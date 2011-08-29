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  • DualPrecision
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  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision
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  • DualPrecision
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  • DualPrecision
  • DualPrecision

Üretimden kaldırıldı

Shaver series 5000kuru tıraş makinesi

PT870/16

DualPrecision
PowerTouch Plus sabahlarınıza güç katıyor. Daha uzun kullanım süresi, tamamen yıkanabilir başlıklar ve DualPrecision bıçaklarla şimdi daha temiz bir tıraş sunuyor. PowerTouch Plus ile sabah rutininizi her zaman en hızlı şekilde tamamlayın.
Tüm avantajları görüntüleyin

Daha fazla sakalı yakalar

DualPrecision

  • DualPrecision Döner başlıklar

  • 50 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj

  • Hassas düzeltici

DualPrecision başlıklar hem uzun hem de kısa sakalları tıraş eder

DualPrecision başlıklar hem uzun hem de kısa sakalları tıraş eder

DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser.

Döner Başlık, Flex & Float sistemi

Döner Başlık, Flex & Float sistemi

Başlıklar esneyerek cildinizle yakın temas halinde kalır ve dönerek tıraşa ekstra hareket boyutu katar; bu sayede temiz, hızlı ve rahat bir tıraş deneyimi yaşayabilirsiniz.

Süper Kaldır ve Kes sakalları kaldırarak derinlemesine tıraş eder

Süper Kaldır ve Kes sakalları kaldırarak derinlemesine tıraş eder

Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları