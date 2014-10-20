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  • Kendi saçınızı kesin
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Üretimden kaldırıldı

kişisel saç kesme makinesi

QC5170/00

5
| (1) Değerlendirme | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
Kendi saçınızı kesin
180° oynar başlığı ve uyumlu tasarımı sayesinde kendi kendinize saçınızı kesebilmeniz için tasarlanmış ilk saç kesme makinesini sunuyoruz. En zor yerlere bile kolayca ulaşabilirsiniz. Kendi saçınızı kesmek hiç bu kadar kolay olmamıştı!
Tüm avantajları görüntüleyin

Ulaşılması zor noktalarda bile

Kendi saçınızı kesin

  • 180° döner kesici ünite

Hız ve rahatlık için hatlara uyum sağlayan tarak

Hız ve rahatlık için hatlara uyum sağlayan tarak

Hatlara uyum sağlayan tarak, hızlı ve rahat sonuçlar için her kıvrıma uyar.

Tam kontrol için kolay tutuş

Tam kontrol için kolay tutuş

Bu ürün, tam kontrol edilmesi ve kolayca tutulmasına olanak sağlayan bir tutuş tasarımına sahiptir

Ekstra güçlü pil sayesinde tüm saç tipleri kolayca kesilir

Ekstra güçlü pil sayesinde tüm saç tipleri kolayca kesilir

Ekstra güçlü pil, en kalın saç türlerini bile kesebilen üstün bir performans sunar

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

1

Değerlendirme

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
3
2
1

20/10/2014

Türkiye

Türkiye

mukemmel

Bu makinayı ben 2009 yılında ukraina Donekts şehrinden aldım.Çok mükemmel bir makina 180 derece dondugunden traş olmak çok rahat ,6 yıldır berbere gitmiyorum,çünkü elimdeki makinayla keyifli bir tras oluyorum.Arkadaşlar soruyor hangi berbere traş oldun diye,bende bizim berbere traş oldum diyorum.Gerçekten güzel bir makina.Flipse böyle bir makina ürettiği için teşekkür ediyorum.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme QC5170/02 do it yourself hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme QC5170/02 do it yourself hair clipper için yapılmıştır

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