2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Paslanmaz çelik bıçaklar
11 uzunluk ayarı
Kablolu kullanım
3 - 21mm arasında 2 mm kademelerle hassas uzunluk ayarı sunan ayarlanabilir tarağı kullanarak istediğiniz uzunluğu seçin ve kilitleyin. Alternatif olarak tarak olmadan yakın 0,5 mm kesme gerçekleştirin.
Bu Philips aile saç kesme makinesi çocuklar ve yetişkinleri memnun edecek şekilde tasarlanmıştır. Makinenin sessiz motoru daha az titreşimle güçlü performans sunar. Philips aile saç kesme makinesi yetişkinler ve çocuklar için en sessiz saç kesme makinesidir.
Yuvarlak taraklar ve bıçak uçları, cilt üzerinde tahrişe neden olmadan her zaman güvenli ve keyifli bir saç kesimi sunar.
Ödüller
4.2
5 üzerinden
25
İncelemeler
88%
bu ürünü tavsiye ediyor
sedatatay
27/08/2020
Türkiye
Çok kullanışlı ve sağlam bir makineydi.
5 yıldır hiç bir sıkıntı olmadan kullandım. Daha da kullanırdım ama taşınma sırasında makinami kaybettim ve çok üzüldüm. Başka hiç bir markaya bakmadan 3000 serisinden hc3520 modelini aldım daha kullanmadım ama önceki makineme göre daha gelişmiş bir model olduğu için daha iyi sonuç alacağımı düşünüyorum.Makine mi devamlı saç ve sakal kesmek için kullandım her zaman çok güzel bir tras keyfi verdi. Philips çok teşekkür ediyorum böyle bir ürünü kullanımına sunduğu için.
Avantajlar
Uzun ömürlü ve sağlam olması.
Dezavantajlar
Saç ayar tarak ayarının çok hassas olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hair clipper QC5115/15 Washable hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hair clipper QC5115/15 Washable hair clipper için yapılmıştır
Hasan44
27/11/2017
Türkiye
Mükemmel
Bu ürün bir harika. 2014 yılında aldım ve 3 yılı aşkın bir süredir kendi saç traşımı kendim yapıyorum. İstediğim ayarda kesiyorum. Yok kablo çıkıyormuş, yok tarağı eğiliyormuş, geçin bunları. Bir kabloyu yuvasına oturtamayanlar da oturup yorum yazıyor. Sayın yetkililer lütfen bu ürünü tekrar uygun fiyatlarla piyasaya sürünüz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hair clipper QC5115/15 Washable hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hair clipper QC5115/15 Washable hair clipper için yapılmıştır
Keremcy
18/11/2016
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Harika
12 yıldır saçlarımı kendim keserim ve bu zamana kadar kullandığım en mükemmel cihaz.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 QC5330 Hair clipper için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Hairclipper series 5000 QC5330 Hair clipper için yapılmıştır