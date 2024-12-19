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  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
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  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
  • Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

Üretimden kaldırıldı

OneBlade

QP2520/30

4.6
| (284) İncelemeler | 91% bu ürünü tavsiye ediyor
Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin
Çığır açan, yeni hibrit şekillendirici Philips OneBlade, her uzunluktaki sakalı düzeltir, tıraş eder ve net hatlar, kenarlar oluşturur. Birden çok yöntemi ve aracı unutun. OneBlade ile her şeyi yapabilirsiniz.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

1 numaralı tercih edilen elektrikli bakım markası Philips OneBlade'i seçin1

Kesiksiz, güvenli sakal tıraşı için tasarlanmıştır

Her uzunluktaki sakalı düzeltin, şekillendirin ve tıraş edin

  • Düzeltin, şekillendirin, tıraş edin

  • Tüm sakal uzunlukları için

  • 3 adet kirli sakal tarağı

  • Şarj edilebilir, ıslak ve kuru kullanım

Benzersiz OneBlade teknolojisi

Benzersiz OneBlade teknolojisi

Yüz şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanan Philips OneBlade, her uzunluktaki saçı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Kaygan kaplama ve yuvarlak uçlar sayesinde kolay ve rahat bir tıraş sağlar. Saniyede 200 kat daha fazla hareket eden bir kesici sayesinde uzun tüylerde bile etkilidir.

Düzeltin

Düzeltin

Tercih ettiğiniz kirli sakal uzunluğuna göre düzeltme yapın. Philips OneBlade yüz tıraş bıçağınız 3 kirli sakal tarağıyla gelir. Gün sonu sakalı için 1 mm, ince düzeltme için 3 mm ve uzun kirli sakal için 5 mm.

Şekillendirin

Şekillendirin

Kestiğiniz tüm kılları görmenizi sağlayan çift taraflı bıçakla saniyeler içinde kusursuz hatlar elde edin.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.6

5 üzerinden

284

İncelemeler

91%

bu ürünü tavsiye ediyor

19/12/2024

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Jilet gibi

Bukadar sıfır traş beklemiyodum ve cildim hassas olmasına rağmen hiç tahriş olmadı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP2724/20 Yüz için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme OneBlade QP2724/20 Yüz için yapılmıştır

25/12/2023

Türkiye

Türkiye

Philips Çalışanı

Satın aldığımdan beri elim kolum oldu.

[Employee of philipsglobal] Ürünü satın aldığımdan beri tıraş bıçağı kullanmayı bıraktım. Başlıkları ile birlikte sakala şekil vermek çok pratik ve kolay. Zamandan taşarruf sağlıyor. OneBlade'i Philips 3 başlıklı tıraş makinesi ile kombine olarak kullanıyorum. Yaklaşık 2-3 aylık periyodlarda bıçağını değiştiriyorum. Herkese rahatlıkla önerebilirim.

Avantajlar

Kolay ve pratik tıraş.

Dezavantajlar

Vücut içinde daha fazla başlık olabilir.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme QP2510/11 OneBlade için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme QP2510/11 OneBlade için yapılmıştır

09/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Tıraş sürem artık 2 dakika

Tüm yüzü mükemmel kısa sürede tıraş etmek artık gerçekten Philips ile çok kolay. Verilen parayı sonuna kadar hakediyor. Fiyat performans ürünü

Avantajlar

Çok hızlı tıraş ediyor, çok pratik

Dezavantajlar

Vücut kitleri çok kullanışlı değil

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme QP2520/20 OneBlade için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme QP2520/20 OneBlade için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. 2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket. 

  1. Her bir bıçağın kullanım ömrü en iyi tıraş performansı için 4 aydır. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.