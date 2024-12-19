2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Düzeltin, şekillendirin, tıraş edin
Tüm sakal uzunlukları için
3 adet kirli sakal tarağı
Şarj edilebilir, ıslak ve kuru kullanım
Yüz şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanan Philips OneBlade, her uzunluktaki saçı düzeltir, şekillendirir ve tıraş eder. Kaygan kaplama ve yuvarlak uçlar sayesinde kolay ve rahat bir tıraş sağlar. Saniyede 200 kat daha fazla hareket eden bir kesici sayesinde uzun tüylerde bile etkilidir.
Tercih ettiğiniz kirli sakal uzunluğuna göre düzeltme yapın. Philips OneBlade yüz tıraş bıçağınız 3 kirli sakal tarağıyla gelir. Gün sonu sakalı için 1 mm, ince düzeltme için 3 mm ve uzun kirli sakal için 5 mm.
Kestiğiniz tüm kılları görmenizi sağlayan çift taraflı bıçakla saniyeler içinde kusursuz hatlar elde edin.
4.6
5 üzerinden
284
İncelemeler
91%
bu ürünü tavsiye ediyor
AyktS
19/12/2024
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Jilet gibi
Bukadar sıfır traş beklemiyodum ve cildim hassas olmasına rağmen hiç tahriş olmadı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP2724/20 Yüz için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme OneBlade QP2724/20 Yüz için yapılmıştır
Enbck
25/12/2023
Türkiye
Promosyonun bir parçası
Philips Çalışanı
Satın aldığımdan beri elim kolum oldu.
[Employee of philipsglobal] Ürünü satın aldığımdan beri tıraş bıçağı kullanmayı bıraktım. Başlıkları ile birlikte sakala şekil vermek çok pratik ve kolay. Zamandan taşarruf sağlıyor. OneBlade'i Philips 3 başlıklı tıraş makinesi ile kombine olarak kullanıyorum. Yaklaşık 2-3 aylık periyodlarda bıçağını değiştiriyorum. Herkese rahatlıkla önerebilirim.
Avantajlar
Kolay ve pratik tıraş.
Dezavantajlar
Vücut içinde daha fazla başlık olabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP2510/11 OneBlade için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP2510/11 OneBlade için yapılmıştır
Blackimagine
09/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Tıraş sürem artık 2 dakika
Tüm yüzü mükemmel kısa sürede tıraş etmek artık gerçekten Philips ile çok kolay. Verilen parayı sonuna kadar hakediyor. Fiyat performans ürünü
Avantajlar
Çok hızlı tıraş ediyor, çok pratik
Dezavantajlar
Vücut kitleri çok kullanışlı değil
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP2520/20 OneBlade için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QP2520/20 OneBlade için yapılmıştır
2024 yılında 16.003 erkek elektrikli bakım ürünü kullanıcısıyla gerçekleştirilen çevrimiçi anket.
Her bir bıçağın kullanım ömrü en iyi tıraş performansı için 4 aydır. Haftada 2 tam tıraş baz alınmıştır. Gerçek sonuçlar farklılık gösterebilir.