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Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
PT870/16
DualPrecision Döner başlıklar
50 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Hassas düzeltici
DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser.
Başlıklar esneyerek cildinizle yakın temas halinde kalır ve dönerek tıraşa ekstra hareket boyutu katar; bu sayede temiz, hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayabilirsiniz.
Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.
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