90 dakika
          Şarj
          1 saat tam şarj
          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Otomatik voltaj
          100-240 V
          Maksimum güç tüketimi
          5,4  W

        • Servis

          2 yıl garanti
          Gövdede
          Yedek başlık
          • QP210, QP220, QP610, QP620
          • 4 ayda bir değiştirin*

        Bu ürün için destek alın

        Müşteri desteğine gidin

        Yedek parça veya aksesuar bulun

        Parçalar veya aksesuarlara gidin

        Bu ürün için aksesuarlar

        Tüm aksesuarları görün
          * Önerilen perakende satış fiyatı

          Önerilen ürünler

            En son görüntülenen ürünler

              Ödüller

              Yorumlar

              Bunu değerlendiren ilk kişi ol

              • Her bir bıçağın kullanım ömrü en iyi tıraş performansı için 4 aydır. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.
              Kaydet

              Philips ailesine siz de katılın

              Bültenimize abone olun

              Philips gizliliğinize değer verir ve saygı duyar. Daha fazla bilgi için lütfen Gizlilik Bildirimini okuyun

              Bültenimize abone olduğunuz için teşekkür ederiz!
              İlk OneBlade yedek bıçak alışverişinizde kullanabileceğiniz indirim kodunuz, e-posta adresinize 72 saat içinde gönderilecektir.

              Üzgünüz, bültenimize abone olma işleminiz başarısız oldu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.

              Keşfet 
              MyPhilips

              Ürününüzün garanti kapsamını ve koşullarını takip edin

              Para iadesi, hediyeler ve özel promosyonlar için hak kazanın

              Ürün desteğine kolay erişim sağlayın

              Şimdi üye ol

              Ödeme Seçenekleri

              Aşağıdaki yöntemler ile ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz:
              Visa - payment method
              MasterCard - payment method

              Destek

              Sıkça Sorulan Sorular
              Şartlar ve koşullar
              Sipariş Takibi