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      3000 serisi Buhar kazanlı ütü

      PSG3000/30

      Genel Derecelendirme / 5
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      1 ödül

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      3000 serisi buhar kazanlı ütüyle zamanınızı ütü yaparak değil, giysilerinizi keyifle giyerek geçirin.

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      3000 serisi Buhar kazanlı ütü

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      Bu ürün
      3000 serisi
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      3000 serisi

      Buhar kazanlı ütü

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      • Maksimum 6 bar pompa basıncı
      • 120 g/dk sürekli buhar
      • 350 g şok buhar
      350 g şok buhar ile hızlı ütüleme

      350 g şok buhar ile hızlı ütüleme

      Tüm giysilerinizi daha çabuk ve etkili bir şekilde ütüleyip işi hızlıca bitirin.

      Dayanıklı ve kolay kayan seramik taban

      Dayanıklı ve kolay kayan seramik taban

      Özel seramik tabanımız her kumaş üzerinde rahatça kayar. Ayrıca yapışmaz, çizilmelere karşı dayanıklıdır ve temizlemesi kolaydır.

      120 g/dk sürekli buhar ile kırışıklıkları hızlıca giderir

      120 g/dk sürekli buhar ile kırışıklıkları hızlıca giderir

      Güçlü ve sürekli buhar, her türlü kumaştaki kırışıklıkları kolayca giderir.

      Kolayca saklanabilen hafif ve kompakt tasarım

      Kolayca saklanabilen hafif ve kompakt tasarım

      Hafif yapısı ve kompakt boyutu sayesinde giysilerinizi ütülerken kolayca tutabilirsiniz.

      1,4 L çıkarılabilir su haznesi

      1,4 L çıkarılabilir su haznesi

      1,4 litrelik şeffaf hazne, Eco Modunda 1 saate kadar sürekli kullanım sağlar. Ne kadar su kaldığını rahatça görün ve geniş doldurma ağzı sayesinde istediğiniz zaman haznenin altından kolayca su doldurun.

      Teknik Özellikler

      • Kireç önleme

        Musluk suyu kullanılabilir
        Evet
        Kireç temizleme solüsyonu
        Smart Calc Clean

      • Ağırlık ve boyutlar

        Ütü ağırlığı
        1,03  kg
        Ambalaj boyutları (GxYxU)
        395 (U) * 230 (G) * 308(Y)  cm
        Ürün boyutları (GxYxU)
        355 (U) * 192 (G) * 275(Y)  cm
        Ürün ağırlığı (ambalaj dahil)
        3,6  kg
        Ütü + taban ağırlığı
        2,7  kg

      • Kullanımı kolay

        Isınma süresi
        2  minute(s)
        Su haznesi kapasitesi
        1,4  nm
        Taban adı
        Seramik
        Çıkarılabilir su haznesi
        Evet
        Güç kablosu uzunluğu
        1,6  m
        Hortum uzunluğu
        1,6  m
        Otomatik kapanma
        Evet

      • Garanti

        2 yıl uluslararası garanti
        Evet

      • Hızlı kırışıklık giderme

        Basınç
        6 bar pompa basıncı
        Güç
        2400  W
        Şok buhar
        350  g
        Sürekli buhar
        120  g/min
        Dikey buhar
        Evet

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