2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
180° döner kesici ünite
Hatlara uyum sağlayan tarak, hızlı ve rahat sonuçlar için her kıvrıma uyar.
Bu ürün, tam kontrol edilmesi ve kolayca tutulmasına olanak sağlayan bir tutuş tasarımına sahiptir
Ekstra güçlü pil, en kalın saç türlerini bile kesebilen üstün bir performans sunar
5.0
5 üzerinden
1
Değerlendirme
100%
bu ürünü tavsiye ediyor
muzaffer34
20/10/2014
Türkiye
mukemmel
Bu makinayı ben 2009 yılında ukraina Donekts şehrinden aldım.Çok mükemmel bir makina 180 derece dondugunden traş olmak çok rahat ,6 yıldır berbere gitmiyorum,çünkü elimdeki makinayla keyifli bir tras oluyorum.Arkadaşlar soruyor hangi berbere traş oldun diye,bende bizim berbere traş oldum diyorum.Gerçekten güzel bir makina.Flipse böyle bir makina ürettiği için teşekkür ediyorum.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QC5170/02 do it yourself hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme QC5170/02 do it yourself hair clipper için yapılmıştır