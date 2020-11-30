Benzersiz OneBlade teknolojisi

Philips OneBlade'in çığır açan teknolojisi, sakal şekillendirme ve vücut bakımı için tasarlanmıştır. OneBlade ile her uzunluktaki sakalı düzeltebilir, şekillendirebilir ve tıraş edebilirsiniz. Yuvarlak uçlara sahip kaydırıcı kaplamadan oluşan çift koruma sistemi, kolay ve konforlu tıraş olanağı sağlar. Tıraş teknolojisi hızlı hareket eden kesicilere (saniyede 200 kez) sahiptir; böylece uzun kıllarda bile verimli sonuçlar alırsınız.