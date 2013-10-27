3 senedir kullandığım makinem philips hq6675 bozulduğu için yeni bir ürün almak istedim. Sakallarım sert ve sık olduğu için genelde kuru traş makinesi tercih ediyorum. Bu üründe kuru traş makineleri içinde üst sekmentte yer aldığından bu modeli tercih ettim ama hiç memnun kalmadım. Pürüzsüz bir traş olmak neredeyse çok zor ve aynı yerin üzerinden defalarca geçmek gerekiyor. Eski makinemi başka bir web sitesinde buldum ve tekrar ondan sipariş ettim. Belki sakal yapısı sert olmayan kişiler memnun kalabilir ama açıkçası ben bu üründe eski makinemin kesim rahatlığını bulamadım.