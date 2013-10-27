2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
PT860/16
DualPrecision Esnek başlıklar
50 dakika kablosuz kullanım/1 saat şarj
Hassas düzeltici
DualPrecision bıçaklar hem uzun hem de kısa sakalları rahatça tıraş eder. 1. Yuvalar uzun sakalları keser. 2. Delikler kısa sakalları keser.
Yüzünüzdeki ve boynunuzdaki tüm kıvrımlara otomatik olarak uyarak daha pürüzsüz bir tıraş sağlar.
Kusursuz sonuçlar için ilk bıçak sakalları kaldırır ve ikinci bıçak sakalları cilt seviyesinde rahatça keser.
3.7
5 üzerinden
3
İncelemeler
dereceli
27/10/2013
Türkiye
Tanıdığım marka, harika model, süper ürün.
29 yıldan beri philips kullanıyorum, bu benim üçüncü makinem öncekilerden de memnundum ama bu makine bir başka güzel. Sessiz çalışması, hissettirmeden kesmesi, yıkanarak temizlenmesi süper ancak tavsiye edilen iki yıldabir bıçaklarının değiştirilmesi pek mümkün görünmüyor zira bıçakların fiyatı makinenin üçte iki fiyatı bu fiyat makul, temini kolay olursa daha konforlu kullanım olabilir.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Başkent
27/10/2012
Türkiye
delik çene
Daha önve de philips traş makinası kullanıyordum. Çenemin oyuk kısmındaki sakalları bir türlü kesemiyordum. Bu sorunu bu makina ile halletmişler. Tebrikler.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Sercan
05/09/2013
Türkiye
eski modellerin kalitesinde değil
3 senedir kullandığım makinem philips hq6675 bozulduğu için yeni bir ürün almak istedim. Sakallarım sert ve sık olduğu için genelde kuru traş makinesi tercih ediyorum. Bu üründe kuru traş makineleri içinde üst sekmentte yer aldığından bu modeli tercih ettim ama hiç memnun kalmadım. Pürüzsüz bir traş olmak neredeyse çok zor ve aynı yerin üzerinden defalarca geçmek gerekiyor. Eski makinemi başka bir web sitesinde buldum ve tekrar ondan sipariş ettim. Belki sakal yapısı sert olmayan kişiler memnun kalabilir ama açıkçası ben bu üründe eski makinemin kesim rahatlığını bulamadım.
Bu değerlendirme Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver için yapılmıştır
Bu değerlendirme Shaver series 5000 PowerTouch PT860/16 Dry electric shaver için yapılmıştır