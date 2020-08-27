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  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
  • Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik

Üretimden kaldırıldı

aile saç kesme makinesi

QC5115/15

4.2
| (25) İncelemeler | 88% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik
Aile bireylerinizin saçını kesmek hiç bu kadar kolay olmamıştı. Bu saç kesme makinesi, çocukların ve yetişkinlerin saçlarında en iyi performans için güçlü ve ultra sessiz motor, hafif ve ergonomik tasarım, cilt dostu bıçaklar ve tarak uçları sunar.
Tüm avantajları görüntüleyin

en sessiz saç kesme makinemiz ile aile bireylerinin saçını kesin

Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik

  • Paslanmaz çelik bıçaklar

  • 11 uzunluk ayarı

  • Kablolu kullanım

11 kilitli uzunluk ayarı: 3 - 21 mm veya tarak olmadan 0,5 m

11 kilitli uzunluk ayarı: 3 - 21 mm veya tarak olmadan 0,5 m

3 - 21mm arasında 2 mm kademelerle hassas uzunluk ayarı sunan ayarlanabilir tarağı kullanarak istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Alternatif olarak tarak olmadan yakın 0,5 mm kesme gerçekleştirin.

Sessiz ve güçlü performans

Sessiz ve güçlü performans

Bu Philips aile saç kesme makinesi çocuklar ve yetişkinleri memnun edecek şekilde tasarlanmıştır. Makinenin sessiz motoru daha az titreşimle güçlü performans sunar. Philips aile saç kesme makinesi yetişkinler ve çocuklar için en sessiz saç kesme makinesidir.

Yuvarlak taraklar ve bıçak uçları cildin tahriş olmasını önler

Yuvarlak taraklar ve bıçak uçları cildin tahriş olmasını önler

Yuvarlak taraklar ve bıçak uçları, cilt üzerinde tahrişe neden olmadan her zaman güvenli ve keyifli bir saç kesimi sunar.

Teknik Özellikler

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Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

  • Award image AWARD-612375

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.2

5 üzerinden

25

İncelemeler

88%

bu ürünü tavsiye ediyor

27/08/2020

Türkiye

Türkiye

Çok kullanışlı ve sağlam bir makineydi.

5 yıldır hiç bir sıkıntı olmadan kullandım. Daha da kullanırdım ama taşınma sırasında makinami kaybettim ve çok üzüldüm. Başka hiç bir markaya bakmadan 3000 serisinden hc3520 modelini aldım daha kullanmadım ama önceki makineme göre daha gelişmiş bir model olduğu için daha iyi sonuç alacağımı düşünüyorum.Makine mi devamlı saç ve sakal kesmek için kullandım her zaman çok güzel bir tras keyfi verdi. Philips çok teşekkür ediyorum böyle bir ürünü kullanımına sunduğu için.

Avantajlar

Uzun ömürlü ve sağlam olması.

Dezavantajlar

Saç ayar tarak ayarının çok hassas olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hair clipper QC5115/15 Washable hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hair clipper QC5115/15 Washable hair clipper için yapılmıştır

27/11/2017

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Bu ürün bir harika. 2014 yılında aldım ve 3 yılı aşkın bir süredir kendi saç traşımı kendim yapıyorum. İstediğim ayarda kesiyorum. Yok kablo çıkıyormuş, yok tarağı eğiliyormuş, geçin bunları. Bir kabloyu yuvasına oturtamayanlar da oturup yorum yazıyor. Sayın yetkililer lütfen bu ürünü tekrar uygun fiyatlarla piyasaya sürünüz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hair clipper QC5115/15 Washable hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hair clipper QC5115/15 Washable hair clipper için yapılmıştır

18/11/2016

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Harika

12 yıldır saçlarımı kendim keserim ve bu zamana kadar kullandığım en mükemmel cihaz.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 QC5330 Hair clipper için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 QC5330 Hair clipper için yapılmıştır

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