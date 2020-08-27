5 yıldır hiç bir sıkıntı olmadan kullandım. Daha da kullanırdım ama taşınma sırasında makinami kaybettim ve çok üzüldüm. Başka hiç bir markaya bakmadan 3000 serisinden hc3520 modelini aldım daha kullanmadım ama önceki makineme göre daha gelişmiş bir model olduğu için daha iyi sonuç alacağımı düşünüyorum.Makine mi devamlı saç ve sakal kesmek için kullandım her zaman çok güzel bir tras keyfi verdi. Philips çok teşekkür ediyorum böyle bir ürünü kullanımına sunduğu için.