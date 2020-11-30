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Esnek ve oynar taraklar
Kirli sakal görünümü için 3 farklı uzunluk seçeneği: 1, 3 ve 5 mm taraklar.
Yüz hatlarına uyumlu
OneBlade yüz hatlarınıza uyum sağlayarak, yüzünüzün her bölgesinde etkili ve rahat bir tıraş sağlar.
OneBlade’i arkadaşlarına tavsiye ediyor*
* Aralık 2017’de yapılan ev kullanım testi sonuçlarına göre
OneBlade'i bekledikleri gibi ve beklediklerinden daha iyi bulduğunu belirtiyor*
* Aralık 2017’de yapılan ev kullanım testi sonuçlarına göre
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Philips Online Mağaza fiyatı189,99 TL*
OneBlade QP2510/11
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Philips Online Mağaza fiyatı219,99 TL*
OneBlade QP2520/20
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Philips Online Mağaza fiyatı329,99 TL*
OneBlade QP2520/30
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Philips Online Mağaza fiyatı429,99 TL*
OneBlade Pro QP6505/20
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Benzersiz Özellikleri
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Kesme performansı: Her uzunluktaki sakalı keser
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Bıçak Ömrü
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Cilt İçin Güvenli
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Tarak Uzunluk Ayarları
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Islak & Kuru Kullanım: Duşta ve köpüklü/köpüksüz kullanıma uygundur
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Pil Kullanım / Şarj Süresi
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Her ihtiyacınız olduğunda yeni bıçağınız hazır olsun. 1 veya 2 bıçaklı paketlerden birini seçin.
OneBlade Pro 0,5-7 mm arası ayarlanabilen başlığı ve daha uzun pil ömrü sayesinde profesyonel bir tıraş deneyimi sunar.